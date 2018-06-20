«В России исказили слова Варфоломея, потому что они не вписываются в московскую пропаганду»

Москва шантажирует Константинополь расколом. Российскую церковь не признавали 140 лет. Если РПЦ говорит, что она является матерью для украинской церкви, то как может быть, что дочь старше матери?.. Спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата епископ Евстратий (Заря) ответил на вопросы УНИАН.

МОСКВА ШАНТАЖИРУЕТ КОНСТАНТИНОПОЛЬ РАСКОЛОМ Владыка, российские СМИ сообщают, что во время недавнего визита в Москву Вселенский патриарх Варфоломей призывал «раскольников Украинской православной церкви Киевского патриархата покаяться и вернуться в лоно канонической церкви». Два года назад он был в Украине. Такого от него и приблизительно не было слышно. Что могло измениться за эти два года? Позиция Вселенского патриарха относительно украинской церковной ситуации в своей основе не изменяется уже на протяжении многих лет. С одной стороны, Патриарх общается с Московским патриархатом, то есть признает Российскую православную церковь. И, соответственно, воспринимает те структуры, которые Московский патриархат имеет здесь в Украине.

С другой стороны, фундаментальное положение, которого пытается придерживаться Патриарх и вся Константинопольская патриархия, – это то, что Украина является канонической территорией Константинопольского патриархата. И что присоединение Киевской митрополии к Московскому патриархату в 1686 году было незаконным, было совершено не по предписаниям канонических правил и что Константинопольский патриархат является матерью-церковью для Украинской церкви.

Вот исходя из этих двух вещей, которые якобы взаимоисключающие, и строятся собственно отношения: с одной стороны, Константинополь считает, что Украинская церковь – это его церковь, а с другой – что это церковь Московского патриархата. Одно Патриарх признает де-юре, а другое ему приходится признавать де-факто.

Собственно из-за этого некоторые заявления Патриарха звучали двусмысленно. Потому что ему приходится не отступать от своей позиции и считаться с мнениями Московского патриархата, если он хочет иметь с ним хорошие отношения.

Два года назад Патриарх довольно активно начал действовать в том направлении, чтобы присоединить к Константинопольскому патриархату украинские церкви, которые отошли от власти МП. Мы все были свидетелями этого, и этот процесс был достаточно публичен. И как раз тогда Московская патриархия сделала все возможное и невозможное, задействовала все связи с российской властью, СМИ, чтобы не допустить присоединения Киевского патриархата и Украинского автокефальной православной церкви к Константинопольскому патриархату.

Вспомним, именно представители Московского патриархата громко заявляли: если Константинопольский патриарх примет к себе тех, кого они считают «раскольниками», то это будет «большой раскол в православии. Москва и Константинополь разорвут отношения» и так далее. Потому когда Патриарх находился здесь в Киеве, происходили активные переговоры между МП и Константинопольским патриархатом.

Следствием этих переговоров были договоренности, что в обмен на то, что Константинополь снижает уровень своей активности в украинском вопросе, Москва соглашается на возобновление работы структур, призванных обеспечить проведение Всеправославного собора.

Во время визита в Россию Варфоломей неоднократно говорил о том, что его важной целью, желанием, которое он стремится реализовать едва ли не с начала своего пребывания на патриаршем престоле, является созыв Всеправославного собора.

С конца VІІІ века, от 787 года, такие соборы не собирались. То есть после последнего Вселенского собора общеправославных соборов не было.

В РОССИИ ИСКАЗИЛИ СЛОВА ВАРФОЛОМЕЯ, ПОТОМУ ЧТО ОНИ НЕ ВПИСЫВАЮТСЯ В МОСКОВСКУЮ ПРОПАГАНДУ Что этот собор будет решать? В середине шестидесятых годов прошлого века Католическая церковь провела свой собор, который получил название Второго ватиканского. Соответственно, в православной среде возникла мысль, что нужно сзывать Православный собор, чтобы дать ответы на те вопросы, которые ставит настоящее перед Православием. И с конца шестидесятых годов собиралось несколько Всеправославных совещаний, которые определили перечень тем для обсуждения на будущем соборе. Но в связи с тем, что по некоторым вопросам участники этих совещаний высказывали абсолютно противоположные мнения, Всеправославный собор до сих пор остается лишь проектом.

