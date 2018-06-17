Станет ли Янукович Жоржем Помпиду?

Под суровым видом Януковича прячется впечатлительная, нежная душа... Он пытается больше познать и меньше демонстрировать... Министр культуры: многие думают, что я донецкий, а я из Дрогобыча...

В Киеве в музее «Духовные сокровища Украины» открылась предаукционная выставка « Коллекционная живопись ХIIХ–ХХ веков ». Организатор этого действа – аукционный дом «Корнерс». Изюминкой выставки и торгов, которые состоятся 27 марта, объявлена робота Ильи Репина «Три дамы за рукоделием» 1911 года (все желающие смогут увидеть ее с 20 по 26 марта).

На само открытие 19 марта собрался художественный, бизнес, провластный и гламурный бомонд страны. Любить, интересоваться и собирать живопись всегда было модно. Говорят, не интересоваться живописью – это все равно, что не читать книг. Правда, коллекционировать ее – удовольствие не для простых смертных.

В Украине тоже есть довольно много ценителей искусства, среди них и наш бывший президент Виктор Ющенко. Он в прямых эфирах мог часами говорить о трипольской культуре, разные старожитностях или искусстве в целом. Леонид Кучма за время своего президентства тоже успел полюбить живопись. И собрал неплохую коллекцию картин.

Нынешний президент Виктор Янукович к политическому бомонду принадлежит не один год, однако еще не отметился любовью или хотя бы заинтересованностью в живописи. Пока он любит футбол, охотится на кабанов в Межгорье, осваивает барское увлечение – гольф.

Мы поинтересовались у гостей выставки, станет ли, по их мнению, президент Янукович ценителем искусства и что бы ему стоило коллекционировать.

Если пиарщики Януковича будут продвигать его интеллект, то, может, он и станет коллекционером

Украинский художник Илья Чичкан говорит, что Януковичу нужен суровый стиль. Это художники шестидесятых – семидесятых, которые рисовали сталеварные заводы, сталеваров, фабрики, шахтеров. Это будет подходить его образу.

– Станет ли он коллекционером, не знаю, – говорит Чичкан. – Я вообще плохо знаю этого человека, поэтому мне тяжело судить. Если у него будет правильная пиар-группа, которая будет заниматься продвижением его интеллекта, то, может, и станет коллекционером.

Под суровым видом Януковича прячется впечатлительная, нежная душа

Известный политический перебежчик Анатолий Кинах, который не получил в этом правительстве министерского кресла, знает, что под «суровым внешним видом Януковича прячется довольно впечатлительная, нежная душа».

– Я бы сказал, что он тяготеет к искусству. Как и все люди, у которых было непростое детство. Я его понимаю, потому что сам вырос в селе. У мня есть надежда, что у Януковича такое стремление к красоте лишь будет укрепляться.

Кинах – единомышленник Чичкана:

– Трудно сказать, что ему бы подходило коллекционировать. Думаю, все то, что связано с мужеством, с суровыми профессиями, потому что он вырос в таком крае, где профессии требуют точности от мужчин.

Президенту подошли бы художники советской школы

Эпатажный художник Олег Пинчук считает, что у президента должны быть другие задачи, чем коллекционирование.

– Во-первых, ему нужно навести в стране порядок, во-вторых, выйти из кризиса и заработать денег. Тогда и у других людей появятся деньги на искусство. Сегодня многие художники не могут свести концы с концами. Бывший президент декларировал, что поддерживает культуру, однако в силу определенных обстоятельств материальное положение наших художников ухудшилось. Что бы ему подходило? Думаю, современное искусство, художники советской школы середины шестидесятых, которые были прекрасными колористами. Такие, я бы сказал, понятнее вещи: хороший городской пейзаж, портрет, что-то на индустриальную тематику. Такого рода картины не очень популярны, но с точки зрения профессионального искусства – интересны. Я их видел даже в Лондоне. Когда-то кто-то скупил за бесценок эти картины в Кривом Роге и вывез туда.

Пинчук считает, что Репин на украинском аукционе – это действительно событие.

– Очень хочется, чтобы эта картина была продана дорого, тогда это станет ориентиром для других украинских художников. Я тоже время от времени посещаю наши аукционы. Временами покупаю недорогие вещи, но которые мне очень нравятся. Однако по большей части принимаю участие в благотворительных аукционах, потому что деньги идут на помощь детям. Так я купил десятки картин. Здесь есть небольшая хитрость: на благотворительные аукционы, как правило, приходят не профессиональные коллекционеры, а люди, которые просто хотят пожертвовать деньги. А произведения художников действительно хорошие и стоят значительно более дешево.

Я бы не советовал Януковичу собирать трипольскую культуру

Для украинского бизнесмена и коллекционера Игоря Воронова тоже главное, чтобы Янукович сначала стал хорошим президентом, а будет коллекционировать он живопись или нет – не суть важно.

– В любом случае, – говорит Воронов, – я бы не советовал Януковичу собирать трипольскую культуру и все, что связано с черной археологией. Черный рынок не очень подходит главе государства.

Сам бизнесмен очень редко посещает украинские аукционы, потому что то искусство, которое предлагается у нас, ему не очень интересно. Воронов коллекционирует авангардную живопись и скульптуру.

Ему подошли бы громоздкие скульптуры

Владелец галереи «Я галерея» Павел Гудимов убежден, что любого человека можно заинтересовать искусством, и с нынешним президентом Януковичем, считает он, будет так же, как в свое время с французским президентом Жоржем Помпиду. По инициативе Помпиду был открыт культурный центр, который позже был назван в его честь. Теперь центр известен на весь мир.

