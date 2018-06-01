В Россию едет очередной Чрезвычайный и Полномочный Статист Украины

Команда Януковича, декларируя нерушимую дружбу с РФ, системно сдает политические ценности, сформированные в Украине… У украинского политического класса развилось резкое неприятие российской политической традиции…

В Москву назначен новый посол Украины в Российской Федерации. Это карьерный дипломат Владимир Юрьевич Ельченко. Он родился под счастливой звездой, в отличие от коллег-предшественников его в российской столице ожидает слава и успех. Но вовсе не потому, что он современный Талейран. Просто маятник внешней политики Киева качнулся в обратную сторону, то есть от Европы к России.

Владимир Ельченко – шестой посол Украины в РФ после установления, в январе 1992 года, дипломатических отношений между Украиной и Россией. Его предшественники были люди разные. На моей памяти самым успешным послом был Владимир Григорьевич Федоров. И то, только потому, что во времена СССР работал в Кабинете министров, в ЦК КПСС и хорошо знал чиновничью Москву.

Я не раз был свидетелем того, как посол Федоров мог снять телефонную трубку и отчитать высокопоставленного российского небожителя за то, что тот вставлял палки в колеса телеги, которая, по мнению президентов Украины и России, с скрежетом везла наши народы к богатству и процветанию. Кстати, именно в те далекие и счастливые для отношений двух стран времена родилась известная фраза Бориса Ельцина, обращенная к российской бюрократии: «Проснулся утром и подумай, что там еще можно сделать для Украины»?

После Владимира Федорова поочередно на дипломатический караул в Москву заступали Николай Белоблоцкий, в прошлом глава президентской администрации, Олег Демин – чиновник и бизнесмен, Константин Грищенко – карьерный дипломат, нынешний министр иностранных дел.

Люди разных достоинств и недостатков, они очень старались и много делали для развития украинско-российских межгосударственных отношений. Но в целом, годы их работы в Москве были провальными и неутешительными как для будущих мемуаров этих дипломатов, так и для политического могущества и международного авторитета Украины. Правда, один критерий в оценке их неустанной работы был позитивным – рос товарооборот, но его структура была позорной для Украины. В Киев шли российские углеводороды, в обратную сторону – звонкая валюта, иногда даже в чемоданах.

Все вышеперечисленные послы не делали политической погоды в Москве. Они были безлики, не выступали с сенсационными заявлениями и предложениями, не были популярны так, как, например, российский посол в Украине Виктор Черномырдин.

В российских СМИ интервью с Чрезвычайным и Полномочным Послом Украины были редкостью, а если и случались публикации или телерепортажи с их участием, то обладали единственным «достоинством» – тоской и унынием. Степень их свободы заключалась в том, что послы ретранслировали слова и мнения своих непосредственных начальников – президента, премьера или министра иностранных дел. Разве что Константин Грищенко мог выйти «к барьеру» и повозить мордой по столу великого российского патриота Дмитрия Рогозина.

Повторюсь, «провальными» их дела в Москве были не потому, что у этих послов было много ошибок в работе, а в огромном количестве объективных причин и проблем, которые не решались многими годами, не регулировались международным правом (империя СССР развалилась) или двухсторонними документами. Кстати, судя по двухтомному «Справочнику российско-украинских межгосударственных отношений», таких договоров, меморандумов и протоколов сегодня насчитывается около двух тысяч, то есть правовая база для работы нового посла есть.

Может, причина в том, что все минувшие годы после развала СССР идет непрерывный, перманентный конфликт интересов украинских и российских элит, особенно в сфере собственности и приватизации бывших советских предприятий. А всё остальное – пропагандистские войны, политическая трескотня, PR-сражения. Кстати, вот и сегодня, Россия прибрала за 410 миллионов долларов знаменитый Лугансктепловоз.

«Под ковром» проходят межгосударственные войны за нефть, газ, сахар, алюминий, «заводы-пароходы» и прочее наследие могущественного Советского Союза. А в реальности политическому обывателю было позволено обсуждать все, что лежало в идеологической плоскости, что подавалось в СМИ под соусом национализма украинцев и шовинизма русских.

Новому послу Владимиру Ельченко повезет больше. Пройдут годы его работы в российской столице, и он уедет из нее после окончания своей судьбоносной командировки на коне славы, как доверенное лицо «исторической необходимости», как великий дипломат эпохи режима Виктора Януковича. Повторюсь, не по причине его выдающихся способностей, а по объективным, от него не зависящим причинам.

Команда Виктора Януковича, декларируя нерушимую дружбу с Российской Федерацией, системно сдает политические ценности, которые с таким огромным трудом были сформированы в независимой Украине. Речь идет не об изменениях во внешней стратегии Украины, а о приумножении тех положительных тенденций во внутриполитической жизни государства и общества, которые в перспективе привели бы Украину к европейским политическим ценностям.

Подчеркивая эту закономерность, автор исходит из политической аксиомы единства внутренней и внешней политики государства. Политическое и экономическое сближение с Россией нанесет удар по тем росткам украинской демократии, вне которых стать в будущем частью Европы Украина не сможет, а значит, останется «зоной российских интересов», азиатской, зависимой от Москвы страной. А ведь у украинского политического класса (надеюсь) уже сформировано резкое неприятие российской политической традиции, которая неизменно ведет к режиму авторитарной власти.

