Посол Польши: Украинско-польские отношения будут иметь другой оттенок

Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Польша в Украине Яцек Ключковский ответил на вопросы УНИАН.

В УКРАИНЕ МНОГО ЧИНОВНИКОВ ИЗ ДОНЕЦКА, В ПОЛЬШЕ – ИЗ ГДАНЬСКА

Господин посол, новоизбранный президент Украины Виктор Янукович уже несколько недель исполняет свои обязанности. Понимаю, что вы дипломат и не можете говорить все, что думаете, но все-таки, как бы вы оценили его первые шаги?

Конечно, я не могу оценивать действия вашего президента, поскольку я дипломат. Но скажу, что мы как страна-сосед желаем успехов новому президенту. Чтобы он смог решить все вопросы, которые сегодня стоят перед властью, чтобы Украина стала стабильной в политическом и экономическом смысле. В экономическом – это касается преодоления кризиса, возобновления сотрудничества с Международным валютным фондом, налаживание высокого уровня контактов с ЕС. Это то, что мы бы хотели видеть.

С приходом новой команды, соответственно, начались новые назначения во власти. На главные должности назначают людей фактически из одного региона – Донецкого. В Польше тоже так бывает?

Это украинское решение... Здесь нечего комментировать. Президента избрали украинцы, у правительства есть парламентское большинство. Региональный наклон бывает в разных странах. Например, все наши трое президенты: Валенса, Квасневский и Качиньский после свержения коммунистического строя в демократической Польше были из Гданьска. Они там не родились, но провели большую часть своей сознательной жизни. Кстати, наш премьер-министр также из Гданьска. Да и один из его предшественников, который сейчас руководит Экономическим советом, также оттуда.

Почему именно из Гданьска? Потому что там родилась „Солидарность” и там появился специфический политический климат, способствовавший карьере политиков, их дискуссиям и развитию. Но, опять таки, их избирал народ.

ЭТО НЕПРАВДА, ЧТО БАНДЕРА СОТРУДНИЧАЛ С ФАШИСТАМИ, НО ЕГО ЛОЗУНГИ НЕ АДЕКВАТНЫ СОВРЕМЕННОМУ ГОСУДАРСТВУ

Виктор Янукович, когда находился с визитом в Москве, пообещал отобрать у Бандеры и Шухевича звания Героя. Если он это сделает, полякам станет легче?

Лично я такого не слышал, лишь читал в СМИ. Но мне интересно, каким образом проблема будет решена...

А как вы хотите, чтобы она была решена?

Это дело Украины. Это украинский президент присвоил Бандере звание Героя.

В свое время президент Польши Лех Качиньский тоже высказался против Героя Бандеры, сказал, что это «не дружественный шаг относительно Польши»...

Конечно. Во-первых, это не дружественный шаг. Во-вторых, непонятный, потому что этот человек отвечает за создание движения, которое отрицало демократию как таковую. Это правда, что он боролся за независимую Украину, но был противником демократии, политического плюрализма, толерантности к национальным меньшинствам. Бандера был против того, чтобы рядом с украинцами жилы евреи, поляки и представители других национальностей. Никогда после войны не осудил преступления против евреев и поляков, совершенного на Западной Украине гитлеровскими оккупантами и их соратниками, а также вооруженными формациями украинского националистического движения.

Конечно, это неправда, что Бандера был немецким коллаборационистом и не следует его обвинять в коллаборационизме. Но могут ли лозунги Бандеры быть адекватными для современного демократического государства?! Может ли такая очень спорная фигура быть современным образцовым примером для народа, который стремится двигаться по пути европейской интеграции?! Поэтому мы были обеспокоены этой наградой.

Но решение о присвоении или неприсвоении званий – это дело Украины.

Почему страницы истории так влияют на настоящее, на отношения между странами?

Они не влияют.

Понимаете, мы в Европе создали Евросоюз как сообщество ценностей. Не хочется, чтобы люди, которые выступали против демократии, гражданского общества, были частью нашего наследства.

Это не относится только лишь к Украине, которая не является членом ЕС. Такая проблема существует и в самом ЕС, потому что у каждой страны есть свои традиции. Бывает такое, что они противоречат общим ценностям, о которых мы мечтали.

Значит поляки все-таки обрадовались бы, если бы Янукович отнял звание Героя?

Нет. Еще раз говорю, это проблема украинского народа. Это просто знак, кто должен быть образцом для следующих поколений. Мы не оказываем на Украину никакого давления и никогда этого не будем делать.

БУДЕМ МЕНЬШЕ ГОВОРИТЬ О СТРАТЕГИЧЕСКИХ ВЫЗОВАХ, БОЛЬШЕ – ОБ ЭКОНОМИКЕ И ПОГРАНИЧНЫХ ДЕЛАХ

За последние годы отношения между Украиной и Польшей были, можно сказать, прекрасными. Как они будут выглядеть при президенте Януковиче? До сих пор отношения наших стран были такими преимущественно благодаря дружеским отношениям между Ющенко и Качиньским, Кучмой и Квасневским, чего нет у вашего президента с Януковичем...

Мы строили отношения с Украиной не с 2004 или 2005 года. Мы начали делать это еще до обретения Украиной независимости. Это мы были первой страной в мире, которая признала независимость Украины.

Если вы уже вспомнили об исторических событиях, то напомню, что именно польский парламент осудил акцию «Висла» против гражданских жителей украинского происхождения в восточной части Польши еще в 90-ом году. Поэтому, хорошие отношения с Украиной мы начали строить с 1989–1990 годов.

