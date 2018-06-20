Взгляд обывателя: Дмитрий Табачник затмил Анну Герман?

Анна Герман – волевой, сильный политик, карьерная «леди государственной пропаганды». Но почему не она стала государственным, идеологическим гуру страны?..

Было ожидание, что после президентских выборов Анна Герман станет украинским Михаилом Сусловым, украинским Йозефом Геббельсом, украинским Збигневом Бжезинским. Причем не только звезды (небесные) говорили об этом. Для такого утверждения существует полный набор объективных и субъективных обстоятельств и причин.

Во-первых, ее место работы, симпатии к ней президента Виктора Януковича, а с другой стороны, ее преданность президенту. Во-вторых, в ее руках, под ее контролем ресурсы – информационные, финансовые, административные. В-третьих, в ее распоряжении новая волна интеллектуалов, которые при прежней власти были в полусонном состоянии, а сегодня готовых служить, создавать для власти новые идеи и смыслы.

Но важен субъективный фактор. Как говорят: у мужчин – харизма, у женщин – грация. Анна Герман – волевая, сильная женщина-политик, карьерная «леди государственной пропаганды». Ее прошлое – это годы успешной работы в журналистике, написанные и внедренные сценарии принудительного повышения оптимизма и духа партийного товарищества в борьбе за власть, блестящие парламентские речи в Верховной Раде, пикетировки с людьми недружественных взглядов.

Причем об ее успешности я пишу, отражая лишь объективный факт – она во власти. Что же до личных оценок, Анна Герман мне совершенно не симпатична, она такой демагог эпохи Платона, перенесенный машиной времени в наше время. Ее невыносимая легкость суждений, политическая и теоретическая наглость, незнание классической политологии весьма огорчает... Впрочем, кто сказал, что лучшие должны быть у трона, в свите короля?

Однако первый месяц работы команды Януковича на Банковой и в доме правительства показал, что вовсе не Анна Герман является главным ньюсмейкером, а тем более, государственным, идеологическим гуру страны. Совсем другие политики пытаются стать «властителями дум», создателями «категорических императивов», определять ценностные дискурсы, наполнять украинский идеологический мейнстрим.

Оставим (в смысле, не будем говорить о нем) одиозного вице-премьера Владимира Семиноженко. Ему Виктор Янукович вполне осязаемо и однозначно «щелкнул по носу» (после его прагматического заявления о перспективах союза Белоруссии, России и Украины) и указал ему место в украинской политике.

В то же время, в силу ряда причин (с помощью оппозиции и своих личных недругов) на первые роли главного идеолога страны неожиданно (другого слова не придумал) – пролез Дмитрий Табачник, министр образования, опытный царедворец, обладатель многих государственных и иностранных наград и дипломов, герой «голубых» Интернет-сайтов.

Почему министр Табачник, даже подвергаясь обструкции партийных товарищей, скажем мягко, «так не диалектичен», не умен, однозначен в своих речах и поступках? Объяснение – старо как мир: любая новость о человеке хороша, за исключением некролога о его смерти.

Именно в этой скандальной популярности преуспел Дмитрий Табачник. В последние недели именно он является «раздражителем» простых обывателей и интеллигенции (чиновники просвещения не в счет, они люди подневольные). Дмитрий Табачник популярен в СМИ куда больше, чем первые лица страны. Во-вторых, именно на нем сфокусировалась любовь одних и ненависть других. Другими словами, в оценке личности и деяний министра сегодня нет равнодушных.

Небольшое отступление. Любой власти (простите за тавтологию), чтобы удержаться у власти, больше чем «звонкая монета» нужны идеологи и идеология, пророки, которые наполнят идеями электронные СМИ. А далее, как никогда, востребованы современные апостолы – коммуникаторы и популяризаторы того, что декларирует власть. Власти нужны образованные, умные, профессиональные PR-менеджеры, управленцы.

За время своей работы и в Москве, и в Киеве, и во Львове автор этих строк беседовал с десятками высокопоставленных политиков, политологов-мудрецов (и в Украине, и в России), журналистов, которые весьма нелестно, недоброжелательно, со злостью и презрением говорили о Дмитрии Табачнике.

Однако повторюсь, что сегодня никто другой, а именно министр образования и науки правительства Украины, является самым большим «раздражителем» «чужих» и симпатий «своих», людей власти и оппозиции, патриотов и националистов, левых и правых, людей нетрадиционной ориентации и сексуально порядочных граждан. Даже партийные союзники из российской правящей партии «Единая Россия» заявили о том, что «нас очень беспокоит в Украине ситуация с Дмитрием Табачником».

Что же так беспокоит московских друзей нашего министра? Вряд ли нужно объяснять внимательному думающему читателю, что «феномен Табачника» - это первая весточка, как писал Владимир Ленин, «грозящей катастрофы» - самоедства команды Виктора Януковича, внутривидовой борьбы, которая неизменно приводила и сегодня приведет к расколу нынешней «партии власти» Украины, ослабит, сделает политическим инвалидом режим Виктора Януковича.

