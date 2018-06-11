Новое правительство: команда профессионалов или пощечина украинцам?

Сегодня Украина получила новое правительство. Состав Кабмина во главе с премьером Азаровым вызвал неоднозначную реакцию среди парламентариев. Мы поинтересовались, как оценивают новые назначения народные избранники и эксперты и чьи фамилии во главе министерств стали для них наиболее неожиданными.

Ксения Ляпина, народный депутат (НУ-НС): БУДЕТ ОЧЕРЕДНАЯ ВОЛНА ПСЕВДОНАУЧНОГО ПЕРЕПИСЫВАНИЯ ИСТОРИИ Нам был неинтересно, что за правительство будет в этой “коалиции”, как они себя именуют. Но мы берегли надежду, что не будет таких резонансных антиукраинских назначений, как Табачник. Табачник, который возглавил Минобразования, – это негативное назначение, демонстративно неукраинское. Это сигнал от Януковича, что слова словами, а дела будут другие, явно антиукраинские. Под серьезным вопросом тогда оказываются и независимое тестирование, и язык, и многое другое. Я уже не говорю об исторических оценках, учебниках истории. Это будет очередная волна псевдонаучного переписывания учебников. Дети в Украине истории знать точно не будут. Ее перепишут в 355-й раз.

К сожалению, той научной элиты, которая была хранителем мудрости, нет. Новая “элита” - вся родом из Советского Союза, она вся политически конъюнктурная.

Остальные назначения – типичное правительство Николая Азарова, бог знает что... Я еще вчера говорила, если это будет правительство Азарова, у меня нет никакой надежды на какую-то эффективность и результативность его работы.

Сергей Соболев, народный депутат (БЮТ): ПРАВИТЕЛЬСТВО РАЗДЕЛИЛИ МЕЖДУ СОБОЙ МИЛЛИАРДЕРЫ С ПОМОЩЬЮ КОММУНИСТОВ

Пусть эти назначения воспринимают сейчас наши коллеги, которые дружно разваливали прежнюю коалицию. Это будет общее правительство Ющенко - Януковича, о котором так мечтал и Ющенко, и Янукович.

Это фактически правительство, которое разделили между собой крупнейшие финансово-промышленные кланы страны. Четко видно, кто из министров представляет господина Фирташа в правительстве, кто Ахметова, кто группу Клюева и других наибольших миллиардеров государства.

Когда-то с удивлением говорили: “Как могут сосуществовать вместе коммунисты и олигархи?” Это правительство как раз яркое свидетельство такого сосуществования, потому что, с одной стороны, крупнейшие финансово-промышленные олигархические кланы захватили ключевые должности в правительстве (с ними рассчитались за выборы, это абсолютно ясно видно), а с другой – коммунисты, сотрудничество с которыми заведет страну в тупик.

Были и неожиданные назначения. Но вопрос не в том. Какие-то фамилии могли быть заменены на другие. Ключевой принцип – правительство разделили между собой миллиардеры Украины.

Андрей Парубий, народный депутат (НУ-НС): ТАБАЧНИК – ПОЩЕЧИНА ВСЕМ ГОСУДАРСТВЕННИЧЕСКИМ СИЛАМ

У меня создалось общее впечатление, что в парламенте произошел антиконституционный переворот. Потому что сам принцип формирования коалиции антиконституционный и незаконный. Соответственно и правительство, сформированное этой коалицией, антизаконно и неконституционно.

Говоря о составе Кабмина, в первую очередь хочу сказать, что назначение Табачника – это же просто пощечина всем украинским государственническим силам! Это свертывание тех основных реформ, которые проводились в последние годы в украинском образовании и которые привели к снижению коррупции. Как сказал один киевский поэт, там где должны быть тютюнники, там табачники сегодня сидят. Где должны быть люди, которые заботятся о государстве, посадили сегодня табачников, которые будут работать над тем, чтобы уничтожать все украинское в Украинском государстве.

Наша политическая сила будет делать все возможно, чтобы через Конституционный суд доказать нелегитимность и коалиции, и правительства, чтобы эти одиозные люди не могли быть во главе исполнительной власти в нашем государстве. Я лично буду прилагать все усилия для роспуска этого парламента. То, что произошло сегодня, окончательно дискредитировало Верховную Раду VI созыва и продемонстрировало ее полную неспособность и нежелание работать в законном, конституционном русле.

