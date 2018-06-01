Что бы я рассказала о Мазепе своему сыну

Зарабатывал Мазепа и тем, что скуповывал земли у спившихся помещиков Московии и населял там слободы… Выбирая между Украиной и союзническим долгом, он выбрал Украину…

Киевсовет должен решить, будет ли в Киеве улица Мазепы. И я хотела бы успокоить раздраженных сторонников гетьмана. Даже если несколько десятков рук поборников друга Аделаджи, которые вот уже три года как «не крадут» наши с вами земли, наши с вами прибрежные зоны и острова, проголосуют за переименование улицы Мазепы, что для нас с вами изменится? Ничего. Думаю, что для нас ничего не изменится, даже если доцент какого-нибудь донецкого пединститута в новом учебнике истории назовет его «изменником». И даже если взамен улицы Мазепы мы получим новые улицы имени Павлика Морозова и виновника Голодомора Вячека Молотова, – нам будет ровным счетом все равно. Отдадим друзьям Аделаджи – Аделаджево, а Мазепе – нашу искреннюю любовь и почитание.

Я намеренно не хочу обсуждать инициативу главы Российской церкви о переименовании улицы. Я очень верю, что процесс церковного признания Мазепы также неизбежен, как в будущем и процесс создания Украинской поместной православной церкви. А нам только надо хранить о нем память и умножать о нем знания.

Хотя бы в своих семьях и среди своих друзей.

ЗА УКРАИНСКУЮ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ БОРОЛСЯ ЕЩЕ ОТЕЦ МАЗЕПЫ Я думаю, что когда подрастет мой сын, мы обязательно поедем в Белую Церковь, откуда родом наш гетьман. Говорят, что в местном краеведческом музее есть много материала об Иване Степановиче. Но я не забуду сказать, что еще отец нашего гетьмана, атаман Адам Степан Мазепа после 1654 года, после присяги царю предпринял попытку закрепить положение украинской шляхты. От лица украинской шляхты он подал московским воеводам проект распределения старых польских воеводств и урядов, фактически заявку на собственное управление страной. А еще расскажу, как отец нашего гетьмана, член, как ее называют исследователи, «группировки государственников» казацкой старшины подписал с поляками Гадячский договор, по которому Украине предоставлялась широкая автономия, возможность иметь сейм и монету. С ратификацией Гадячского договора, говоря современным языком, не сложилось. Но я вспоминаю это просто, чтобы подчеркнуть: отец гетьмана Ивана Мазепы всегда был среди тех, кто мечтал управлять своей страной. А о чем, в свою очередь, мог мечтать Иван Мазепа, сын украинского атамана, мечтающего о государственности?

На день памяти Марии Магдалины я всегда буду поминать мать нашего гетьмана (в монашестве она приняла постриг после смерти мужа) – Марию Магдалину, настоятельницу Печерского Киевского Вознесенского монастыря. И еще рассказывать о его сестре, которая из-за религиозных разногласий ушла от мужа католика в монастырь. Много вы знаете женщин, которые, будучи знатными и богатыми, поменяли всю эту «ветошь маскарада» на абсолютное убожество, абсолютную чистоту и абсолютное смирение монашества? Воистину княжеский поступок.

Путь Мазепы – это рассказ на целую книгу. Семнадцатый век Украины – это бесконечные казацкие войны, в ходе которых гетьманы многократно меняли политических союзников. К слову, в одной своей поэме Мазепы выразил это глухое разочарование тем, что гетьманы воевали то с неверными, то с поляками, то прислуживали Москве…