Российская политическая система устойчива только внешне. Ее стержнем, как пишет российский политолог Лилия Шевцова, «является авторитарный режим, легитимирующий себя управляемыми выборами». Первые 100 дней президента Виктора Януковича показывают желание новой украинской власти копировать политические методы российской правящей элиты. Между тем, Украина – не Россия.

Вряд ли сегодня можно говорить об украинской дипломатии как искусстве отстаивания интересов своей страны.

Почему? По многим причинам.

Во-первых, очень важно подчеркнуть, что первые политические лица Украины и России, как и люди бизнеса, решают свои проблемы напрямую, без посредников, в том числе и без дипломатических арбитров. Более того, деловые люди, кстати, как и представители культуры, искусства, шоу-бизнеса, книгоиздатели и даже науки, экспертного сообщества стараются скрыть от власти даже сам факт своих встреч и переговоров, как и разборки, конфликты с российской стороной.

Вряд ли господин Ельченко сумеет профессионально информировать официальный Киев, играть благотворную роль для украинско-российских межгосударственных отношений, не говоря уже о том, чтобы хоть как-то влиять на них. Он станет очередным украинским дипломатическим статистом в Москве, актером без слов.

Десятки встреч на высшем уровне, ведомственные переговоры идут, минуя не только посольство, но и Министерство иностранных дел. Все документы готовятся в администрациях президентов и секретариатах министерств, в бизнес-офисах. Посол, конечно же, в соответствии со своим статусом будет сидеть на переговорах, но вряд ли ему дадут слово. Часто послы не получают на руки подписанные сторонами документы. Так было, например, когда «Нафтогаз Украины» вел переговоры с Газпромом в январе нынешнего года.

Во-вторых, посольство Украины в Москве – это «не проницательный наблюдатель российской политической жизни», а большая контора по организации встреч и проводов бесконечных вояжей чиновников, партийных лидеров и членов их семей, которые приезжают «по делу» и «без дела» в Москву. Эти бесконечные поездки в аэропорт и обратно иногда занимают до 50 процентов рабочего времени украинских дипломатов.

Однажды я был свидетелем того, как высокопоставленный украинский дипломат, отвечающий за очень важный участок работы в посольстве, встречал с огромным букетом цветов в аэропорту Внуково жену своего начальника.

- Кого встречаете? - спросил я.

- Отойди, «маму» встречаю! - гаркнул генерал.

Из самолета вышла стайка пожилых пышных женщин в окружении детей и внуков – прилетели на московский цирк, в московские бутики.

В-третьих, я не встречал украинского дипломата в Москве, который бы искренне любил страну пребывания. Все украинские дипломаты в российской столице по своей натуре, применяя лексику ХІХ века, «западники», а не «славянофилы». Как мне объяснил украинский дипломат, долгое время работавший в Париже: «В Европе к нам относятся как к равным коллегам, а в Москве всякий русский старается подчеркнуть нашу второсортность».

В-четвертых, на постсоветском пространстве дипломатия упростилась и вряд ли влияет на межгосударственные отношения. В первую очередь, потому, что «все мы выросли из СССР» и воспринимаем друг друга примерно так, как в пословице 60-х годов прошлого столетия: курица не птица, Монголия не заграница.

То, что Россия иностранное государство, украинский обыватель начинает осознавать только в момент остановки поезда на станции Хутор-Михайловский или Суземка, когда в вагон заходят пограничники и таможенники. Те же примерно представления и у дипломатов.

В-пятых, остается проблемой: чьи интересы – государства или частных структур – обслуживает украинская дипломатия в Москве. Народа или непомерные аппетиты украинской буржуазии? Несомненно, хорошая дипломатия – это дорогое удовольствие для страны. Но я не помню ни одного аналитического документа (публичного или закрытого), где бы назывались миллионы и миллиарды, заработанные дипломатами, которые, в принципе, обязаны заниматься взаимовыгодным экономическим сотрудничеством Украины и России.

Итак, Кремль и российский МИД дал добро на назначение нового посла Украины. Об этом сообщили информационные агентства и информированные источники. После небольшой учебы в Киеве (разные там шрифты, коды, рекомендации, конфиденциальные поручения и напутствия) через месяц-полтора Владимир Ельченко отправится в Москву.

Хорошо бы, если бы в отличие от своих предшественников новый Чрезвычайный и Полномочный Посол Украины в РФ обладал способностью принимать самостоятельные решении, действовал на собственный страх и риск, а не был исполнителем чужой, часто ангажированной, некомпетентной власти.

Виктор Тимошенко

Справка. Владимир Юрьевич Ельченко родился в Киеве в 1959 году. Окончил факультет международных отношений и международного права Киевского государственного университета им. Тараса Шевченко (1981 г.). С 1981 года на дипломатической службе в МИД Украины. В 1997 – 2000 годах – постоянный представитель Украины при ООН. С декабря 2000 года – заместитель министра, с 21 августа 2001 года – заместитель госсекретаря, с марта 2003 года – государственный секретарь, в 2003 – 2005 годах – первый заместитель министра. В 2005 – 2006 годах – посол Украины в Австрии.