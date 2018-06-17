Племяннику Кеннеди в Киеве показали бюстгальтер на животе и трусы на замке
«Белье – это последнее, что разделяет людей перед близостью», - объяснила идею Елена Франчук... Кильчицкая заверяла, что дала бы фору всем моделям... Фоторепортаж
Показа мод от Фонда Елены Франчук «АНТИСПИД» на каждой Украинской неделе моды ожидают едва ли не больше всего. Не столько из-за представленной в коллекции одежды, сколько из-за шоу, к которому обычно массово привлекают наших звезд шоу-бизнес и политики, – мол, кто, как не они, лучше всех привлекут внимание к проблеме СПИДа в Украине. Кто только не выходил на «Антиспидовский» подиум (даже Богословскую, Кильчицку и Геращенко можно было там увидеть!), и все доморощенные модели всегда наперебой заверяли, что это все лишь ради поддержки социального проекта.
|Ирэна Кильчицкая и Елена Франчук
|Виктор Пинчук
А вот в этот раз на показе Фонда обошлось без звезд – по крайней мере, на подиуме, ведь в первых рядах таки можно было увидеть несколько узнаваемых лиц. И не потому, что их сейчас к участию в проекте принципиально не пригласили, просто тему для коллекции избрали довольно пикантную – под громким названием «Sexy Safety» пряталась коллекция мужского и женского нижнего белья. По словам Елены Франчук, идею она вынашивала давно, вместе с другими сотрудниками Фонда. «Белье – это последнее, что разделяет людей перед близостью, - объяснила инициаторша. – Так мы хотели подчеркнуть незащищенность человека, главным образом – перед проблемой ВИЧ-СПИД».
|Дизайнер Лиля Пустовит и художник Илья Чичкан
Не обошлось без заграничных гостей, которых Елена Франчук и Виктор Пинчук традиционно приглашают на свои мероприятия. В этот раз поддержать социальный проект приехал племянник Джона Кеннеди – Кристофер Кеннеди. Сейчас он – национальный спикер США по проблеме гепатита С, а когда-то снимался в кино и, говорят, боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. «Я слышал, что в Украине проблема СПИДа очень сильная, потому хочу помочь ее решить», - сказал Кеннеди. Как именно будет помогать, пока не решил, но уже знает, что в мае приедет в Киев опять. «Украина мне очень понравилась, - расщедрился на комплименты Кеннеди. – Я даже успел прогуляться по Крещатику и немного поездить по городу». Такую весьма аристократическую компанию немного разбавили, пригласив модель Адриану Карамбе – лицо известной фирмы бюстгальтеров и, говорят, владелицу самых длинных в модельном мире ног.
|Племянник Джона Кеннеди – Кристофер
|Ирэна Кильчицкая
Рука под руку появились на показе неразлучные подружки – заместительница столичного мэра Ирэна Кильчицкая и его же дочь Христина Черновецкая. Ирэна Реонольдовна, похоже, все никак не может отойти от своего «садо-образа» - все те же кожаные ботфорты, короткая юбочка и, как апофеоз, - металлический пояс с черепом на пряжке (вероятно, по мнению мэрской заместительницы, самый актуальный наряд для социального проекта). И если раньше Кильчицкая выходила на «Антиспидовский» подиум из... винтовкой (принимала участие в показе в стиле милитари), то вот пощеголять фигурой в исподнем не осмелилась, хоть и заверяла – мол, ее просто не пригласили, а то дала бы фору всем наших моделям.
«Засветились» в зале певица Наталия Могилевская и телеведущая Маша Ефросинина. К слову, все гости охотно говорили о социальной составляющей показа и как-то упрямо отходили от темы, собственно, белья – мол, зачем обсуждать трусы и бюстгальтеры, если здесь такие серьезные проблемы решаются...
|Могилевская опять жмется к регионалам? (Крайняя слева - нардеп от ПР Ирина Бережная)
Пообсуждать после показа было что. Наши творцы моды креативили (а скорее выкаблучивались) как могли: бельем не ограничились и ну показывать непритязательной публике все, что напридумывали – и халаты, и пижамы, и даже «ходячие» одеяла.
Одной из дизайнерш, например, показалось, что носить бюстгальтер на привычном для него месте – уже не интересно, вот и прицепила его на животе, немного ниже груди.
Еще один креативщик повесил на трусиках модели большой замок – по-видимому, чтобы таки напомнить о сути акции, а на майках другого модельера сделали актуальные надписи «Люби верно, живи спокойно». В целом же, на показе было много обнаженного тела и не так уже и много напоминаний о проблеме СПИДа. А вот как будут распродавать коллекцию, пока не известно - раньше одежду выставляли на благотворительный аукцион, а вот теперь организаторы побаиваются, что потенциальные покупатели не будут торговаться за такие пикантные вещи открыто...
Фото предоставлены Фондом Елены Франчук АНТИСПИД и Дмитрия Амидова (ТаблоID)
Яна Ильинская