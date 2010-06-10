Яценюк предлагает запретить отбирать лицензии у телеканалов

Народный депутат Украины, лидер партии «Фронт перемен» Арсений ЯЦЕНЮК настаивает на необходимости принятия закона о запрете аннулирования лицензий на вещание и лишение права собственности телерадиоорганизаций.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом он заявил сегодня на заседании Правительства перемен.

А.ЯЦЕНЮК отметил, что соответствующий законопроект предложил для рассмотрения парламента.

По его словам, в данном законопроекте предусмотрено, что владельцы телерадиоорганизаций, которые приобрели право собственности до 1 июня 2010 года, «являются признанными государством, их право собственности является нерушимым и не может быть изменено, кроме случаев добровольного отчуждения такого права».

Также, отметил А.ЯЦЕНЮК, в законопроекте предусмотрено, что «Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания не может с 1 июня 2010 года применять право аннулирования лицензий на вещание телерадиоорганизациям, кроме случаев, предусмотренных законодательством».

А.ЯЦЕНЮК подчеркнул, что каждая власть «всегда пыталась присвоить четвертую власть».

По его словам, всегда предпринимались попытки, чтобы СМИ освещали работу власти только в позитивном ракурсе. При этом он отметил, что сегодня на телеканалах 65% сюжетов в теленовостях посвящены власти и только 35% - оппозиции.

По его словам, не редко сюжеты более-менее сбалансированы, но «голос за кадром», который интерпретирует данный сюжет, изменяет акценты, сделанные журналистом.

А.ЯЦЕНЮК также напомнил, что им внесен в парламент законопроект о внесении изменений в некоторые законы Украины относительно усиления гарантий свободы слова в Украине.

По его словам, данным законопроектом предлагается приравнять защиту жизни и здоровья журналистов и членов их семей к соответствующим гарантиям работников правоохранительных органов.

Законопроектом также предусмотрено запрет ареста и задержания журналистов во время исполнения профессиональных обязанностей, запрет на изъятие у журналиста технических средств – фото- и видеокамер, видеокассет и т. п.

А.ЯЦЕНЮК также отметил то, что представители оппозиции в парламенте должны сделать все для того, чтобы заблокировать принятие правительственного законопроекта, которым ограничиваются права и свободы собраний и волеизъявления.

Он подчеркнул, что «участие в митингах, собраниях, пикетированиях – неотчуждаемое право граждан».