Две недели Януковича: методы определены, цель отсутствует

Московский визит несколько подпортили явные признаки подобострастия в разговорах с Медведевым и Путиным… Украинцев гарант успел «осчастливить» дважды…

Первые две недели президентства Виктора Януковича – срок, конечно – с гулькин нос, куда там знаменитой сотне дней, но первые наброски уже можно делать…

Начнем с плюсов: Виктору Федоровичу удалось понравиться и в Брюсселе, и в Москве. В Европе новый президент неожиданно для многих получил не только ровное отношение политиков, но и вполне благосклонную прессу…

Московский визит несколько подпортили явные признаки подобострастия в разговорах Януковича с Медведевым и Путиным. Но если учесть, что в качестве альтернативы фигурировала лишь неоднократно подхихикивавшая Владимиру Владимировичу Юлия Тимошенко, то выходит шило на мыло.

Явной ошибкой Януковича было влезать с ногами в тему отмены звания Героя Украины для Бандеры и Шухевича. Да еще и указывать конкретные сроки в совковом стиле – к празднику. Забыл, как и его предшественник, что информационный поток на границе Украины не останавливается? Что стоило покивать на специалистов, мол, когда разберутся с историческими фактами, тогда и решать будем? Неужели кто-то стал бы спорить с тем, что подобные вопросы не должны зависеть от личных симпатий/антипатий очередного главы украинского государства?

Свою страну новый гарант за две недели успел «осчастливить» дважды: распоряжением урезать на 20% расходы на госаппарат и вполовину – свою собственную зарплату, бросив освободившиеся средства под закон о повышении соцстандартов. А также подписанием закона о социальных льготах детям войны, из которых реальной помощью выглядит разве что 25-процентная скидка на коммунальные услуги. До сих пор ни у кого руки не дошли подсчитать, хватит ли денег, образовавшихся в результате выполнения пункта первого хотя бы на покрытие расходов по пункту второму. Но само по себе соображение: чинушам урезали содержание – уже греет истерзанную политическими ток-шоу душу украинского избирателя.

В то же время широко разрекламированный персонально Хозяином Жизни указ о борьбе с бедностью достоин разве что торжественной передачи старому союзнику по новой коалиции Петру Симоненко с указанием: в рамку, и – на стенку. Содержание сего документа фактически сводится к «бороться, бороться, и бороться» и больно уж смахивает на эдакий «темпоральный комплимент» вождю мирового пролетариата.

Персональный состав нового Кабмина вызывает неприятный холодок где-то в области желудка. Чует, что соображение «вкусно» придется заменить мантрой «полезно»?

Первый же факт, что бросается в глаза, – поразительное количество, скажем так, нешироко известных назначенцев. Причем в отличие от команды Тимошенко, основным достоинством которой экс-президент Ющенко некогда назвал молодость (впоследствии выяснилось, что достоинство практически единственное), возраст свеженазначенных министров не оставляет места для подозрений, уж не в силу ли юных лет новоявленные управленческие таланты до сих пор оставались в тени.

Должность министра экономики для Василия Цушко вполне тянет на сенсацию. Пресса уже припомнила министру и его методы разрешения проблем (результатом чего стало уголовное дело, закрытое накануне назначения), и диплом уровня сельхозинститута, очевидно, мало подходящий для руководства всей украинской экономикой. Но значительно больше пугает мнение о Цушко его соратника по «Кабмину самоубийц» – Сергея Тигипко: «Как администратор он справится. Все остальное – будет внимательно слушать специалистов, научится каким-то вещам…»

Только вот «хвост» у нашего начинающего студента пошел в рост уже на следующий день после прихода в Минэкономики. Ответ на сакраментальный вопрос всей учащейся молодежи «когда сдавать?» грянул громом с ясного неба. Премьер Николай Азаров отписал экономическому и социальному блокам своего Кабинета аж месяц на подготовку не просто сбалансированного и реалистичного бюджета на этот год, а такого, что должен стать ни много ни мало… «решающим инструментом вывода страны из кризиса». Ничего себе «курсак»?

