Вехи недели. Коммунисты сели на финансовые потоки, Азаров вернулся из Москвы ни с чем

Коммунисты попробовали себя в роли шантажистов... Азаров не смог убедить Путина снизить цену газа для Украины... На время отпуска Тимошенко оппозиционная деятельность в Украине замерла…

Напрасно некоторые радикально настроенные личности утверждают, что от коммунистов Украине только вред. Как показали события минувшей недели, иногда члены КПУ могут приносить немалую пользу. Например, демонстрируя своими действиями, что нравы в украинской политике не меняются в зависимости от партийного окраса парламентской коалиции.

Соратники Петра Симоненко хорошо поставленными голосами потребовали назначить таки члена фракции КПУ Игоря Калетника председателем Государственной таможенной службы. Причитания были услышаны, более того, менее значимое учреждение – Госфинуслуг – получил в свое управление лидер Союза левых сил Василий Волга. Показательно, что идеологические наследники Ленина рвались не сирым и голодным помогать, а оседлали масштабный финансовый поток. Игорь Калетник, как и полагается, взял на себя повышенные коммунистические обязательства в части наполнения государственного бюджета. Столь энергичное вхождение соратников во власть не мешает первому секретарю ЦК КПУ Петру Симоненко призывать трудящихся к усилению классовой борьбы и регистрировать в Верховной Раде постановление о праздновании в Украине 140-й годовщины со дня рождения Ленина. Вот будет номер, если Петр Николаевич начнет шантажировать коалицию выходом фракции, требуя поддержать этот документ.

Впрочем, на коммунистический шантаж коалиционные вожди выработали свое противоядие. Виктор Янукович, к примеру, в ходе встречи с делегацией Европарламента пообещал, что назначит внеочередные парламентские выборы, если Конституционный суд признает процедуру создания парламентской коалиции незаконной. Спикер парламента Владимир Литвин уверен, что численность коалиции будет расти. И этот процесс, надо сказать, понижает значение и фракции Блока Литвина, и фракции коммунистов. Новоприбывшие «тушки» делают угрозы Петра Симоненко смешными. Литвин же выбрал для себя удобную нишу защитника украинского языка. Это не только соответствует личными убеждениям Владимира Михайловича, но и позволяет ему сохранять лицо в коалиционной «тушенке».

Николаю Азарову пригодился русский язык. Правда, ему так и не удалось убедить Владимира Путина снизить цену российского газа для украинской промышленности. Предложения Киева относительно создания газотранспортного консорциума Путин показательно-снисходительно отбросил. В общем, вполне логично: консорциум – это идея позднего Кучмы, а сейчас на дворе ранний Янукович. России уже мало управления украинской «трубой», ей подавай возможность продавать газ на нашем внутреннем рынке, банкротя при необходимости привлекательные объекты инфраструктуры. Так что с апогеем российско-украинской дружбы придется обождать.

В стилистике героев Вальтера Скотта продолжает действовать Сергей Тигипко. Ему уже нашли применение в правительстве – ведение переговоров с представителями МВФ и высказывание профессионального мнения относительно показателей бюджета-2010, благо Сергей Леонидович умеет быть красноречивым и убедительным. Хуже пока обстоят дела с политической самостоятельностью вице-премьера. По крайней мере, Тигипко уверяет, что на пост лидера Партии регионов его не сватали и своего участия в выборах столичного мэра не исключает. Правда, после кадровой чистки на Крещатике, в результате которой остались только послушные «регионалам» замы председателя КГГА, главный хозяйственник Киева Анатолий Голубченко и сам «дорогой Леонид Михайлович», лидеру «Сильной Украины» ловить в столице стало нечего.

«Газовая атака» из Москвы пробудила из политической спячки Виктора Ющенко. Экс-президент почти месяц возился с домашней живностью, видимо, оттачивая риторические обороты и пламенные призывы. Правда, содержание речей Виктора Андреевича остается неизменным: Юлия Тимошенко – воплощение всеукраинского зла, Виктор Янукович не должен быть президентом Донбасса, вот проведем очищение рядов «Нашей Украины» и всем зададим жару…

Впрочем, и другие оппозиционеры не блещут успехами. Арсений Яценюк решил пропагандировать идею создания «фронтового» «правительства-2012» из Брюсселя, чтобы напомнить европейским политикам о своем существовании. Юлия Тимошенко отбыла в кратковременный отпуск, чем фактически парализовала работу «сердечной» оппозиции: ее соратники так и не смогли собраться на первое заседание оппозиционного правительства. Ничего, вернется Юлия Владимировна – раздаст всем министрам по портфелю!

Евгений Магда