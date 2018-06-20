Взгляд обывателя: Дмитрий Табачник затмил Анну Герман?
Анна Герман – волевой, сильный политик, карьерная «леди государственной пропаганды». Но почему не она стала государственным, идеологическим гуру страны?..
Анна Герман – волевой, сильный политик, карьерная «леди государственной пропаганды». Но почему не она стала государственным, идеологическим гуру страны?..
|Герман, Янукович
Во-первых, ее место работы, симпатии к ней президента Виктора Януковича, а с другой стороны, ее преданность президенту. Во-вторых, в ее руках, под ее контролем ресурсы – информационные, финансовые, административные. В-третьих, в ее распоряжении новая волна интеллектуалов, которые при прежней власти были в полусонном состоянии, а сегодня готовых служить, создавать для власти новые идеи и смыслы.
Но важен субъективный фактор. Как говорят: у мужчин – харизма, у женщин – грация. Анна Герман – волевая, сильная женщина-политик, карьерная «леди государственной пропаганды». Ее прошлое – это годы успешной работы в журналистике, написанные и внедренные сценарии принудительного повышения оптимизма и духа партийного товарищества в борьбе за власть, блестящие парламентские речи в Верховной Раде, пикетировки с людьми недружественных взглядов.
Причем об ее успешности я пишу, отражая лишь объективный факт – она во власти. Что же до личных оценок, Анна Герман мне совершенно не симпатична, она такой демагог эпохи Платона, перенесенный машиной времени в наше время. Ее невыносимая легкость суждений, политическая и теоретическая наглость, незнание классической политологии весьма огорчает... Впрочем, кто сказал, что лучшие должны быть у трона, в свите короля?
Однако первый месяц работы команды Януковича на Банковой и в доме правительства показал, что вовсе не Анна Герман является главным ньюсмейкером, а тем более, государственным, идеологическим гуру страны. Совсем другие политики пытаются стать «властителями дум», создателями «категорических императивов», определять ценностные дискурсы, наполнять украинский идеологический мейнстрим.
Оставим (в смысле, не будем говорить о нем) одиозного вице-премьера Владимира Семиноженко. Ему Виктор Янукович вполне осязаемо и однозначно «щелкнул по носу» (после его прагматического заявления о перспективах союза Белоруссии, России и Украины) и указал ему место в украинской политике.
В то же время, в силу ряда причин (с помощью оппозиции и своих личных недругов) на первые роли главного идеолога страны неожиданно (другого слова не придумал) – пролез Дмитрий Табачник, министр образования, опытный царедворец, обладатель многих государственных и иностранных наград и дипломов, герой «голубых» Интернет-сайтов.
Почему министр Табачник, даже подвергаясь обструкции партийных товарищей, скажем мягко, «так не диалектичен», не умен, однозначен в своих речах и поступках? Объяснение – старо как мир: любая новость о человеке хороша, за исключением некролога о его смерти.
Именно в этой скандальной популярности преуспел Дмитрий Табачник. В последние недели именно он является «раздражителем» простых обывателей и интеллигенции (чиновники просвещения не в счет, они люди подневольные). Дмитрий Табачник популярен в СМИ куда больше, чем первые лица страны. Во-вторых, именно на нем сфокусировалась любовь одних и ненависть других. Другими словами, в оценке личности и деяний министра сегодня нет равнодушных.
Небольшое отступление. Любой власти (простите за тавтологию), чтобы удержаться у власти, больше чем «звонкая монета» нужны идеологи и идеология, пророки, которые наполнят идеями электронные СМИ. А далее, как никогда, востребованы современные апостолы – коммуникаторы и популяризаторы того, что декларирует власть. Власти нужны образованные, умные, профессиональные PR-менеджеры, управленцы.
За время своей работы и в Москве, и в Киеве, и во Львове автор этих строк беседовал с десятками высокопоставленных политиков, политологов-мудрецов (и в Украине, и в России), журналистов, которые весьма нелестно, недоброжелательно, со злостью и презрением говорили о Дмитрии Табачнике.
Однако повторюсь, что сегодня никто другой, а именно министр образования и науки правительства Украины, является самым большим «раздражителем» «чужих» и симпатий «своих», людей власти и оппозиции, патриотов и националистов, левых и правых, людей нетрадиционной ориентации и сексуально порядочных граждан. Даже партийные союзники из российской правящей партии «Единая Россия» заявили о том, что «нас очень беспокоит в Украине ситуация с Дмитрием Табачником».
Что же так беспокоит московских друзей нашего министра? Вряд ли нужно объяснять внимательному думающему читателю, что «феномен Табачника» - это первая весточка, как писал Владимир Ленин, «грозящей катастрофы» - самоедства команды Виктора Януковича, внутривидовой борьбы, которая неизменно приводила и сегодня приведет к расколу нынешней «партии власти» Украины, ослабит, сделает политическим инвалидом режим Виктора Януковича.
