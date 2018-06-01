Бюджет-2010: фантазии на тему завышения доходов и занижения дефицита

Плановые показатели мобилизации средств завышены на 30 – 35 млрд. грн., это свидетельствует о существенном занижении реального дефицита… Несоответствие между планами доходов и необходимыми расходами несет большую опасность… Что общего у Тимошенко и Азарова

После утверждения депутатами парламентского большинства Государственного бюджета на 2010 год сразу в трех чтениях, без всякого обсуждения, эксперты обратили внимание на сходство в подходах к главному годовому документу со стороны правительства Тимошенко и правительства Азарова. И тимошенковский, и азаровский бюджеты характеризуются полной нереальностью планов мобилизации средств и, соответственно, завышенными расходами, которые нечем будет финансировать.

Роднит бютовцев и «регионалов» также попытка дезинформироватьи общество относительно реальной ситуации с бюджетными поступлениями. Ради этого в сторону уменьшения переписываются ежемесячные росписи мобилизации средств с последующим радостным воспеванием их перевыполнения, информация о поступлении средств ежемесячно подается в разном формате, что затрудняет корректный анализ ситуации.

При этом ни правительство Тимошенко, ни правительство Азарова не могут скрыть, что проблема мобилизации средств в госбюджет была в 2009 году и остается в 2010-ом не просто сложной, а полностью безнадежной – с точки зрения выполнения планов, предусмотренных законом о государственном бюджете.

Лабораторные анализы деятельности правительства

На днях Казначейство опубликовало информацию о выполнении Государственного бюджета по доходам по состоянию на 01.06.2010 г. Общая сумма доходов за январь – май 2010 года (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) составляла 87771,9 млн. грн., что на 8559,8 млн. грн., или на 10,8% больше, чем за аналогичный период 2009 года.

При этом сумма доходов бюджета по итогам года должна составлять 266102 млн. грн. Это значит, что за пять месяцев в среднем за месяц мобилизировали 17554,38 млн. грн., хотя должны были бы мобилизировать – 22175,2 млн. грн. А это значит, что за остальные семь месяцев нужно обеспечить поступление в сумме 25475,7 млн. грн., то есть в среднем ежемесячно в 1,45 раза больше.

Идем дальше.

В январе – мае общий фонд Государственного бюджета Украины получил 74786,1 млн. грн. поступлений, что на 12290,8 млн. грн., или 19,7% больше, чем за соответствующий период 2009 года. По данным Казначейства за январь – апрель в общий фонд поступило 58154,1 млн. грн., таким образом, можем сделать вывод, что в мае в общий фонд мобилизовано 16032 млн. грн.

Учитывая, что годовой план поступлений в этот фонд достигает 218691,3 млн. грн., среднемесячная сумма мобилизации средств должна составлять 18224,3 млн., вместо этого за январь – май она составляла лишь 14957,2 млн. Следует учитывать, что рост поступлений в мае относительно среднемесячного показателя связан не с успехами правительства, а с тем, что до 20 мая предприятия платят налог на прибыль за первый квартал. И достаточно незначительный рост поступлений в мае должен не радовать, а беспокоить...

Следовательно, до конца года в общий фонд нужно еще мобилизировать 143905,2 млн. грн., то есть среднемесячная сумма должна уже достичь 20557,9 млн. грн., что в 1,38 раза больше, чем раньше.

Ситуация с выполнением планов по отдельным видам налогов еще больше настораживает.

Так, поступление налога на добавленную стоимость со ввезенных на территорию Украины товаров в январе – мае составляли 27769,7 млн. грн., что на 3572,0 млн., или на 14,8% больше, чем за соответствующий период прошлого года.

Таким образом, среднемесячная сумма мобилизованных средств составила 5553,9 млн. грн. Принимая во внимание, что годовой показатель составляет 84402,4 млн., за семь месяцев должно быть дополнительно направлено в Госбюджет еще 56633,3 млн. грн, или 8090,5 млн. грн. в месяц. Это значит, что каждый месяц мобилизация средств должна вырасти почти в полтора раза.

