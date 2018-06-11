Выбор Сергея Тигипко: бизнесмен победил политика?

С Тигипко Янукович как бы представляет на 13% граждан больше... Устраняет потенциально опасного конкурента... Получает европейского, либерального члена правительства, уравновешивая совкового Азарова...

Экс-кандидат на должность главы государства и экс-советник Юлии Тимошенко Сергей Тигипко назначен вице-премьером экономического блока правительства Николая Азарова. Сообщение пресс-службы президента Виктора Януковича о том, что он согласился на эту должность, в лентах агентств позавчера шло чуть ли не одновременно с резкой критикой со стороны лидера партии «Сильная Украина» неконституционного пути создания новой коалиции и того самого правительства, в состав которого он в итоге вошел. Сергей Леонидович явно был в цейтноте и пришлось переориентироваться просто на марше.

Предложение Януковича явно было последним, больше уже никто и ничего не предложил бы политику, который занял третье место в президентской гонке с прекрасным результатом 13%. Эти 13% так и не удалось бы конвертировать в ближайшем будущем ни в деньги, ни в должности.

Более того, пришлось бы вести тяжелую борьбу с Партией регионов, партией новой власти, которая не замечена в разборчивости относительно средств. Ведь «регионалы» не без основания считали Тигипка опаснейшим своим конкурентом, который изрядно попасся на их электоральном поле. А до местных выборов максимум год. Ничего личного, конкурента нужно или привлекать на свою сторону, или безжалостно «мочить». Электоральный Боливар не вынесет двоих.

Результаты такой борьбы выглядели весьма сомнительными для Тигипко, поскольку с угасанием эффекта новизны он с каждым месяцем мал-помалу терял бы неустойчивый электорат. Больше чистая рекламная виртуальщина не пройдет, нужно, кроме того, формировать реальные региональные структуры – а это большие средства.

Это что, не «отбивать» потраченные на президентскую кампанию средства, а вкладывать новые?

Таким образом, после предложения Януковича перед Тигипко возникла вилка возможностей: идти путем политика, то есть в борьбу с властью со всеми рисками и расходами, связанными с таким выбором. Или пойти путем бизнесмена – отбить вложенное и получить прибыль за счет тех преференций, которые обещает новая высокая должность.

Тернистыми путями политической борьбы ходила Юлия Тимошенко, которая даже в камере СИЗО побывала, жестко оппонируя Кучме. Но Юлия Владимировна, по меткому высказыванию одного отечественного миллиардера, это «недоолигарх». А Сергей Леонидович – все-таки олигарх, хоть и не самый крутой в этой стране. Ему есть что терять, у него не только счета в заграничных банках и вареничная в Днепропетровске. И в его голове явно не укладывается, как это так, вложив деньги, не «отбивать» их, а пускаться в рискованные авантюры. Кстати, и Виктор Ющенко в свое время пошел на длительную и рискованную борьбу за власть – но собственных денег на политику не тратил.

Можно легко понять, почему Виктор Янукович преодолел собственную неприязнь к Тигипко, который в конце 2004 года куда-то исчез после второго тура президентских выборов, чем вызвал презрением большинства «вождей» своей партии к «отступнику». Новый президент с переходом на его сторону Тигипко, во-первых, резко повышает легитимность себя самого и своего правительства в глазах общества – теперь он как бы представляет на 13% граждан Украины больше; во-вторых, будет избавляться от потенциально опасного политического конкурента; в-третьих, получает молодого, европейского, либерального члена правительства, который хорошо будет выглядеть и в Украине, и за рубежом, немного уравновешивая совково-обомшелого Азарова

К тому же, Тигипко равноудален от разных группировок внутри самой ПР, а потому может стать в экономическом блоке правительства своего рода модератором их жесткой давки за денежные потоки и сферы бизнес-влияния.

Выгоды для самого Тигипка понятны: власть дает деньги и преференции для бизнеса, уверенность в хотя бы ближайшем будущем. Но за это придется заплатить высокую цену – отказаться от статуса самостоятельного и самодостаточного политика. Тяжело не согласиться с теми аналитиками, которые пророчили конец политического проекта Тигипка и его растворение в Партии регионов. Мол, о выборах и собственных депутатах в парламенте он может забыть. Что же, марксизм в действии: экономический базис в который раз побеждает политическую надстройку.

Бютовский депутат Сергей Мищенко удивляется: «Хотя Тигипко мог быть премьер-министром при Тимошенко, но он предпочел путь вице-премьера при Януковиче. Думаю, он прогадал и очень сильно». Как знать... Почему-то многие в украинском политикуме боятся Юлии Владимировны намного больше, чем Виктора Федоровича. Хотя она не повышает голоса и не тычет кулачком в зубы.

Внефракционный депутат Тарас Черновил, который причисляет себя к команде Тигипка, надеется чуть ли не единственный, что Сергей Леонидович «со скрипом, туго, но все-таки будет иметь возможность проводить свои реформы в новом правительстве». «Ему нужно реализовывать все то, что он обещал. Это единственный вариант реально показать своим избирателям, что были не просто слова, а он готов что-то делать», – отметил нардеп.

К сожалению, в этом приходится сомневаться. Вспоминается статья в газете «День» за 1997 год под названием «Почему Тигипко не станет украинским Бальцеровичем». Описывался целый комплекс причин, в частности, и нежелание руководства тогдашнего правительства проводить реальные экономические реформы.

Изменилось ли здесь что-то кардинально за эти годы? А вы посмотрите на Азарова Николая Яновича.

Николай Писарчук