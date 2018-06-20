Экзистенциальные проблемы ректора Згуровского

Комиссия в КПИ в обстановке высокого трудового и политического подъема исключила пятикурсника «за действия, которые не отвечают высокому званию студента»… За пресловутый нос Ленина… Но ведь суда еще не было…

Злой как пес. Минувшие выходные пошли коту под хвост, насмарку. Расслабиться, половить рыбу, сходить на кофе, а тем более напиться не давали мысли о большевистской принципиальности и бдительности корифеев науки и образования Национального технического университета «Киевский политехнический институт».

В пятницу комиссия ректора Михаила Згуровского в обстановке высокого трудового и политического подъема исключила пятикурсника химико-технологического факультета, некого Ивана Срибного, «за действия, которые не отвечают высокому званию студента». Какой-то новояз украинский, оруэлловщина, коричневый соус, советское, социалистическое дежавю!

Совсем как в СССР, при Хрущеве, Андропове, Брежневе. Забыли только доктора наук добавить слово «советского». Получилось бы, «за действия, которые не отвечают высокому званию советского студента».

Слова, между прочим, могут уподобляться маленьким дозам мышьяка: проглатываешь и вроде бы ничего, а в результате отравление, в нашем случае, идеологическим ядом. Впрочем, «положение лежа» – всегда искусство, а лизоблюдство, подхалимаж – лишь вуаль, которая скрывает экзистенциальные проблемы жизни украинского общества, а не только бесхребетных и преданных любой власти университетских судей-педагогов.

Представил, как в красивом зале киевского политехнического университета собрались доктора наук, доценты, орденоносцы, передовики воспитания, лауреаты государственных премий, почетные профессора Сорбонны, Кембриджа и Беркли и МГУ имени Ломоносова, «левые» активисты-патриоты студенты. Был устроен спектакль, на котором публично «поджарили студента Ивана Срибного на медленном костре». А затем решили, что названному студенту нет места в колыбели лидеров отечественной естественной науки.

Причем, вряд ли все обошлось в три минуты. Были гневные речи, патриотические спичи, лозунги, типа: «Спасем родной университет от оголтелого антикоммунизма!», «Да здравствует Ленин!», в общем «Фронт украинского патриотизма»! Педагоги и ученые с чувством глубокого удовлетворения рекомендовали ректору забрать у Ивана Срибного студенческий билет. Так и хочется бессмертные строки Гашека прошептать: «Швейк сказал в пользу Австрии несколько теплых слов, а именно, что такой идиотской монархии не место на белом свете».

Очень бы хотелось прочитать стенограмму, понять аргументацию людей, который поставили крест на студенте. Почему не вспомнили, что, например, экс-министр ФРГ Йошка Фишер в юности увлекался революционной борьбой и был предводителем крупной левацкой организации. А каким стал министром, патриотом, законопослушным гражданином! Да что там этот немец! Президент Украины в молодости, говорят, тоже был революционером улицы, а сегодня – гарант Конституции, полстраны за него голосует!

Ну а что наш герой студент Иван Срибный? Как говорит моя внучка «шалунишка и проказник»! Личные убеждения, классовую ненависть использовал по прямому назначению – молотком изуродовал мужественное мраморное лицо вождя мирового пролетариата. Да еще в центре Киева, в начале бульвара Шевченко.

Поступок лично я осуждаю. Нехороший поступок. И вовсе не потому, что Коммунистическая партия Украины представлена в Верховной Раде, а потому, что живут и здравствуют ныне пожилые, нездоровые (по возрасту) граждане, искренне считающие, что Ленин боролся за то, чтобы человек человеку был друг, товарищ и брат. А главное, памятник кушать не просил, флюиды коммунистической идеологии не распространял, не кричал: «Империализм – источник войн!»

Да и представьте в будущем, через десять лет тот же студент Срибный подвел своего сына к этому памятнику (который стоит на таком высоком постаменте, что с наблюдателя падает кепка, напоминая о необходимости смирения), и произнес ему на ухо: «Вот, видишь, мой сын, это Ленин. Потом был Сталин. А потом концлагеря, горе и вечная бедность Украины. Пообещай отцу, что вырастешь и будешь бороться с идеологией марксизма-ленинизма».

