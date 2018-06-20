Презентация обновленного Яценюка: «Правительство перемен» начинается с «Фуршета»

Вчера Арсений Яценюк в Конгрегационном зале Могилянки презентовал свое давно анонсированное «Правительство перемен» (оно же «Правительство-2012»). Презентация вызывала немалое любопытство у журналистов и экспертов, поскольку Арсений Петрович, толкаясь на одном электоральном поле с Юлией Тимошенко, много чего наговорил о том, что именно он – «это настоящая» оппозиция. И что именно его «теневое правительство» – самое теневое. Конечно, Яценюк с его странными «евразийскими» заявлениями и еще более удивительной цветовой гаммой (а-ля Энди Воргол) агитационной продукции стал откровенным разочарованием президентской избирательной кампании. Но социология свидетельствует, что 5% избирателей до сих пор готовы отдать за него свои голоса. В условиях, когда основные конкуренты значительно ослаблены (Тимошенко проиграла соревнование за верховную власть и потеряла электоральную периферию, Сергей Тигипко пошел во власть и тоже рискует потерять часть избирателей, которые не воспринимают Януковича–Азарова), у Яценюка есть все основания надеяться на постепенное восстановление своего прежнего рейтинга в 12–13%. И это открывает для «Фронта перемен» неплохие перспективы как на местных, так и на парламентских выборах.

Тем более что общепринятое утверждение – «в Украине половина за Януковича, а половина за Тимошенко» – не выдерживает никакой критики. Реально даже по итогам президентских выборов около трети избирателей – за «Янука», около трети – за «Юлю», но остается еще около трети. Те, кто голосовал за других кандидатов, или ни за кого не голосовал. И тут есть большое поле для работы – и его возделывание может открыть дополнительные перспективы для Яценюка.

Но для того, чтобы «отмежеваться» от других оппозиционеров (Тимошенко, Ющенко, Вячеслава Кириленко, Тягнибока и др.), Яценюк должен удивить избирателя чем-то необычным, «свежатинкой». Презентация «Правительства перемен» явно была призвана продемонстрировать уставшему от политических чудес обществу нечто «новое и свежее». В самой схеме формирования «правительства имени Яценюка» и в его кадровом наполнении.

У автора этих строк удивление началось от самого начала. Телетрансляция презентации ПП на 5-ом канале началась с вполне популистского телеролика. Он очень напоминал тот же предвыборный ролик Ющенко, в котором снялись работники одного рекламного агентства. Только там было «Ющенко сделал», а здесь «новое правительство сделает». Сделает чудо всем – фермерам, учителям, врачам, мелким предпринимателям (типажи ролика были достовернее, чем у Ющенко). Жить всем станет хорошо, богато и безопасно.

После вереницы представителей «простого пипла», которые заученно возлагали пылкие надежды на новое правительство, его презентацию открыл, как говорят, «наживо» типичный молодой «яппи» Яценюк. А вслед за ним выступили еще двое таким же гламурно-успешных юнцов в дорогих костюмах. На какой электорат работаем, господа команда Яценюка? На маргиналов или на людей мыслящих? Кажется, все-таки на вторых.

Нужно отметить, что Арсений Петрович выглядел со своим коротким вступительным спичем очень неплохо. Главное – общался с аудиторией просто и душевно, оставив все мессианские и пренебрежительные нотки, которыми грешил в последнее время в эфирах. Определенным рецидивом стало то, что он назвал «апостолами» двенадцать координаторов направлений в ПП. Кем же считает себя сам «теневой премьер» Арсений Петрович?

А вот выбор двух следующих спикеров, координаторов направления «Современная инфраструктура» Игоря Лиски и «Молодые украинцы» Андрея Павелка опять-таки удивил. Один родом из Луганска, второй – из Днепропетровска. Оба – “русскоязычные” (хотя внешне вполне привлекательные, а биографии выигрышны). Причем если у первого слова еще так-сяк вязались друг с другом (хотя видно, что лексический запас бедненький), то второй выдавал перлы вроде «мы – за развитие молодежи», «наш приоритет – охрана здоровья». Скованные, руки не на месте. Могли бы режиссеры и поработать с ребятами, сделать предварительную «прогонку» шоу.

На кого это рассчитано? Факт заключается в том, что базовый электорат Яценюка лежит на Западе Украины. И его население в условиях стремительной монополизации власти в государстве пророссийской политической силой относится к «языковому режиму» политиков особенно внимательно.

Лишь третьей выступала украиноязычная уроженка Львова, координатор направления «Общество знаний» Лилия Гриневич, которая произвела приятное впечатление продуманным спичем и манерой держаться перед публикой. Хотя работу до августа прошлого года начальником управления КГГА при Черновецком вряд ли назовешь светлой страницей в ее биографии.

Не хотелось бы, чтобы заголовок статьи создал у читателя впечатление, будто презентация началась с фуршета. Нет, просто в релизе пресс-службы «Фронта перемен» первым в списке «апостолов» стоит мультимиллионер Игорь Баленко, который, в частности, контролирует известную сеть торговых центров «Фуршет». Сообщается, что деятель 1958 года рождения (муж исполнительницы Асии Ахат) почему-то будет координировать направление «Чистая окружающая среда». Раньше Баленко был членом Народной партии Владимира Литвина и именно по списку Блока Литвина избирался в 2006 году в Киевсовет.

Кстати, тяжело назвать «молодыми политиками» и многих из тех нардепов, которые были приглашены на презентацию и, возможно, составят «группу поддержки» Яценюка в нынешнем парламенте. А затем, гляди, и в «Фронт перемен» войдут. Здесь были «нунсовцы» Матвиенко, Мартыненко, Билозир, Третьяков, Борисов, Каськив, а также член фрондирующей «группы Портнова» в БЮТ Писарчук.

В конце – о технических «деталях», которые сильно смазали в целом позитивное впечатление от презентации. Были провалены прямые включения из Полтавы и Львова: на больших экранах в зале ползали какие-то привидения и издавали ужасные скрипуче-рыкающие звуки. Ведущей этого мероприятия Иванке Коберник пришлось перерывать эти импровизированные триллеры. А прямая трансляция презентации на сайте «Фронта перемен» и вовсе оборвалась на полуслове. Яценюку как раз задали вопрос: «А кто будет в жюри, которое должно определить лучших из кандидатов в министры?»

Ответа Интернет-аудитория так и не узнала...

Петр Осадчук