– Мы можем увидеть центр современного искусства и от Януковича. Почему бы и нет? Я бы такие инициативы только приветствовал... Я бы ему советовал собирать что-то контрастное. Янукович – весь такой официальный, поэтому ему подошло бы что-то совсем неофициальное, радикальные современные инсталляции. Ему подошла бы такая громоздкая скульптура.

Сам галлерист украинские аукционы посещает, однако ничего не покупает. Он считает позитивом то, что в Украине проходят официальные торги, что декларируются какие-то цены, проводятся выставки, разъяснительная работа.

– Репин для любого человека, который учился в советской школе, что-то значит, потому что помнят о передвижниках. С первого класса все видели репродукции Репина в учебниках, поэтому он - звезда...

Он пытается больше познать и меньше демонстрировать

Открывать выставку пригласили самого скандального на сегодня министра (образования и науки) Дмитрия Табачника. Всем своим видом он демонстрировал, что не особенно проникается студенческими акциями против него. Демонстративно веселился и все время с кем-то обнимался, целовался, щебетал.

Табачник предполагает, что Янукович с уважением относится к искусству.

– Такое уважение к искусству пока еще потому не известно широкой общественности, что президент пытается больше познать и меньше это демонстрировать – в отличие от своего предшественника, – говорит Табачник. – Это позитив... Думаю, Януковичу больше бы подошло традиционное фундаментальное искусство. Мне бы очень хотелось, чтобы президент предпочел украинское искусство ХIХ– ХХ веков. Но это некорректный совет, потому что это навязывание вкусов. Однако думаю, что без Орловского, Васильковского, Святославского, Пимоненко и Мурашко и без искусства ХХ века – Глущенко, Шишко, Шовкуненко – нет украинского искусства. Думаю, из этих имен можно составить прекрасную коллекцию.

Януковичу подойдет период, когда у девушек ноги были длиннее

Директор Киевского музея российского искусства Юрий Вакуленко говорит, что любовь к искусству – то, что приходит с возрастом, поэтому Януковича это тоже не обойдет. Господин директор предполагает, что президент сначала будет коллекционировать то, что у всех на слуху: Айвазовского, Шишкина.

– А затем дойдет до украинской живописи, – говорит Вакуленко, – и будет собирать то, что понятно для людей нашего возраста: семидесятые – восьмидесятые годы. Это тот период, когда мы были младше, все казалось более зеленым, у девушек ноги были длиннее, то есть все было нормально, даром что это были советские времена.

Министр культуры: многие думают, что я донецкий, а я из Дрогобыча

Не обошлось открытие и без присутствия нового министра культуры и туризма Михаила Кулиняка.

Кулиняк считает, что Янукович знает живопись, потому что он человек «очень многогранный». Начнет ли собирать его, будет зависеть от того, когда он исполнит свои обязанности. Если в Украине улучшится жизнь, тогда у Януковича появится больше времени, чтобы уделить внимание живописи.

– Мы для этого предоставим ему всю необходимую информацию, – пообещал министр.

Правда, что подходило бы коллекционировать Януковичу, министр так и не смог придумать. Он долго рассуждал, но сказал коротко:

– Думаю, это будет широкий спектр.

– Господин министр, в СМИ вас попрекали, что вы стали министром культуры лишь потому, что пели под дудку Януковича. Кто вас рекомендовал на эту должность? – при случае поинтересовалась я.

– Я пою с самого рождения, хотя окончил консерваторию по игре на скрипке. Мой отец пел, прививал мне любовь к пению. Я - музыкант, имею практические знания изнутри, у меня был свой фольклорный коллектив, у меня три высших образования, буквально недавно закончил Государственную академию управления при президенте Украины, работал заместителем министра. То есть я проблемы культуры знаю с различных сторон, поэтому говорить, что я запел и стал министром... Ну ладно, пусть говорят. Думаю, пройдет время и люди узнают, что я на этом месте – человек неслучайный. Долгое время многие меня вообще считали донецким, а я из Дрогобыча.

Кулиняк также объяснил, почему освящал кабинет после своего предшественника:

– Я работал заместителем Юрия Богуцкого (бывшего министра культуры), когда пришел Вовкун, так мои земляки говорили: «У тебя теперь полный шоколад: министр культуры – твой земляк, вице-премьер Васюник – земляк». Но не прошло и две недели, как Вовкун сказал: «Тебе нужно уйти, потому что ты из вчерашней власти». Однако жизнь все поставила на свои места. Нужно всегда сохранять человеческие отношения...

– Так вы поэтому рассердились на Вовкуна и освящали после него кабинет?

– Я вас приглашаю в свой кабинет. Назовите мне еще один такой кабинет министра в Европе или где угодно, где пол и потолок выкрашены в черный цвет. Да, это он сделал такой ремонт и таким (черным?) видел свое пребывание на должности министра. Я еще не перекрасил, потому что это удовольствие не из дешевых, в бюджете денег нет. Мне тяжело там находиться. Поверьте, я не держу зла на Вовкуна.

Министр культуры дал также свое определение понятию «культура»:

– Думаю, культура – это, с одной стороны, отображение только других сторон нашей жизни, а, с другой стороны – мы должны смотреть на нашу культуру с большим оптимизмом: поднимать ее и поднимать в живописи и музыке. Мы должны гордиться и быть больше поинформированными о том, что у нас есть – какие художники, какие музыканты. Потому что так получается, что из всей культуры у нас как бы есть только популярная культура, занявшая все пространство.

Ксеня Лесив

Фото УНИАН