Одним из самых главных вопросов собора, который обсуждается, и об этом Патриарх Варфоломей говорил во время визита в Россию, является автокефалия Украинской церкви и способ ее провозглашения. Потому что это вопрос практический. Есть Украинская церковь, которая хочет, желает быть признанной как автокефальная церковь. Но механизма, как должно происходить это признание, в Православной церкви не существует. Канонов, которые бы это определяли, нет. И, скажем, позиция Константинопольского патриарха и других церквей греческой традиции – Еладской церкви, Иерусалимского, Александрийского патриархатов, Кипрской церкви – заключается в том, что автокефалию предоставляет Константинопольский патриарх как первый среди патриархов.

Позиция Московского патриархата и церквей, которые ее поддерживают, заключается в том, что автокефалию предоставляет та церковь, от которой отделяется новая автокефальная церковь. И согласовать эти позиции как раз и пытаются.

Благодаря тому, что Варфоломей пошел на уступки Москве в вопросе Украины, Москва пошла на уступки Константинополю в вопросе проведения Всеправославного собора. По меньшей мере подготовки к нему. Потому в октябре 2008 года, буквально за три месяца после визита Варфоломея в Киев, в Константинопольской патриархии состоялась встреча глав православных церквей, в которой приняли участие покойный патриарх Алексий и еще тогда митрополит Кирилл. На этой встрече договорились активизировать подготовку к Всеправославному собору. С тех пор состоялись две Всеправославных встречи, на уровне подготовительного комитета обсуждались те вопросы, которые остаются противоречивыми, - отсутствие согласия мешает вывести подготовку Всеправославного собора на финишную прямую.

Мы видим, что компромиссы в украинском вопросе помогают Москве и Константинополю решать проблемы своих отношений.

С точки зрения дипломатии это понятно. С точки зрения церковности и пастырства – не совсем. Если говорить простым языком, за украинский счет другие центры решают свои вопросы.

Мы радуемся, что между ведущими православными церквами, Константинопольской и Московской, прекращается вражда. Потому что между церквами не должно быть споров. Но понимание только тогда может быть твердым, когда оно основано на правде.

Что касается слов Патриарха… поданные слова Варфоломия в российских СМИ – это пример информационной манипуляции. Во-первых, манипулятивный был поставлен вопрос. Ведущий говорил: «Вот сейчас многие возвращаются в лоно матери-церкви, а некоторые сомневаются, что бы вы могли им сказать?» Сколько это – «много»? В действительности – около десятка в год. Разве это много? К нам тоже переходят из Московского патриархата. Во-вторых, мы не слышали оригинала ответа Патриарха. Константинополь матерью-церковью считает себя, а не Московский патриархат. Потому когда Патриарх Варфоломей говорит о возвращении к матери-церкви, то имеет в виду Константинополь. Все остальное – чистой воды манипуляции.

Дальше. Слова Патриарха вырваны из контекста. Слышно лишь слова переводчика, греческой речи Варфоломея вообще не слышно. Четко видно следы монтажа. В некоторых местах вообще разрывы во фразах. Очевидно, что Патриарх что-то говорил, но это «что-то» было вырезано. Возможно, как раз то, что он говорил, для нас очень важно, и, возможно, оно не очень понравилось московской пропаганде, потому это вырезали.

Патриарх, как я догадываюсь, хотел сказать, что Константинопольский патриархат является матерью-церковью и то, что делает Варфоломий, делает с любовью к каноническому порядку и благу Церкви, что от Константинополя мы послали святых Кирилла и Мефодия просветить славян и всегда делали добро Российской и Украинской церкви. И сейчас хотим лишь того же.

В КИЕВЕ ВАРФОЛОМЕЙ ГОВОРИЛ О НЕСПРАВЕДЛИВОЙ АННЕКСИИ ПЕТРОМ І КИЕВСКОЙ МИТРОПОЛИИ Какова тогда суть собора, если он все равно не сможет решить украинский вопрос? Вот в этом и соль... Чтобы созывать собор, перед этим нужно согласовать все вопросы. Потому что это не Верховная Рада, где в процессе самого заседания производятся решения, идут дискуссии. Если на соборе будут не согласованы решения, его смысл теряется.

Активизация контактов между Москвой и Константинополем предопределена тем, что, с одной стороны, Варфоломей хочет войти в историю как Патриарх, при котором состоялся собор. С другой стороны, и московский патриарх Кирилл хочет войти в историю, как лицо, которое этому способствовало.

Но для того, чтобы решить эти проблемы между Москвой и Константинополем, нужно кому-то чем-то жертвовать. Когда Патриарх Варфоломей высказывался в Москве, он в известной мере поддерживал мнение Москвы. Да, он говорил о схизме. Схизма в переводе с греческого – «раскол». Говорит, что в Украине есть схизма и хочет, чтобы она была преодолена. Но не нужно забывать, что Патриарх был в Москве в гостях. А в гостях говорят обычно приятное для хозяев. В Киеве он тоже говорил приятное для украинцев – о несправедливой аннексии Петром І Киевской митрополии.