Вся жизнь Мазепы пронизана любовью к своей земле, и все поступки мотивированы мыслями о ее благе. Добившись неплохого положения у польского короля Яна Казимира, в 24 года он отказался от королевской службы у поляков и остался при своем отце, а позже стал служить при гетьмане Дорошенко. Гетьман Дорошенко был непростым человеком, но и для Мазепы, и для Дорошенко идеалы сильной и единой Гетьманщины навсегда оставались священными. Позже, в 35 лет Мазепа попадает к Ивану Самойловичу гетьману Левобережной Украины. А в 48 лет, Мазепа становится гетьманом обоих берегов Днепра… Все эти годы между его службой гетьману Дорошенко, затем гетьману Левобережья, и, наконец, усилиями Голицина, после обретения булавы гетьмана обеих берегов Днепра происходит много сложных, противоречивых и драматических событий. Петербургская исследовательница Татьяна Таирова-Яковлева в своем исследовании описывает их подробно, но, резюмируя, говорит следующее: Мазепа много раз с достоинством смотрел смерти в глаза. Но, казалось, сам Бог берег его для каких-то свершений. Кстати, о его отношениях с Господом. Он был искренне и глубоко религиозен. Это признают все исследователи его биографии. Круг его общения – это столпы и величайшие иерархи православной церкви. Это и святитель Димитрий Ростовский, и Варлаам Ясинский, и Стефан Яворский. Его биографы признают, что Мазепа первый, кто жертвовал на церковь на новом качественном и количественном уровне. В период его гетьманства заработала Лаврская типография и были составлены Жития Святых. Это собрания всех житий для верующего человека что-то вроде «Британики» для интеллигента. К слову, патриарх московский Иоаким, наблюдая за развитием православной мысли, объявил еретическими все книги, изданные в Ларве. В немилость попал даже катехизис Петра Могилы, позже канонизированного святого. Патриарх даже отказался благословить издания Жития Святых. И чтобы поуспокоить патриарха, Мазепе пришлось обращаться к Голицину.

МЕЖДУ СОЮЗНИЧЕСКИМ ДОЛГОМ И СВОЕЙ СТРАНОЙ МАЗЕПА ВЫБРАЛ СТРАНУ

Отношения с молодым Петром у гетьмана – это отдельная история. Петр ценил образованность Мазепы, он был для него непререкаемым авторитетом, союзником и экспертом. Петр доверял Мазепе, безгранично почитал, выдавал ему всех изменников и доносчиков. И ему было, за что ценить Ивана Мазепу. Азовские походы, в которых принимали участие войска Мазепы, укрепляли империю, которую строил Петр. Это и битва под Кизикирменом против турков, лавры за победу в которой отдают Мазепе. (Кто-то из иерархов писал после нее: «Вашей милости рукоплещет все христианство»). Позже – взятие Азова. И к слову, из захваченных пушек после первой победы отлили колокол для Успенской церкви в Полтаве, а после битвы под Азовом Мазепа на свои средства заказал серебряный киот иконе Богородицы в Черниговском монастыре.

90-е годы семнадцатого века – золотой век для Гетьманщины. Оппоненты Мазепы часто упрекают его в том, что он тратил на образование, культуру и церковь не свои личные деньги. Придется уточнить, как Мазепа, кроме как военными походами, зарабатывал. Мазепа скупал земли не способных управлять (подозреваю, что попросту спившихся московских помещиков) даже в пограничных Рыльском и Путивльском уездах (территория нынешней Курской области), московских уездах. Он создавал там слободки, заселял их людьми и на пять лет освобождал от налогов, но обязывал отбывать панщину. Исследователи пишут, что Мазепа управлял имениями любовью, энергией и недюжинным талантом. На землях, осваиваемых Мазепой, строились мельницы, расцветало скотоводство, строились сукновальни и маслобойни. Уже не говорю, что у него был дом в Москве. Как-то не вяжется это с образом человека, который планирует «измену».

Поощряя морские привязанности царя, Мазепа строил суда, морские струга и лодки… Сотрудничая с Петром, старался обернуть победы на пользу Украине…Да, он строили чайки и лично руководил походами, но при этом считал, какими потерями для гражданского населения и какими убытками для Левобережья оборачиваются походы.

