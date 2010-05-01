Глава Газпрома рассказал, как будет выстроено объединение с Нафтогазом

Глава Газпрома Алексей МИЛЛЕР рассказал журналистам, что объединение "Газпрома" и "Нафтогаза Украины" будет выстроено на основе обмена активами "по всей газовой цепочке" от геологоразведки до распределения конечным потребителям. "У Газпрома есть опыт реализации сделок на основе обмена активами с немецкими и итальянскими партнерами", - сказал А.Миллер, добавив, что по такой же модели могут быть проведены сделки с украинской стороной.

Он напомнил, что "Нафтогаз Украины" владеет предприятиями в добывающей и газотранспортной сферах, а также в подземном хранении и распределении. "У Газпрома тоже значительные активы, и мы готовы рассмотреть возможность размена активов, фактически это вопрос об объединении двух компаний", - пишет РосБизнесКонсалтинг. При этом он отметил, что Украина получит доступ к "огромным ресурсам" Газпрома.

Отвечая на вопрос о том, означает ли это, что Газпром будет участвовать в модернизации газотранспортной системы Украины, А.Миллер ответил: "Без сомнения, да. Мы будем заинтересованы в том, чтобы инвестировать в газотранспортную составляющую".

Как сообщал УНИАН, по окончании заседания в Сочи межправительственного комитета по вопросам экономического сотрудничества украинско-российской межгосударственной комиссии премьер-министр РФ Владимир ПУТИН предложил объединить российский «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины».

«Я сделал еще одно предложение, над которым нужно подумать. Как мы говорили об интеграции в ядерной сфере, мы готовы то же самое сделать в газовой. Предлагаю объединить «Газпром» и НАК «Нафтогаз Украины», - подчеркнул В.ПУТИН.