С нашей церковью и УАПЦ Константинополь официальных контактов не поддерживает так, как он это делает с МП, но это не значит, что мы не общаемся. И наши делегации были не раз в Константинополе и оттуда не раз делегации находились у нас, встречались с Патриархом Филаретом.

Из тех предложений, которые мы получили от Константинопольского патриархата, вытекает, что он был бы не против, чтобы часть Украинской православной церкви, которая не подлежит МП, подчинилась Варфоломею. На его условиях. И возможно, когда-то впоследствии он предоставил бы автокефалию этой церкви. Но это слишком туманная перспектива для нашей церкви, чтобы на нее соглашаться.

В 2008 году, когда очень активно обсуждался этот вопрос, мы были готовы к тому, чтобы войти в состав Константинопольского патриархата, но имея четкие и ясные перспективы. Потому что наша цель – не то, чтобы какой-то из патриархов нас признал. Наша цель – чтобы наша церковь была признана как автокефальная.

Наша церковь исповедует православную веру, выполняет все каноны. Единственное, чего ей не хватает, – официального признания.

В конечном итоге, это не является лишь нашей проблемой, но и проблемой всего православия, потому что Украинская церковь, если ее не делить на конфессии, – одна из крупнейших. Больше нее лишь Российская церковь. Потому, конечно, наша церковь не является такой могучей, за нашими плечами не стоит политическая сила, как за Российской. Потому с нами и не считаются так, как с Московским патриархатом.

Но нам никто не выдвигает обвинений, что мы не веруем православно. Нас никто не может упрекнуть, что мы еретики, которые исказили православную веру и не так учим людей. Никто!

Единственное обвинение – это то, что мы не хотим подчиняться воле московского патриарха. Возникает вопрос: почему мы должны подчиняться его воле?! Мы его уважаем, считаем его главой Российской церкви. Но почему мы хотим жить с ними в мире и добрососедстве, а нам в ответ говорят: «Вас вообще не может быть»?

Объяснение одно – из Москвы смотрят на Украину как на проказу истории, как на какое-то временное явление, которое вскоре исчезнет. Что Украина – это часть «русского мира».

Конечно, сильное независимое Украинское государство мешает развивать российский имперский проект. Почему? Как раз в силу того, что украинский и российский народы очень близки, потому россияне сознательно и подсознательно сравнивают то, как развивается ситуация в Украине с тем, как она развивается в России.

Если россияне будут видеть, что демократический путь развития, который избрала Украина, а не авторитарный, который избрала Россия, лучший, и все, что происходит в Украине, является лучшим, то это серьезно будет угрожать сегодняшней системе власти России.

БОЛЬШЕ ВСЕГО В МОСКОВСКОЙ ЦЕРКВИ БОЯТСЯ, ЧТО ЛЮДИ УЙДУТ ОТ МОСКВЫ Откровенно говоря, меня как простую прихожанку церкви удивляет чье-то там признание церкви. Как по мне, главное признание – признание людей. Если люди идут и молятся, то о чем еще может быть речь? Разве это по-Божьему? Если бы ваши мысли дошли до некоторых иерархов, это было бы просто прекрасно. Вы, не имея богословского образования, говорите правильные вещи.

Еще одним показатель, что на нашей стороне правда – то, что мы не ограничиваем своих верующих, мы не призываем ходить в ту или другую церковь. Например, мы не говорим: «Не ходите в храмы МП, потому что там плохие священники, плохая церковь». Или что «вы идете в ад, или служите сатане» - как говорят там о нас. Мы, невзирая на всю пропаганду против нас, не боимся, что люди от нас уйдут. А вот в МП боятся, что люди уйдут от Москвы, если их постоянно не запугивать. Так на чьей же стороне правда?

Вообще МП распространяет мнение, что Киевский патриархат – это что-то такое маргинальное, маленькое. Дошло до такого абсурда, что говорили вроде бы Киевский патриархат возник благодаря Виктору Ющенко, когда тот стал президентом и что исчезнет вместе с президентством Ющенко. Кстати, то же говорили и при Кравчуке.

Хочу отметить – Киевский патриархат есть и будет потому, что так хочет верующий православный украинский народ. Мы опираемся на его поддержку. И важнее всего, мы верим, что на нашей стороне правда Божья, потому что без Его помощи мы не смогли бы выстоять в условиях того давления, в котором росла наша церковь.

