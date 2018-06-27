Мартовские тезисы Николая Левченко

В последнее время секретарь Донецкого горсовета Николай Левченко стал одним из самых главных ньюсмейкеров Украины. Одни его проклинают, другие превозносят. В первую очередь, такая реакция вызвана его заявлениями относительно языковой проблемы. Левченко предлагает сделать государственным языком в Украине русский, причем считает, что украинский при этом должен стать региональным в западных частях страны. Секретарь Донецкого горсовета все время подчеркивает, что это его личная позиция, которая не сходится с официальной линией Партии регионов, членом которой он является. 13 марта Левченко провел в УНИАН пресс-конференцию, на которой выступил со своими предложениями к украинскому обществу. При этом он подчеркнул, что выступает не как секретарь горсовета, не как чиновник, а как гражданин Украины.

«Мы все прекрасно владеем русским»

Сначала Николай Левченко сказал, что, на его взгляд, украинская государственность сегодня сформирована максимум на 70%, в результате чего мы имеем разделение Украины по языковой проблеме. Свои предложения относительно принятия русского языка в качестве государственного он охарактеризовал как новую формулу решения наболевших вопросов.

Такой шаг, по мнению Левченко, снимет ряд вопросов и внешнеполитических, и внутриполитических, причем в первую очередь в отношениях с Россией. Ведь известно, что северный сосед имеет свои претензии к Украине относительно языка. «А принятие русского языка в качестве государственного на Украине выбьет этот козырь на переговорах с Россией», – заявил Левченко.

Он также считает, что это улучшит внешнюю политику со странами СНГ. «Мы ведем бизнес с Казахстаном, с Туркменистаном о поставках газа, с Белоруссией. Мы с грузинами разговариваем на русском языке, с туркменами, с казахами. Зачем выдумывать какой-то новый язык общения, если мы все прекрасно владеем русским?» – заявил он.

Левченко также сказал, что русский язык сегодня – это язык бизнеса в Украине. «Крупные наши компании нанимают себе на работу менеджеров, и большинство из них приезжают к нам из Рязани, из Иркутска, то есть из Российской Федерации. Это та бизнес-элита, которая формирует нашу экономику. Она общается со своими подчиненными на русском, выстраивая русскоязычную среду», – сказал он.

«Дайте мне словарь технических терминов на украинском, и я профинансирую его издание» Левченко подтвердил свой тезис, высказываемый раньше, о том, что наука в Украине существует только на русском языке. «Практически вся наша наука создана в советский период. И она на русском языке», – заявил он. Принятие же русского языка в качестве государственного, по мнению секретаря, снимет вопрос об утечке мозгов из Украины. Ведь сегодня огромное количество образованных людей уезжают из Украины, и, в первую очередь, уезжают в Россию.

Левченко также заявил, что на украинском языке нет словаря технических терминов. «Если кто-то мне вышлет технический проект словаря технических терминов, его составит, я готов профинансировать его издание», – заявил он.

Донетчанин также высказался против насильственной украинизации востока и юга Украины, на которую уходят миллионы гривен государственных средств. По мнению Левченко, у каждого человека при рождении есть естественные потребности. Это право дышать, это право питаться, право говорить на том языке, на котором с ним начали разговаривать его родители. И десятки миллионов людей на Украине говорят на русском. «Отказывать нам в этом праве – не только нарушение Конституции, но и нашего естественного права. Сегодня в центре Европы живет государство, в котором нарушаются естественные права десятков миллионов человек», – сказал Левченко.

Шахтерам некогда учить «мову» «Вы поймите: шахтерам в Донецке некогда учить украинский язык. Он вылез из шахты – смена закончилась, ему нужно поесть, выспаться, порешать все семейные проблемы. Ему некогда учить украинский язык. И вот мы понимаем, ту ситуацию, которая сложилась в стране», – заявил гражданин Украины Левченко.

«Нам сегодня надо переходить на языки мирового общения, один из которых – русский. 90% информации на планете Земля – наука, культура, история сосредоточено в четырех мировых языках. Это английский, французский, немецкий, русский», – сказал Левченко.

«Русский – это тот язык, на котором мы можем выходить в Интернет», – отметил политик и назвал сепаратистами тех, кто выступает только за украинский. «Если мы оставим только украинский язык в качестве государственного, это приведет к политике изоляционизма. Тот, кто выступает только за украинский язык, – сепаратист, потому что раскалывает Украину», – говорит Левченко.

«Сегодня политики с удовольствием перейдут на русский язык. Представьте, насколько легче будет Юлии Тимошенко, которая из Днепропетровска, если она перейдет на русский. Нам все скажут спасибо: Верховная Рада, Кабинет министров скажут спасибо. И в первую очередь – Тимошенко. Потому что она путает слова, и тяжело ей общаться», – сказал Левченко.

Прагматики все решат «Мы имеем прав на русский язык больше, чем кто-либо другой. Он не состоялся бы без Львова и Киева. Именно в Киеве был принят первый словарь русского языка. Именно во Львове начали издаваться первые книжки на русском языке в конце шестнадцатого – середине семнадцатого веков. Шевченко писал прозу на русском языке, писал свой дневник на русском языке, потому что жил в Санкт-Петербурге, и прятал маленькую тетрадочку в сапоге. Гоголь говорил на русском языке. У нас есть право считать этот язык своим», – отметил Николай Левченко.

На вопрос журналистов, что же делать с украинским языком, Левченко ответил, что его можно оставить как региональный в тех местах, где он наиболее распространен – во Львове, Тернополе, Ивано-Франковске. «В Виннице может быть тот, что ближе к суржику, во Львове более ополяченный», – сказал секретарь Донецкого горсовета. Он также отметил, что сейчас во власть приходит все больше прагматиков, которые понимают реалии и так или иначе готовы отстаивать русский язык в качестве государственного.

P.S. После пресс-конференции, на выходе из УНИАН, Николая Левченко и корреспондентку одного из киевских изданий двое неизвестных облили кефиром. После чего одна из присутствовавших на пресс-конференции женщин сказала Николаю: «В следующий раз это может быть кислота, осторожно».

Антон Зикора