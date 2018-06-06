Москва подбросила Януковичу шанс стать героем-спасателем?

В пятницу по окончании заседания межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии в Сочи российский премьер Владимир Путин подбросил прессе информационную бомбу - идею объединить Газпром с Нафтогазом. Слова «Я сделал еще одно предложение, над которым нужно подумать. Как мы говорили об интеграции в ядерной сфере, мы готовы то же самое сделать в газовой. Предлагаю объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины» огорошили всех присутствовавших при этом историческом заявлении. Или все-таки не всех?

По крайней мере, первый комментарий Азарова с обещанием рассмотреть «экспромт от Путина» для журналистов озвучил пресс-секретарь премьера. Или это тоже следует считать точно рассчитанным ходом? В доказательство, так сказать, неожиданности происходящего.

Да и сам механизм объединения (слияния?) представить несколько проблематично. Добро, речь бы шла о частных компаниях, сколь угодно крупных, хотя и там есть свои сложности, но две госмонополии, к тому же по разные стороны границы… А ведь есть еще и вопросы целесообразности.

Зачем Газпрому объединение с Нафтогазом? На этот вопрос вроде бы ответил глава российского газового монополиста Алексей Миллер. Мол, объединение Газпрома и Нафтогаза будет выстроено на основе обмена активами «по всей газовой цепочке» - от геологоразведки до распределения конечным потребителям.

А еще напомнил, что Нафтогаз владеет предприятиями в добывающей и газотранспортной сферах, а также в подземном хранении и распределении. «У Газпрома тоже значительные активы, и мы готовы рассмотреть возможность размена активов, фактически это вопрос об объединении двух компаний». Также Миллер отметил, что Украина, в свою очередь, получит доступ к «огромным ресурсам» Газпрома.

Итак, Газпром, по словам его главы, интересуют: добыча и продажа газа на территории Украины, подземные газовые хранилища и ГТС. Однако тех же целей можно достичь и более скромными средствами.

Понятно, что Газпром, как и любой другой поставщик, волею обстоятельств отделенный от конечного потребителя чужой территорией, стремится взять транзит под собственный контроль. И интерес к украинским ПХГ и ГТС тут выглядит обоснованным. Но стоит учесть и другое: в июне-июле 2011 года должен уже заработать «Северный поток». А напуганная газовыми войнами Европа изо всех сил старается диверсифицировать поставки газа за счет сжиженного (который можно возить хоть из арабских стран, хоть с Южного полюса – вопрос только в цене), а также за счет разработки проекта добычи сланцевого газа. Все это автоматически снижает ценность украинской трубы, а ее в придачу ко всему прочему еще и модернизировать надо.

Конечно контроль всех транзитных путей – значительно лучше контроля за частью маршрутов. Но вот вопрос: не проще ли выделить Укртрансгаз из состава Нафтогаза (кстати, походя выполнив, ну почти, требования Брюссельской газовой декларации, подписанной в марте 2009 года), передать на его баланс подземные газохранилища вместе с трубой, а далее уже путем то ли слияния с Газпромом, то ли создания трех-четырех-пяти- и т.д. – стороннего газового консорциума отдать транзит под фактической контроль Газпрома?

Также российский газовый гигант заинтересован в добыче украинского газа и поставках газа потребителям в Украине. Да в чем проблема? В структуре Нафтогаза существует дочерняя компания Укргазвыдобування, которую совершенно аналогичным образом можно выделить, передав на баланс все интересное имущество, превратить в акционерное общество и далее – сливайте на здоровье. Хоть с Газпромом, хоть Газпрому…

С поставками газа внутри Украины дела обстоят еще проще. На внутреннем украинском рынке живет и здравствует «кресница» Юлии Тимошенко - газпромовская «дочка» «Газпром Сбыт Украина». Всего и делов-то: вписать в лицензию компании нелимитированные объемы в придачу к уже существующему нелимитированному тарифу. Есть сомнения, что дочка Газпрома при своем желании и отсутствии сопротивления украинских властей сможет предложить отечественной промышленности более интересные условия, переманив к себе наиболее платежеспособные предприятия?

Выходит Газпром может купить национальный интерес Украины значительно проще и дешевле, не связываясь с постоянно убыточным и хронически дотационным Нафтогазом в целом. Кстати, интересная деталь: в то время, как Януковича с Азаровым костерят на украинских интернет-форумах за сдачу национальных интересов Украины Москве, Медведева с Путиным с не меньшим энтузиазмом «поливают» в российском сегменте Интернета за прямо противоположное…

Зачем Нафтогазу объединение с Газпромом? О том, что украинский газовый монополист давно уже на ладан дышит, не говорил только ленивый. Постоянные дотации из госбюджета, списание долгов компании за счет все того же бюджета (то есть фактически за счет населения), не говоря уже о прошлогодней истории, когда правительство попросту заставляло госбанки оплачивать поставки российского газа… Казалось бы, кого вообще может заинтересовать подобный «экономический доходяга»? И почему до сих пор ни у одного кабмина руки не дошли до отладки Нафтогаза до уровня его «принципиальной прибыльности»? Ответ очевиден: если ситуация не устраивает, ее пытаются менять, но если ситуацию менять не пытаются, значит всех заинтересованных лиц она устраивает.