Поступления акцизного сбора с произведенных в Украине товаров составляли 6837,1 млн. грн., что на 2589,9 млн. (на 61,0%) больше, чем за соответствующий период в прошлом году.

Годовые поступления по этому налогу должны достичь 25342,0 млн. грн. то есть в среднем за месяц – 2111,8 млн. грн., вместо этого на протяжении пяти месяцев мы имели лишь 1367,42 млн. Учитывая, что до конца года в среднем за месяц нужно уже будет мобилизировать 2643,6 млн. грн., ежемесячные поступления должны вырасти в 1,93 раза. Определенные надежды относительно реалистичности выполнения плана по акцизу могут быть связаны с принятием скандального законопроекта № 6337, который предусматривает существенный рост акцизов на товары, что производятся в Украине или ввозятся сюда. Но это, по-видимому, единственный вид налогов, который действительно имеет резервы для наращивания.

Поступления от ввозной пошлины составляли 2321,4 млн. грн., что на 387,5 млн. (20,0%) больше чем за соответствующий период прошлого года. То есть среднемесячный показатель измеряется цифрой 464,28 млн. Годовой показатель составляет 8290,0 млн., следовательно, за семь месяцев должно быть привлечено еще 5968,6 млн., или в среднем за месяц – 852,7 млн. грн., то есть в 1,84 раза больше, чем за предыдущие месяцы.

В специальный фонд бюджета (без учета собственных поступлений бюджетных учреждений) поступило 12985,8 млн. гривен.

Бросается в глаза некоторое несоответствие между данными за январь – апрель и январь – май относительно поступлений в спецфонд. Так, за четыре месяца с начала года поступило 16167,3 млн. грн., но не понятно, входят ли в эту цифру собственные поступления бюджетных учреждений. Скорее всего, да.

Поскольку годовой план собственных поступлений бюджетных учреждений составляет 13533,6 млн. грн., среднемесячная сумма мобилизации средств достигает 1127,8 млн. Поэтому можем сделать такое предположение.

Общая сумма поступлений средств в специальный фонд за январь – апрель 2010 года без учета собственных поступлений бюджетных учреждений составляла 11656,1 млн. грн., а поступления бюджетных учреждений – 4511,2 млн., что суммарно и определило 16 167,3 млн. грн. Это, в свою очередь, дает возможность допустить, что с учетом собственных поступлений бюджетных учреждений в бюджетный спецфонд на протяжении января – мая поступило 18624,8 млн. грн.

Долг растет, предпринимателей насилуют

Какой же вывод можем сделать из такого арифметического анализа данных Казначейств?

Имеем наглядное подтверждение критических оценок экспертов, которые утверждают, что плановые показатели мобилизации средств завышены где-то на 30 – 35 млрд. грн. Это, соответственно, свидетельствует о существенном занижении реального дефицита государственного бюджета. То есть имеем нереалистичный государственный бюджет. И правительство Азарова должно это честно признать. Прошлогодний опыт красноречиво показал, как нежелание признать реальные бюджетные показатели отражается на экономике стране и судьбе ее отдельных политиков.

Главная опасность несоответствия между планами доходов и необходимыми расходами заключается в сногсшибательном росте внешнего долга, вымывании средств предприятий, которые насилуют с целью получить налоги заранее, при этом возмещения налога на добавленную стоимость нет. Это, в свою очередь, вынуждает предприятия сокращать объемы производства, тем самым взрывая любые надежды на стабильное восстановление экономики. И чем дальше будет использоваться практика завышения планов мобилизации средств в госбюджет, когда бюджетные расходы не отвечают экономической ситуации и реальным финансовым возможностям государства, - тем более сложными и более жесткими для подавляющего большинства граждан будут дальнейшие шаги правительства. Шаги, направленные на затягивание социальных поясов. Политическое будущее такого правительства тоже нетрудно предусмотреть.

Борис Кушнирук, экономист