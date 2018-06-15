Решение Стокгольмского арбитражного суда относительно возвращения RUE 11 млрд. кубометров газа (текст)

«В любой стране после предания огласке таких документов и этих фактов это привело бы как минимум к самоотставке правительства и Президента, а там, где есть больше совести и больше чести, возможно, должностные лица, которые были к этому причастны в других странах вообще наложили бы на себя руки от позора, связанного с такими обстоятельствами», - сказала Ю.Тимошенко, демонстрируя решение Стокгольмского арбитражного суда относительно возвращения компании «РосУкрЭнерго» 11 млрд. кубометров газа. Текст решения опубликовало «Зеркало недели»