Для иллюстрации одномерности и недомыслия цитирую выступление Дмитрия Табачника в Москве на международной конференции «Победа над фашизмом в 1945 году, ее значение для народов СНГ и мира». Дмитрий Табачник подчеркнул, что «сегодня, как в 1941-1945 годах, есть только мы и они – цивилизация и дикость, культура и варварство, наша задача сохранить цивилизацию для наших потомков в последующие века». Министр обрушился на коллаборационистов в Украине, пособников фашистов и тех, кто сегодня их оправдывает. «В этой гигантской мясорубке не было места третьей силе, у каждой из сторон были союзники и враги» - подытожил он.
|Дмитрий Табачник
То есть, я хочу сказать, что за многое можно критиковать украинских политиков, но важно подчеркнуть, что Украина – не Россия, в Украине не стреляют, в Украине нет гражданской войны, в Украине с сепаратизмом не борются танками и тяжелой артиллерией, боевыми самолетами и операциями спецслужб! Мы, украинцы, Богу спасибо, не ведаем этих тревог и страданий. Наши дети не воюют в «горячих точках» на территории собственного государства.
Думаю, что нет необходимости министру образования и науки Украины отрабатывать мобилизационные идеологические проекты, придуманные в Кремле, российскими государственными PR-менеджерами. Все пропагандистские ресурсы России трубят о 65-летии победы в Великой Отечественной войне, а в нынешней, путинско-медведевской стране идет война, в которой гибнут граждане России.
И еще. Не знаю как для Дмитрия Табачника, но для моего понимания событий войны 1941-1945 и послевоенных советских репрессий, например, в Галичине, пронизывающие, экзистенциональные повести и новеллы украинской писательницы Марии Матиос объективны и правдивы, а труды советских историков тенденциозны и лживы. Это очевидно, так как историки очень зависимы от политической конъюнктуры и даже сегодня, в канун 65-й годовщины победы над фашизмом, не говорят о том, что Сталин, как ни кто другой, несет огромную ответственность за развязывание Второй мировой войны.
Прискорбный факт, свидетельствующий об отношении современных российских политиков и государственных СМИ к правде истории. Только авиакатастрофа под Смоленском, повлекшая гибель президента Польши, его жены, десятков известных польских политиков, общественных деятелей и генералов, стала поводом для показа на российском федеральном телеканале РТР кинофильма «Катынь» Анджея Вайды. А ведь до этого три года, по неведомому указанию фильм пролежал в архиве на полке. Кому-то очень не хотелось, чтобы российский (украинский, белорусский) зритель знал правду о расстреле сталинскими палачами 22 тысяч польских офицеров.
Политически глупо то, что Дмитрий Табачник видит политические процессы и проблемы только в двух цветах, черном и белом - «есть только мы и они, цивилизация и варварство», утверждает он. Классикой философского жанра является невозможность «правильной интерпретации», причем не только в искусстве, но и в любой другой сфере знаний и деятельности. Разделение на своих и чужих – это признак обскурантизма, мракобесия для современного политика. Общество стратифицировано по национальным, религиозным, имущественным, возрастным, гендерным и прочим, прочим признакам. Даже «город – единство непохожих», не говоря уже о многоликости социума (почитайте форумы УНИАН).
Но, наверно, Дмитрий Табачник – верный ученик своих российских друзей. В российской политике «свои» - это политические молодежные организации «Наши», «Местные», а «чужие» - это не славяне, трудовые мигранты. Враги – это все, кто оскорбляет честь и достоинство России, подрывает волю русского народа. Простите, последнее предложение то ли цитирование спикера Госдумы Бориса Грызлова, то ли выдержка из «Закона о печати» Германии 1937 года.
В названии министерства, которое возглавляет Дмитрий Табачник, нет слова «пропаганда», (помните, Геббельс – был министр образования и пропаганды). Дмитрий Табачник – министр образования и науки. А в украинском начальном, школьном, высшем образовании, как и в украинской науке, проблем «воз и маленькая тележка». И от их решения зависит во многом быть или не быть Украине развитому, цивилизованному, конкурентному европейскому государству. Но вся «интеллектуальная мощь» Дмитрия Табачника направлена на решение идеологических проблем, а не непосредственных задач министерства.
В заключение вспомнил небольшое эссе «Корабль дураков» Тэда Качинского, опубликованное в сборнике «Культура времен апокалипсиса». Юнга «корабля дураков» уговаривал сверх демократичных пассажиров и юродивого капитана судна: «У всех нас есть основы для жалоб. А мне кажется, что на самом деле нам нужно развернуть этот корабль и направить его на юг. Потому что если мы продолжим плыть на север, то наверняка рано или поздно потерпим кораблекрушение. И тогда все ваши противоречия, зарплаты, одеяла и ваше право сосать член вас не спасут, ибо все пойдем на дно».
Виктор Тимошенко