Но вовсе не по этим причинам воскресенье стало для меня днем политического похмелья. Я размышлял о нашем украинском социальном времени. О том (говорил Гераклит), как «все течет, все меняется, а изменяясь, покоится». Поражался, как быстро после оранжевой демократии наступил долгожданный золотой век верности и преданности, надежности и стабильности, как свобода неизбежно превратилась в заискивание перед властью.

Вспомнил Советский Союз. Как трудящие, рабочие опять же «с чувством глубокого удовлетворения» требовали посадить поэта, деклассированного бездельника Иосифа Бродского за тунеядство, правозащитника Вячеслава Черновола отправить работать в кочегарку за пропаганду буржуазной демократии, а журналиста Сергея Набоку на тюремные нары за то, что тот наивно верил в конституционную свободу слова. Все они, в советские времена, были отщепенцы, лишенцы, уклонисты.

А, между прочим, суд над студентом Иваном Срибным состоится (как сообщила прокуратура) только 17 июня 2010 года, а его уже с революционной беспощадностью исключили.

Господа! Он же до решения суда невиновен, разве вы не знаете, что такое презумпция невиновности? И почему вы решили, что он недостоин «нести высокое звание студента»? В октябре 1917 года вам бы подсказали «по политическим мотивам», а в 60-е «он хуже Солженицына», в общем «запутался в связях с врагами народа». А вы, наверно, исключили за то, что он не ходил на занятия, двоечником был? Тогда, наверно, было бы понятно.

Еще раз. Студент Иван Срибный не осужден судом. И не известно будет ли привлечен к административной или уголовной ответственности. Может, даже Фемида вынесет частное определение и порекомендует ректору Киевского политеха, лично Михаилу Згуровскому, наградить студента за мужество, выдать денежную премию или «взять на поруки» (так вошел в сочинительский образ, что чуть не написал «на поруки комсомольской организации университета»).

Я только теперь стал понимать президента Украины Виктора Федоровича Януковича, который был возмущен тем фактом, что ни один украинский университет не вошел в список 500 лучших университетов мира! Когда докторам наук Национального технического университета «Киевский политехнический институт» продвигать учебное заведение вперед, к звездам, к славе, если ректорат занят политическими судилищами над студентами!?

Демократический дух, нравственный авторитет Киевской политехники после этого позорного акта умер! Сон разума рождает чудовищ! Вместо вековой традиции прославленного вуза, после его выпускников Менделеева, Сикорского, Патона, Королева, украинскому обществу подсовывают ректорский комитет с замашками инквизиции идеологического чистилища. Рушится потолок здания, храма науки, колыбель науки, которые создавали не нынешние профессора, защитники нравственной политической чистоты!

Вряд ли студент Иван Срибный полез бы на памятник, если бы в университете преподавали лауреаты Нобелевской премии, премий Киото, Макса Планка, Вульфа, Бальцана, нашлись математики, которые доказали бы справедливость гипотезы Пуанкаре, а мировые научные журналы «захлебывались» работами ученых политехники.

Не попал бы в сети антикоммунизма и «борцов» с коммунистическим режимом будущий химик Иван Срибный, если бы в Киевском политехническом университете юного отрока смогли убедить, что химией заниматься гораздо интереснее, чем лазить с молотком на памятники.

И еще одна крамольная мысль. Может, через пятьдесят лет на стенах здания Киевского политехнического института, будет висеть мемориальная доска, типа: «Здесь учился… будущий президент Украины, или, например, первый в стране лауреат Нобелевской премии в области химии Иван Срибный».

Ну а пока бывшего студента толкнули в большую, радикальную политику, где сила права, заменена правом силы. Не сомневаюсь, что покинет он альма-матер с ненавистью и печалью, ожесточенной душей и подрезанными крыльями.

Виктор Тимошенко