Примечательно, что каждый новый премьер в начале своей каденции громогласно заявляет о недопустимости подорожания газа для населения и, как следствие, стоимости ЖКУ. Аргументы также не отличаются разнообразием: Украина полностью обеспечивает потребности людей и коммунальной теплоэнергетики за счет газа собственной добычи. Рыночную стоимость такого газа разные эксперты оценивают в 120-150 долларов за тысячу «кубов». (Ценовой контраст с импортным российским газом сразу бросается в глаза)

Но каждое правительство со временем начинает говорить об убыточности поставок газа коммунальной сфере, и в такого типа заявлениях фигурирует уже стоимость импортного газа, а не отечественного… В чем причина подобной «забывчивости»?

Очевидно, в том, что в Украине нет единой цены на газ, а в механизме его распределения, как и ценообразования (вернее в тех отрывочных данных, что удается выудить у газовых чиновников) разобраться практически невозможно. Остается только загибать пальцы. Одна цена на газ для населения, другая – для промышленности. Одна - для металлургов, другая – для химиков. Добавим сюда же постоянно появляющиеся и исчезающие временные правительственные льготы для отдельных отраслей промышленности, а то и отдельно взятых предприятий. Да еще и вспомним разброс в стоимости коммунальных услуг от города к городу, выходит что и цена на газ для людей тоже может быть разной. Это – далеко не все, но общая картина вырисовывается. До тех пор, пока в Украине будут сосуществовать разные «газы» и разные цены на них, запутанная система ценообразования и распределения, ситуация всегда будет выгодна так или иначе причастным к этому чиновникам.

Однако «хорошо организованной неразберихи» тут недостаточно. Необходим еще и сам Нафтогаз со всеми его структурами, подструктурами и дочерними компаниями. То есть, механизм представляет интерес только в сборке. Разбери его на запчасти, к примеру выдернув Укргазвыдобування, Газ Украины, Укртрансгаз - что получится? А какой смысл, скажите на милость, пускать на рыбные места «чужих», не менее охочих до ловли в мутной воде? Выходит, слияние с Газпромом, в каком бы виде это не происходило, Нафтогазу нужно едва ли не меньше, чем самому Газпрому.

Как стать героем в Украине

Подачу Путина немедленно приняла все еще не остывшая после харьковских соглашений Тимошенко: “Предложение объединить «Газпром» и «Нафтогаз», которое прозвучало на встрече премьер-министров Украины и России, можно было бы рассматривать как шутку, если бы на наших глазах ежедневно не осуществлялся масштабный план ликвидации независимого государства Украина”. Собственно, ничего иного от лидера «Батькивщины» ожидать не стоило.

Замглавы администрации «пластилинового» (по выражению Тимошенко) Януковича – Анна Герман, как обычно, принялась объяснять ситуацию. Мол, сочинской экспромт – всего лишь идея Путина. «Надо обсуждать, садиться считать. Смотреть, приемлемо ли это для Украины с точки зрения ее национальных интересов, а тогда комментировать... Каждая идея имеет право на существование. Ее надо обсуждать, но лишь под углом зрения наших национальных интересов». Мол, если Украине это будет интересно и выгодно, то «можно об этом продолжать разговор, если - нет… Эта идея должна зависнуть в воздухе».

Похоже, что Владимир Владимирович просто подыграл Виктору Федоровичу, и речь на самом деле не об объединении двух газовых монополистов, а о реализации чисто украинского сценария «стань героем-спасителем», главная роль в котором отводится украинскому Президенту (возможно, вместе с командой).

Сценарий надежный, обкатанный еще Юлией Владимировной на искусственно созданной истерии вокруг свиного гриппа, и не слишком сложный в исполнении. Берем реально существующую проблему (например сезонную эпидемию или довольно резкую смену внешнеполитического курса), раздуваем ее до масштабов «вселенского бедствия» (оппозиция активно помогает, поскольку свою основную задачу видит в донесении до людей правды о неспособности власти справиться с ситуацией), и - в «последний и решительный» с ветряными мельницами. Скажем, премьер лично вылетает встречать «чудодейное средство» Тамифлю, что автоматически увеличивает стоимость доставки каждой партии вдвое-втрое: собственно грузовой рейс, да плюс перелет туда-сюда премьерского борта. Либо, в нынешнем случае Президент встает на защиту интересов Украины и, пристально рассмотрев инициативу Москвы, отказывается санкционировать слияние Нафтогаза с Газпромом.

Принципиальная позиция продемонстрирована, национальный интерес защищен, в общем все довольны.

Елена Перегуда