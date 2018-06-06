Вехи недели. Конфетка для Медведева и возвращение Тимошенко

Кучма назвал беспрецедентный обмен бартером… Ахметов проигнорировал избрание Азарова… Тигипко покритиковал пакт… Ливин не верит в легкую ратификацию…

Подписанные в Харькове российским и украинским президентами соглашения о пролонгации пребывания Черноморского флота России в Крыму (на 25+5 лет) в обмен на 100-долларовое снижение (на 10-летний срок) стоимости российского газа для Украины стали главным политическим событием минувшей недели.

Дмитрий Медведев, комментируя причину частых встреч с Виктором Януковичем, пошутил, что главы государств соскучились по общению друг с другом. Невольно вспоминается, как осенью 2004-го на трибуне во время парада, посвященного 60-летию освобождения Украины от немецко-фашистских войск, Виктор Федорович (тогда премьер) подкармливал Дмитрия Анатольевича (тогда главу администрации президента Путина) конфеткой. В Харькове угощения оказалось куда более изысканным, в модном стиле fusion. Трудно припомнить, когда в мировой истории суверенные и равноправные государства увязывали пребывание флота одного из них в портах другого с условиями поставок энергоносителей. Простодушный, как и полагается политическому пенсионеру национального значения, экс-президент Леонид Кучма прямо назвал этот обмен бартером.

Виктора Януковича не смущает дисбаланс в сроках пролонгации пребывания ЧФ и продолжительности действия предоставленной скидки на газ. Глава государства неподдельно радуется полученному инвестиционному ресурсу в несколько десятков миллиардов долларов сроком на две президентские каденции. Радость Виктора Федоровича полностью разделяют собственники предприятий отечественной металлургической и химической промышленности, для которых газовый дисконт подобен глотку свежего воздуху. Наверное, по счастливой случайности, большинство из промышленников на выборах поддерживали Януковича.

Хотя министр финансов России Игорь Кудрин констатирует потери государственного бюджета РФ от Харьковских соглашений в 3–4 миллиарда долларов ежегодно, а премьер России Владимир Путин без обиняков заявил, что другим государствам не стоит рассчитывать на подобный обмен, позиция Москвы кажется умытой крокодильими слезами. Дело в том, что Газпром (читай – государство Россия) крайне заинтересован в привязке Украины как крупнейшего импортера «голубого золота» в условиях распространения информации о нарастании объемов добычи и использования сланцевого газа. Вдобавок Россия сохранила на первую половину ХХІ столетия свой Черноморский флот в крымских портах. Дело не в трех десятках устаревших кораблей, а в способности влиять на внутреннюю политику Украины.

Как ни парадоксально, но Харьковские соглашения стали настоящим подарком для Юлии Тимошенко. Лидер БЮТ последние недели выглядела потерянной, но два президента, как и подобает джентльменам, вернули лидера БЮТ к активной политической жизни. Более того – энергичная позиция Юлии Владимировны позволяет ей рассчитывать примерять в скором времени на себя терновый венец лидера украинской оппозиции. Поэтому-то Тимошенко перемежает встречи с западными дипломатами с пламенными призывами к сопротивлению авторитарным замашкам Януковича. В унисон с ней говорят не только «ручной самбист» Юрий Луценко, но и несгибаемый до последнего времени в своей самостоятельности Арсений Яценюк. Только Виктор Ющенко пытается защитить право на оппозиционную автономию, но у него сегодня не та политическая форма, чтобы перебирать союзниками.

Тимошенко, словно позабывшая о собственном участии в деле газового закабаления Украины, рвется на оперативный простор уличных акций. Не располагающей депутатским мандатом Юлии Владимировне парламентские заседания мало интересны – ей хочется поскорее увидеть перед собой людское море, готовое внимать пламенным призывам. Впрочем, развернуть оппозиционную активность до майских праздников вряд ли удастся, так что решительное наступление БЮТ и его союзники будут готовить на осень. За поводами для протестов дело не станет – команда Януковича, судя по первым 50 дням пребывания Виктора Федоровича в президентском кресле, будет дарить их еще неоднократно.

Искренне радуется подписанию Харьковских соглашений премьер-министр Николай Азаров. Без снижения цены газа ему вряд ли удалось бы надолго остаться главой правительства, а отставка в нынешних условиях означает конец политической карьеры. Николай Янович своей преданностью Виктору Януковичу стал раздражать группы влияния внутри Партии регионов, поэтому церемонию избрания Азарова партийным вождем «регионалов» проигнорировал, к примеру, Ринат Ахметов. За Виктором Федоровичем остался пост почетного председателя Партии регионов и статус ее символа.

Интересно отметить, что в кабинете Азарова нашелся критик Харьковских соглашений. Им стал вице-премьер Сергей Тигипко, отправившийся на переговоры с МВФ, и из-за океана высказавшийся за большую прозрачность украинской политики. Видимо, Сергей Леонидович в Вашингтоне чувствует себя в безопасности. Впрочем, и перед вхождением в правительство Тигипко критиковал алгоритм создания парламентского большинства. Видимо, у него началось раздвоение политического сознания, легко излечимое отставкой.

Куда менее оптимистично настроен Владимир Литвин, публично одобривший подписание российско-украинских договоренностей в Харькове. С его политическим опытом несложно догадаться, что ратификацию пакта Медведева – Януковича в Верховной Раде в белых перчатках осуществить не удастся. Это же не Государственная дума, которая, как известно, не место для дискуссий. Отступить – означает рисковать получить политическую оплеуху от Януковича, и норма о 300 депутатах, необходимых для отставки председателя Верховной Рады, не спасет. Продавливать ратификацию – получить сомнительную славу «палача оппозиции», мало соответствующую академически-седому образу. Но Литвин вряд ли рискнет колебаться отлично от коалиционной линии – инстинкт самосохранения обычно побеждает муки совести.

Евгений Магда