Не может ли такого быть, что Варфоломея, скажем так, заинтересовали чем-то?.. Патриарх Варфоломей – это не то лицо, которого можно купить деньгами. Он имеет источники финансирования – и достаточно значительные источники. Это греческая диаспора в Америке и вообще диаспора по всем мире. Потому предлагать ему, например, банально деньги нет смысла.

Константинопольский патриарх считается первым среди всех глав православных церквей. И он считает, что это возлагает на него особую роль, миссию относительно всего Православия. Также Патриарх считает себя наследником истории Византии, а это тысячи лет славной, величественной истории. Потому Варфоломей считает свою церковь такой, которая находится на высоте. И унижать свои позиции в обмен на деньги. До такого Патриарх не опустится.

Другой вопрос – дипломатия. Россия может предложить такие решения, которые будут казаться очень привлекательными и выгодными Константинопольскому патриархату. Проведение Всеправославного собора – одно из таких решений.

РОССИЙСКУЮ ЦЕРКОВЬ НЕ ПРИЗНАВАЛИ 140 ЛЕТ Тогда насколько отложилось создание Украинской поместной церкви? В Украине есть Поместная церковь. Мы – Киевский патриархат – это и есть Поместная церковь, полноценная, лишь без внешнего признания. Но такой путь проходили почти все новейшие православные церкви. Даже та же Российская 140 лет была не признанной. Греческая – 33 года, Болгарская – 75. Грузинскую, Румынскую тоже не признавали.

А вот когда будет единая Украинская церковь, знает один Господь Бог, потому что это Его церковь.

Есть Украинское независимое государство, есть украинский народ, есть более чем тысячелетняя история Православной церкви в Украине, есть большая масса верующих, тысячи храмов, есть сотни монастырей, есть духовные школы, которые готовят будущих пастырей. Все есть и активно развивается. Динамика образования наших парафий очень хорошая. В этом году мы будем отмечать 15 лет пребывания Святейшего Филарета на патриаршем престоле. В 1995 году, когда он стал Патриархом, Киевский патриархат имел менее двух тысяч парафий. Сейчас мы их имеем свыше 4,5 тысяч. Это еще один показатель нашего развития.

Все это - свидетельство того, что Украинская церковь не может не быть поместной, самостоятельной. Рано или поздно это произойдет, потому что к этому приведет Господь. Думаю, это произойдет достаточно быстро и неожиданно.

Как новая украинская власть относится к Киевскому патриархату?

Пока никак, то есть ни плохо, ни хорошо. Но мы все видим, что Виктор Янукович пока посещает храмы лишь Московского патриархата. Это свидетельствует о том, что он является сторонником этой конфессии. Это его право как гражданина. Главное, чтобы на уровне государственной власти было одинаковое отношение ко всем конфессиям – как определенно законом. Президент такую позицию задекларировал на заседании Общественного гуманитарного совета. Надеемся, что ее будут придерживаться.

ЕСЛИ РПЦ ГОВОРИТ, ЧТО ОНА - МАТЬ ДЛЯ УКРАИНСКОЙ ЦЕРКВИ, ТО КАК МОЖЕТ БЫТЬ, ЧТО ДОЧЬ СТАРШЕ МАТЕРИ? На днях президент России Медведев подписал закон, по которому День крещения Киевской Руси будет государственным праздником России. Просто День крещения Руси. В законе Медведева слово «Киевской» не упоминается.

Это еще один элемент попытки реализации концепции «русского мира», о которой постоянно говорит патриарх Кирилл. А в этой концепции место Киева – место «южной столицы русского православия». Вроде Киев – это Россия, все единое и, как говорил один киногерой, «это мне, и это тоже мне, это опять мне и все время мне».

В конечном итоге, если отделить киевский период, возникает вопрос – а где же корни России? В Московском княжестве XIV века? Это слишком мало. Потому настойчиво говорят, что князь «Владимир» – это их князь, хотя во всех летописях он записан как Володимир, а не Владимир. И, если их послушать, то и Ярослав Мудрый – это их князь, а Украина возникла где-то во времена Польши, или что мы – какая-то австро-венгерская выдумка.

Очень хорошо, что в России будут праздновать такой день. Возможно, кое-кто и задумается, где собственно было крещение и кто кому являются матерью. Если Российская церковь говорит, что она является матерью для Украинской церкви, то как так может быть, что дочь старше матери? Потому что о Москве впервые упоминается в 1147 году, а крещение было в 998. А что тогда происходило на протяжении более чем 150 лет?

Разговаривала Оксана Климончук