Для иллюстрации одномерности и недомыслия цитирую выступление Дмитрия Табачника в Москве на международной конференции «Победа над фашизмом в 1945 году, ее значение для народов СНГ и мира». Дмитрий Табачник подчеркнул, что «сегодня, как в 1941-1945 годах, есть только мы и они – цивилизация и дикость, культура и варварство, наша задача сохранить цивилизацию для наших потомков в последующие века». Министр обрушился на коллаборационистов в Украине, пособников фашистов и тех, кто сегодня их оправдывает. «В этой гигантской мясорубке не было места третьей силе, у каждой из сторон были союзники и враги» - подытожил он.

То есть «сегодня» Дмитрий Табачник на фронте идеологической войны, как и в 1941 году. Давайте, господин министр, оставим России решать свои проблемы, а Украине свои. Для нас важно, что минуло 65 лет, что в Украине мир, что нет гражданской войны. Нет в Украине ежедневных информационных сводок об очередном убийстве лидеров банд формирований или бесконечных телевизионных «картинок» окровавленных трупов людей с оружием, террористических актов в метро, взрывов домов, машин, многочисленных убийств чиновников силовых структур, судей, адвокатов, прокуроров.

То есть, я хочу сказать, что за многое можно критиковать украинских политиков, но важно подчеркнуть, что Украина – не Россия, в Украине не стреляют, в Украине нет гражданской войны, в Украине с сепаратизмом не борются танками и тяжелой артиллерией, боевыми самолетами и операциями спецслужб! Мы, украинцы, Богу спасибо, не ведаем этих тревог и страданий. Наши дети не воюют в «горячих точках» на территории собственного государства.

Думаю, что нет необходимости министру образования и науки Украины отрабатывать мобилизационные идеологические проекты, придуманные в Кремле, российскими государственными PR-менеджерами. Все пропагандистские ресурсы России трубят о 65-летии победы в Великой Отечественной войне, а в нынешней, путинско-медведевской стране идет война, в которой гибнут граждане России.

И еще. Не знаю как для Дмитрия Табачника, но для моего понимания событий войны 1941-1945 и послевоенных советских репрессий, например, в Галичине, пронизывающие, экзистенциональные повести и новеллы украинской писательницы Марии Матиос объективны и правдивы, а труды советских историков тенденциозны и лживы. Это очевидно, так как историки очень зависимы от политической конъюнктуры и даже сегодня, в канун 65-й годовщины победы над фашизмом, не говорят о том, что Сталин, как ни кто другой, несет огромную ответственность за развязывание Второй мировой войны.

Прискорбный факт, свидетельствующий об отношении современных российских политиков и государственных СМИ к правде истории. Только авиакатастрофа под Смоленском, повлекшая гибель президента Польши, его жены, десятков известных польских политиков, общественных деятелей и генералов, стала поводом для показа на российском федеральном телеканале РТР кинофильма «Катынь» Анджея Вайды. А ведь до этого три года, по неведомому указанию фильм пролежал в архиве на полке. Кому-то очень не хотелось, чтобы российский (украинский, белорусский) зритель знал правду о расстреле сталинскими палачами 22 тысяч польских офицеров.

Политически глупо то, что Дмитрий Табачник видит политические процессы и проблемы только в двух цветах, черном и белом - «есть только мы и они, цивилизация и варварство», утверждает он. Классикой философского жанра является невозможность «правильной интерпретации», причем не только в искусстве, но и в любой другой сфере знаний и деятельности. Разделение на своих и чужих – это признак обскурантизма, мракобесия для современного политика. Общество стратифицировано по национальным, религиозным, имущественным, возрастным, гендерным и прочим, прочим признакам. Даже «город – единство непохожих», не говоря уже о многоликости социума (почитайте форумы УНИАН).

Но, наверно, Дмитрий Табачник – верный ученик своих российских друзей. В российской политике «свои» - это политические молодежные организации «Наши», «Местные», а «чужие» - это не славяне, трудовые мигранты. Враги – это все, кто оскорбляет честь и достоинство России, подрывает волю русского народа. Простите, последнее предложение то ли цитирование спикера Госдумы Бориса Грызлова, то ли выдержка из «Закона о печати» Германии 1937 года.

В названии министерства, которое возглавляет Дмитрий Табачник, нет слова «пропаганда», (помните, Геббельс – был министр образования и пропаганды). Дмитрий Табачник – министр образования и науки. А в украинском начальном, школьном, высшем образовании, как и в украинской науке, проблем «воз и маленькая тележка». И от их решения зависит во многом быть или не быть Украине развитому, цивилизованному, конкурентному европейскому государству. Но вся «интеллектуальная мощь» Дмитрия Табачника направлена на решение идеологических проблем, а не непосредственных задач министерства.

В заключение вспомнил небольшое эссе «Корабль дураков» Тэда Качинского, опубликованное в сборнике «Культура времен апокалипсиса». Юнга «корабля дураков» уговаривал сверх демократичных пассажиров и юродивого капитана судна: «У всех нас есть основы для жалоб. А мне кажется, что на самом деле нам нужно развернуть этот корабль и направить его на юг. Потому что если мы продолжим плыть на север, то наверняка рано или поздно потерпим кораблекрушение. И тогда все ваши противоречия, зарплаты, одеяла и ваше право сосать член вас не спасут, ибо все пойдем на дно».

Виктор Тимошенко