Впрочем, за «бериевские методы» Азаров уже огреб. Лично от начальника. Янукович учинил премьеру публичный «прочесон» за то, что, не спросив старшего, тот взялся пугать главу НБУ Владимира Стельмаха тремя кандидатами на его кресло…

Еще одна отличительная черта нового Кабинета – наличие в нем сразу четырех шевалье-массонов – носителей крестов потешного Ордена Святого Станислава. Это сам премьер Азаров, вице-премьер Владимир Семиноженко, и два министра: финансов – Федор Ярошенко, и образования – Дмитрий Табачник, «любимец» всея оппозиции.

Справедливости ради стоит сказать, то эта четверка – не единственные «шевалье украинской политики». Один из наиболее активных на сегодня промоутеров Юлии Тимошенко – первый президент Украины Леонид Кравчук – тоже кавалер этой золоченой висюльки, причем стал им одним из первых.

О! Назначение господина Табачника – это просто песня. Это стоило сделать даже если бы новый министр образования и науки сразу после представления коллективу министерства впал в спячку на все время каденции Кабинета Азарова. Сам факт прихода этой одиозной личности в Минобразования так возбудил антиправительственную часть НУ-НС, что у господ депутатов не хватает времени даже на попытки понять, за что еще, кроме этого назначения, они не любят новый Кабмин.

БЮТ тоже не слишком усложняет жизнь команде нового президента. Не до того сейчас – главная Берегиня страны, лишившись премьерского кресла и не имея депутатского мандата, сражается за звание первого оппозиционера с не меньшим запалом, чем боролась за президентский пост.

В общем, пока все путем. Да, главу государства мы получили не слишком интеллигентного: Виктор Федорович выглядит не слишком презентабельно, даже в дорогущих костюмах. И в литературе, мягко говоря, плавает. Но с одной стороны, выбирали-то не Мистера Вселенная и не искусствоведа. Пережила же как-то Америка предыдущего президента, несмотря на то, что и американская пресса, и зарубежные политики открыто называли его «тупицей».

А с другой – вот вопрос на миллион: имеет ли право требовать большего от своего президента избиратель, радостно ведущийся на призывы голосовать сердцем, печенью, почками и прочими мало приспособленными для этого органами, вместо того, чтобы включить голову?

Какие люди, такая и страна… Или больше по душе новомодное: какая страна, такой и электорат? В вопросах поиска отмазок для себя-любимых мы точно впереди планеты всей.

Бесспорно, Украине есть на кого равняться: непродажная наша интеллигенция – моральный ориентир в вечном шторме политических разборок… Вот самый свежий пример: известный украинский писатель Иван Драч в день инаугурации Януковича в числе «ветеранов национал-демократии» подписал призыв сплотиться вокруг Тимошенко, чтобы «противостоять темной антиукраинской волне, которая накатывается на нашу землю» и организовать народное сопротивление «попыткам Януковича и его команды изменить ход украинской истории ХХІ столетия, отобрать у нашего народа его культурно-национальные и исторические ценности». А на 15-й день после этого сидел рядом с… Януковичем на концерте по случаю вручения Шевченковской премии, и в комментариях прессе рассыпался в комплиментах небезразличному к музыке и стихосложению Виктору Федоровичу: «Я знаю, что он сам и поет, и пишет стихи. Он мне читал свои стихотворения, когда уже был премьером. Один посвящен товарищу, который погиб в лаве…»

Нет, ну какой же черствый у нас народ! О журналистах вообще лучше ни слова… Упорствуем в своем нежелании понять трепетную душу госчиновника, ее стремление не только к высокому креслу, но и к признанию своих творческих заслуг… С пониманием благих намерений отечественных «деятелей», которым не жалко лишний раз пройтись бархаточкой по самолюбию властей предержащих в Отечестве нашем тоже не складывается. То и дело тычут, нечуткие, в нос знаменитые некрасовские строки: «Поэтом можешь ты не быть, но гражданином быть обязан…»

Елена Перегуда