Если когда-то мой ребенок где на российских сайтах почитает и спросит меня, почему гетьман Мазепа предал царя Петра, я поведу его к Софии, покажу Киево-Могилянку (которая расцвела благодаря усилиям Мазепы) и скажу ему. Петр первый готовился воевать со шведским королем. И в планы царя этой войны входило то, что Украина на двести верст вглубь станет выжженной землей. Мазепа знал, что и Святая София, и Киево-Могилянская академия, и вся выстроенная просвещенная и процветающая Гетьманщина станет выжженной землей. Неужели всю Правобережную Украину надо добровольно отдать врагу, который стал другом царя? Я задам ребенку встречный вопрос. Что бы ты сделал, если бы убить твою страну захотел твой друг и союзник? Кого бы ты поставил выше – союзника или свою страну?

СПИСОК ЦЕРКВЕЙ, ПОСТРОЕННЫХ МАЗЕПОЙ Антоний Стаховский – будущий митрополит Тобольский и Сибирский – рассказывая о размахе пожертвований Мазепы, писал, что такого прежде не бывало и потом не будет.

При его непосредственном участии были перестроены или построены заново (из книги «Мазепа», Татьяны Таировой-Яковлевой):

Киево-Печерская Лавра (в частности, Успенский собор), Киевские Пустинно-Николаевский, Братский, Богоявленский, Кирилловский, Михайло-Златоверховский, Межигорский монастыри. А также Черниговский, Троицко-Ильинский, Лубенский, Мгарский, Прилуцкий, Густинский, Батуринский, Крупницкий, Глуховский Петропавловский, Домницкий, Макошинский, Бахмацкий, Каменский. Именно усилиями Мазепы Киевская София приобрела тот вид, который привычен нам теперь. При нем были построены такие шедевры украинского барокко, как Богоявленский Собор братского монастыря и собор святого Николая Пустинно-Николаевского монастыря. Отстроил он также соборы Переяслава, Чернигова, Батурина, Рыльска. Его финансовую помощь получали церкви в Вильно и Палестине…

Суммы, которые отпускались гетманом на церковное строительство, были огромны. Только на работы в Киево-Печерской Лавре он отдал более миллиона золотых. Неисчислимы были его пожертвования монастырям и церквям икон, крестов, чаш, митр, риз, колоколов, драгоценных Евангелий.

Вместо эпилога

Рассказывая о Мазепе, мы обязательно попадем в Батурин. Я расскажу, каким был этот город при Мазепе. О роскошных резиденциях, о западных традициях, о том хорошем вкусе, который воцарился во дворцах Мазепы, о том, что там в исполнении Мазепы звучали Вергилий и Овидий, что он общался с архитекторами, мастерами, с иностранными гостями на итальянском и немецком языках. И о том страшном побоище, которое устроил в Батурине ненасытный Петр руками Александра Меньшикова, узнав об «измене» Мазепы. Расскажу о том, что войска Меньшикова убивали всех, не щадили ни женщин ни детей, ни монахов. После провозглашения Мазепе анафемы (тогда церковью управлял безбожный Петр Первый и он заставил иерархов ее провозгласить), Стефан Яворский написал проповедь, где осуждал царя, «пьющего из церковных сосудов», и предсказал Божий гнев, который может обрушиться на Россию за грехи ее правителя.

Наверняка, я не удержусь и расскажу, что Петр Первый, который всячески унижал церковь, не давал избрать патриарха, самолично ею руководил и издавал «потешную Библию», на святках измывался над боярами, был просто грубым животным по сравнению с богобоязненным гетьманом. Эту войну Украина и гетьман проиграли. Но умер Мазепа в окружении друзей и похоронен с воинскими почестями.

И последнее, чем я закончу свою экскурсию для своего малыша… Просто мы придем в нашу Лавру, войдем в центральные ворота. И стоя лицом к Успенскому собору, я скажу сыну. Видишь, этот собор впервые был построен при участии нашего гетьмана. А потом мы повернемся лицом к центральному входу, и я, показав на надвратную церковь, скажу ему: видишь, этот храм тоже построил наш гетьман Мазепа. Он очень любил Господа. И очень любил нашу страну. Помни об этом всегда.

Маша Мищенко