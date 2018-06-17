Племяннику Кеннеди в Киеве показали бюстгальтер на животе и трусы на замке

Показа мод от Фонда Елены Франчук «АНТИСПИД» на каждой Украинской неделе моды ожидают едва ли не больше всего. Не столько из-за представленной в коллекции одежды, сколько из-за шоу, к которому обычно массово привлекают наших звезд шоу-бизнес и политики, – мол, кто, как не они, лучше всех привлекут внимание к проблеме СПИДа в Украине. Кто только не выходил на «Антиспидовский» подиум (даже Богословскую, Кильчицку и Геращенко можно было там увидеть!), и все доморощенные модели всегда наперебой заверяли, что это все лишь ради поддержки социального проекта.

А вот в этот раз на показе Фонда обошлось без звезд – по крайней мере, на подиуме, ведь в первых рядах таки можно было увидеть несколько узнаваемых лиц. И не потому, что их сейчас к участию в проекте принципиально не пригласили, просто тему для коллекции избрали довольно пикантную – под громким названием «Sexy Safety» пряталась коллекция мужского и женского нижнего белья. По словам Елены Франчук, идею она вынашивала давно, вместе с другими сотрудниками Фонда. «Белье – это последнее, что разделяет людей перед близостью, - объяснила инициаторша. – Так мы хотели подчеркнуть незащищенность человека, главным образом – перед проблемой ВИЧ-СПИД».

Не обошлось без заграничных гостей, которых Елена Франчук и Виктор Пинчук традиционно приглашают на свои мероприятия. В этот раз поддержать социальный проект приехал племянник Джона Кеннеди – Кристофер Кеннеди. Сейчас он – национальный спикер США по проблеме гепатита С, а когда-то снимался в кино и, говорят, боролся с алкогольной и наркотической зависимостью. «Я слышал, что в Украине проблема СПИДа очень сильная, потому хочу помочь ее решить», - сказал Кеннеди. Как именно будет помогать, пока не решил, но уже знает, что в мае приедет в Киев опять. «Украина мне очень понравилась, - расщедрился на комплименты Кеннеди. – Я даже успел прогуляться по Крещатику и немного поездить по городу». Такую весьма аристократическую компанию немного разбавили, пригласив модель Адриану Карамбе – лицо известной фирмы бюстгальтеров и, говорят, владелицу самых длинных в модельном мире ног.

Рука под руку появились на показе неразлучные подружки – заместительница столичного мэра Ирэна Кильчицкая и его же дочь Христина Черновецкая. Ирэна Реонольдовна, похоже, все никак не может отойти от своего «садо-образа» - все те же кожаные ботфорты, короткая юбочка и, как апофеоз, - металлический пояс с черепом на пряжке (вероятно, по мнению мэрской заместительницы, самый актуальный наряд для социального проекта). И если раньше Кильчицкая выходила на «Антиспидовский» подиум из... винтовкой (принимала участие в показе в стиле милитари), то вот пощеголять фигурой в исподнем не осмелилась, хоть и заверяла – мол, ее просто не пригласили, а то дала бы фору всем наших моделям.

«Засветились» в зале певица Наталия Могилевская и телеведущая Маша Ефросинина. К слову, все гости охотно говорили о социальной составляющей показа и как-то упрямо отходили от темы, собственно, белья – мол, зачем обсуждать трусы и бюстгальтеры, если здесь такие серьезные проблемы решаются...

Пообсуждать после показа было что. Наши творцы моды креативили (а скорее выкаблучивались) как могли: бельем не ограничились и ну показывать непритязательной публике все, что напридумывали – и халаты, и пижамы, и даже «ходячие» одеяла.

Одной из дизайнерш, например, показалось, что носить бюстгальтер на привычном для него месте – уже не интересно, вот и прицепила его на животе, немного ниже груди.

Еще один креативщик повесил на трусиках модели большой замок – по-видимому, чтобы таки напомнить о сути акции, а на майках другого модельера сделали актуальные надписи «Люби верно, живи спокойно». В целом же, на показе было много обнаженного тела и не так уже и много напоминаний о проблеме СПИДа. А вот как будут распродавать коллекцию, пока не известно - раньше одежду выставляли на благотворительный аукцион, а вот теперь организаторы побаиваются, что потенциальные покупатели не будут торговаться за такие пикантные вещи открыто...

Фото предоставлены Фондом Елены Франчук АНТИСПИД и Дмитрия Амидова (ТаблоID)

Яна Ильинская