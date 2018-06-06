Как Верховная Рада сдавала Крым: яйца, дым и Литвин под зонтиком (фоторепортаж)

Регионалы готовились к этому дню еще с субботы: они выгнали из сессионного зала уборщиц и взяли под круглосуточный контроль президиум и трибуну.

Таким образом сегодня Литвин с охраной без проблем зашел в сессионный зал, но только он уселся, как в него полетели сырые яйца. Это не стало, очевидно, для спикера такой уж неожиданностью: охрана сразу раскрыла над ним зотики. Одно яйцо все же достигло цели - Литвин обтерся и объявил регистрацию.

На табло высветилась цифра 211, оппозиция довольно взревела. Но спикер, действуя по принципу "нам своє робить", привел к присяге пополнение ВР.

Рабочие места "тушек" от БЮТ и НУ-НС оппозиция накрыла национальными флагами. Регионалы взялись срывать стяги. В конечном итоге, депутаты сцепились. Оппозиционеры Стойко, Вязивский, Аржевитин и коалицианты Царев и Лукъянов сошлись в драке.

Внезапно по сессионному залу пополз дым - видимость стала плохой.

Литвин ставит вопрос о ратификации соглашения о продлении пребывания ЧФ РФ почти до середины века на территории Украины - и на задымленном табло появляется цифра 236. Оппозиция оставляет сессионный зал.

Результаты поименного голосования можно смотреть здесь

Дарья Терещенко

Фото Владимира Гонтаря, УНИАН