Янукович, как дважды премьер-министр, был непосредственно вовлечен в этот процесс. Помню, что с первым визитом в январе 2003 года он приехал именно в Польшу, так же как в сентябре 2006 года. Также многие люди, которые сегодня пришли к власти, уже работали в прежних правительствах Януковича, в администрации Кучмы. Среди них есть польские орденоносцы. То есть у меня нет никаких опасений, что мы со стороны новой украинской власти не будем находить понимания.

Правда, как по мне, отношения с сегодняшней властью будут иметь несколько другой оттенок, то есть они будут прагматичнее, с акцентом на экономику, на пограничные вопросы. И, по-видимому, мы меньше будем говорить о стратегических общих вызовах.

Лех Качиньский при президенте Ющенко часто посещал Украину. Сохранится ли и сейчас такая традиция визитов вашего президента в Украину?

Сегодня мы пока еще говорим о визите Виктора Януковича в Польшу. (Президент Польши недавно был в Украине, во время инаугурации). Как раз по этому вопросу у меня будет встреча с министром иностранных дел Константином Грищенко. Кстати, он тоже уже был министром и сделал личный вклад в развитие польско-украинских взаимоотношений. Мы поговорим о ближайших встречах наших лидеров.

ГРИЩЕНКО – ЧЕЛОВЕК ОЧЕНЬ КОНСТРУКТИВНЫЙ

Именно Грищенко приписывают то, что в 2006 году он посоветовал Януковичу, когда тот был премьер-министром, отказаться в Брюсселе от ПДЧ. Вы будете затрагивать тему НАТО на встрече с Грищенко?

Конечно. У него огромный опыт... Господин Грищенко был едва ли не первым представителем Украины в НАТО. Это человек очень конструктивный.

Думаю, не должно быть никаких опасений, что отношения Украины и НАТО будут ограничены. Между Украиной и НАТО очень интенсивное сотрудничество. Представление заявления о членстве в НАТО и его позитивное рассмотрение членами Альянса были невозможны в первую очередь потому, что большинство граждан Украины этого еще до сих пор не поддерживают.

Учитывая, скажем, непростые отношения между Польшей и Россией, насколько важно для поляков, чтобы Украина была или не была в НАТО?

Для нас важно, чтобы Украина была во всех организациях, в которых есть мы. То есть и в ЕС, и в НАТО. Но Украине к этому нужно быть готовой. Чтобы быть готовой к членству в ЕС, нужно иметь конкурентоспособную экономику, а не экономику с одним из наихудших инвестиционных климатов, с непрозрачным законодательством, несовершенной регуляторной политикой.

То же самое касается и НАТО. Следует приспособить к этому страну и вооруженные силы, получить поддержку главных политических сил и общественного мнения.

ДЛЯ ЕВРО-2012 ДОРОГИ НЕ ТАК УЖЕ И НУЖНЫ, ЭТО ОДИН ИЗ МИФОВ

Недавно была в Испании... Наши соотечественники, которые строят там дороги, сидят и рассуждают, как Украина за время, которое осталось до Евро-2012, сможет построить дороги по всей стране...

Для Евро-2012 дороги не так уже и нужны. Это один из мифов. Дороги нужны для развития Украины, а не для Чемпионата.

Для Евро нужны гостиницы, стадионы, тренировочные базы.

Конечно, дорог не будет. Их просто быть не может.

То есть?

То есть за два года не может быть построена вся сеть современных автотрасс... Это можно как-то привязать к Чемпионату, но это не является необходимым условием.

Ну кто будет путешествовать по тем дорогам во время турнира? Откуда вообще возникает этот вопрос? Польская сборная будет играть в Польше, а украинская – в Украине. Дороги абсолютно не являются предпосылкой для Евро. Более важными являются аэропорты и окружные дороги вокруг городов.

НЕТ СОМНЕНИЙ ОТНОСИТЕЛЬНО КОМПЕТЕНТНОСТИ КОЛЕСНИКОВА

Вместо Ивана Васюника подготовкой к Евро-2012 занимается Борис Колесников. Сможет ли он, по вашему мнению, взять все в свои руки, чтобы подготовка шла должным образом?

Конечно, если он получил назначение от украинского парламента, то является таким человеком, который и должен быть.

Знаю, что он очень близок к проблемам Евро, потому что сотрудничает с Ринатом Ахметовым и очень хорошо знает, как проходит подготовка к Чемпионату в Донецке. У меня нет сомнений относительно компетентности Бориса Колесникова.

Кстати, у этого проекта нет особенных угроз.

Проблемы же есть и в Польше. Например, во Вроцлаве имеет место конфликт между городской властью и строителем стадиона. Но сравнивая эти проблемы с проблемами, которые имели Австрия и Швейцария во время подготовки последнего чемпионата, – не думаю, что у нас положение хуже.

Украина делает свое, а Польша – свое. Но чем ближе к турниру, тем больше вопросов требуют координации. Теперь нужно решить такой важный вопрос, как безопасность во время турнира.

Основной вопрос, который я хочу поднять перед Колесниковым, когда мы встретимся, – возобновление диалога после смены правительственной команды.

Какую бы вы назвали самую главную проблему в подготовке к Чемпионату в Украине?

Это проблема финансирования. Мы сразу решили, что весь инвестиционный груз не будем возлагать на частный бизнес. Основное финансирование у нас – бюджеты городов и воеводств. Это отдельные бюджеты, которые не имеют отношения к государственному бюджету. Государственное финансирование – только 50 процентов.

У вас с самого начала решили все возложить практически на плечи частных инвесторов. Пришел кризис, соответственно, частный инвестор не готов к надлежащим инвестициям.

Например, во Львове нет таких олигархов, которые бы могли взять на себя весь груз финансирования. Поэтому государственную часть финансов нужно увеличить.

Да, основная проблема – это финансирование. Однако Чемпионат стоит того.

Беседовала Оксана Климончук