Борис Тарасюк, народный депутат (НУ-НС): СЧИТАЮ ПРАВИТЕЛЬСТВО НЕЛЕГИТИМНЫМ

Я считаю и нынешнюю коалицию, и учрежденное ею правительство нелегитимными, поскольку они противоречат Конституции.

Все члены правительства должны быть прежде всего патриотами своего государства, отстаивать национальные интересы Украины, а не любящими отстаивать и защищать интересы соседнего государства.

Что касается Константина Грищенко во главе МИД, у нас с ним общая черта – профессионализм, но что нас различает – это разные идеологические взгляды. В 2006 году он шел на выборы с блоком “Не так!”, выступавшим против НАТО. Хотя, когда он был в должности министра иностранных дел, то поддерживал курс Украины на членство в НАТО и ЕС. Так же, исполняя обязанности первого замсекретаря СНБО и одновременно посла в РФ, он не выступал против курса президента на членство в НАТО.

Владимир Фесенко, политолог: ЭТО НЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО АЗАРОВА. ЭТО ПРАВИТЕЛЬСТВО ЯНУКОВИЧА

Если оценивать новое правительство в целом, во-первых, я бы отметил, что это правительство Януковича, непосредственное руководство которого от имени Януковича будет осуществлять Азаров. Это не правительство Азарова. И некоторые кадровые назначения лишний раз об этом напоминают.

Во-вторых, это некое правительство вице-премьеров. Мне кажется, что установлен новый политический рекорд по числу вице-премьеров в правительстве – 7. Три министра на каждого вице-премьера. Можно собирать заседание вице-премьеров, а затем расширенный состав Кабмина.

В-третьих, это действительно «коалиционное» правительство, но не столько коалиции депутатских фракций, сколько коалиции разного рода политических группировок внутри Партии регионов и вокруг нее. Мы видим попытку совместить интересы разных группировок, прежде всего Партии регионов, и, кроме того, отдельных союзников или тех, кто присоединился к этому правительству и к этой коалиции.

Для меня нет сюрприза в назначении Табачника министром образования. Он был вице-премьером в правительстве Януковича. А Янукович, в отличие от Ющенко, бережно относится к своим кадрам. Вернул сейчас Семиноженко. Происходит некая рокировка. Возможно, потому, что вокруг Табачника есть определенные конфликты. Но все равно он дал ему место в правительстве.

Я обратил внимание на то, что есть несколько фамилий абсолютно неизвестных. Тут нужно разбираться. Я участвовал в пресс-конференции транспортников, и мы стали смотреть, кто же министр транспорта… Ефименко... Никто не знает. Нужно дождаться официальной биографии. Если это руководитель Укртрансгаза, то это вроде бы человек близкий к Литвину, но который еще в прошлом году был во фракции БЮТ в Киевском облсовете. Вот вам интересна иллюстрация на тему, что нет особой дистанции между нашими ведущими политическими силами.

Министр культуры – абсолютно неизвестная фигура...

Некоторые назначения, как Табачник, Цушко, – это элемент политической благодарности.

Назначения Цушко или Єфименко вызывают сомнение в тезисе, который был одним из основных в Партии регионов, - что это правительство будет профессиональным. Частично так, но в отношении некоторых фигур есть большое сомнение.

Леонид Кравчук, первый президент Украины: ДРУГИХ ЛЮДЕЙ В ЭТОМ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ БЫТЬ НЕ МОЖЕТ

Состав правительства – это дело президента, его политики. Какая политика, такие и люди.

Табачник, как известно, уже давно считается одиозной фигурой относительно украинской истории. Он не скрывает своей точки зрения. Раз она воспринимается сегодня украинской властью, в частности президентом, его назначают министром образования и науки. Значит, такое виденье украинской истории, украинского общества у нынешней власти.

Есть в новом правительстве профессионалы. Скажем, военный министр или вице-премьер Слаута, который хорошо знает аграрный сектор, или вице-премьер Сивкович, который будет вести блок право-оборонных вопросов - Минобороны, СБУ и тому подобное. Вице-премьеры – люди подготовленные. Другое дело, какую политику они будут проводить. Могу сказать, что они не случайные люди в украинском управленческом сегменте. Других людей в этом правительстве быть не может.

Опрашивала Анна Ященко