Вехи недели. Коалиция полнится, Литвин выслуживается, донецкий суд определяет, кто в Украине герой

Численность парламентской коалиции увеличивается даже без вердикта Конституционного cуда по поводу легитимности ее существования. Трибуна Верховной Рады была заблокирована впервые после президентских выборов. Донецкий окружной административный суд признал незаконным указ Виктора Ющенко о присвоении Степану Бандере звания Герой Украины.

Страстная неделя для украинских политиков оказалась наполненной отнюдь не мыслями о вечном и покаянием. И власть, набирающая силы, и пятящаяся оппозиция продолжили позиционные бои за право называться представителями интересов миллионов людей.

Ареной политического противостояния уже привычно стала Верховная Рада. Парламент традиционно остается не только центром законотворчества, но и публичной площадкой для выступлений оппозиции. В частности, лидер БЮТ Юлия Тимошенко, даже не располагая депутатским мандатом, охотно выступает в парламентских кулуарах и конференц-зале. На этот раз Юлия Владимировна подготовила уже привычное разоблачение – о подкупе судей Конституционного суда. Как рассказали ей источники из судейской среды, каждому обладателю бордовой мантии, готовому признать процедуру создания коалиции «Стабильность и реформы» легитимной, обещают по миллиону долларов. Возмущенный комментарий председателя КС Андрея Стрижака, попытавшегося дезавуировать заявление Тимошенко, странным образом совпал во времени с утечкой информации о том, что коалиция вполне может быть признана легитимной.

Впрочем, ряды парламентариев, поддерживающих «Стабильность и реформы», растут и без решения КС. Вчерашние убежденные противники Януковича и оппозиционеры с бизнес-интересами предпочитают с властью не ссориться. Если же Конституционный суд окончательно выдаст коалиции путевку в жизнь, за что Виктор Янукович пообещал «Богу молиться», то число перебежчиков будет измеряться не единицами, а десятками. Благо на середину апреля запланировано рассмотрение проекта бюджета-2010, а Николай Азаров еще со времен президентства Леонида Кучмы научился утолять депутатские печали за казенный счет.

Перспективе получения бюджетных «пряников» Юлия Тимошенко смогла противопоставить разве что презентацию оппозиционного правительства, состав которого стал явной уступкой целесообразности перед эффективностью. В теневом Кабмине практически нет политических «звезд», и даже на стартовом заседании привычно солировала (на правах лидера оппозиции) Юлия Тимошенко, а не оппозиционный премьер Сергей Соболев. Остальным бютовцам придется с замиранием сердца ожидать завершения спора о перераспределении контроля над парламентскими комитетами. На требования оппозиции соблюдать Регламент и передать контроль над десятком ключевых комитетов оппозиции, лидер парламентских «регионалов» Александр Ефремов (возглавляющий комитет по вопросам Регламента и депутатской этики) неэтично отвечает категорическим отказом. Ему вторит Владимир Литвин, для которого паузы и заминки в законотворчестве могут стоить расположения Виктора Януковича. Поэтому Владимир Михайлович всерьез настроен поставить оппозиционеров на место путем принятия проекта бюджета-2010 и программы действий Кабинета министров без обсуждения. Даже не верится, что седовласый спикер еще несколько месяцев назад боролся за парламентскую демократию.

Объективно говоря, дела у оппозиции обстоят не лучшим образом. Максимально консолидировать ее смогло голосование по вопросу увольнения Дмитрия Табачника с поста министра образования и науки. Однако 202 оппозиционных «за» оказалось недостаточно для смещения министра, продвигавшего тезис о двух этносах на территории Украины. Поэтому оппозиционерам придется либо объединяться, либо присоединяться к коалиции «тушками» и «чучелами» - третьего не дано. Стоит заметить, что установление коалиционного диктата сегодня представляется более вероятным, чем консолидация оппозиционных сил.

Пока же Виктору Януковичу удался громкий политический трансфер: бывший глава юридического департамента БЮТ Андрей Портнов стал заместителем главы президентской администрации – руководителем главного управления по вопросам судебной реформы и судопроизводства. Портнова связывали с разными делками от политики и бизнеса, поэтому его приход на Банковую выглядит неожиданным, но логичным. Можно представить, насколько «обрадовался» этому назначению председатель Верховного Суда Василий Онопенко, которому Портнов отныне будет оппонировать с новой политической высоты.

И еще о, так сказать, «правосудии». Донецкий окружной административный суд признал незаконным указ президента Виктора Ющенко о присвоении лидеру ОУН Степану Бандере звания Героя Украины. Решение выглядит как «пасхальное яичко» для Кремля, и из России на эту тему не преминул высказаться депутат-«единорос» Затулин, долгое время бывший персоной нон грата в Украине. Он посоветовал Януковичу отменить соответствующий указ Виктора Ющенко. Интересно, что ответит Виктор Федорович, посетивший Москву с неофициальным визитом?

Евгений Магда