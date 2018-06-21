Новая коалиция: правительство без Азарова, конкретные реформы и борьба с коррупцией

Демократический „бардак” гораздо лучше, чем авторитарный режим, построенный на популизме одного вождя или на особенностях традиций и привычек представителей одного региона...

Виктор Янукович как победитель президентской гонки должен осознавать, что его общественная поддержка ограничивается цифрой 23%. Именно столько граждан от имеющих право участвовать в голосовании, поддержали его в первом туре. К тому же большинство его избирателей сконцентрированы в восточном и южном регионах Украины.

Очевидно, что лимит общественного доверия у Януковича на сегодня очень мал. Не считаться с мнением тех, кто поддержал его лишь во втором туре или вообще не поддержал, - очень опасно как для политического будущего самого президента, так и для стабильности государства в целом.

Но президентские выборы уже позади. Эта страница жизни Украины уже пролистана, и возвращаться к ней стоит уже лишь историкам.

Сейчас более уместно задуматься, каким путем должна развиваться страна дальше, как в Украине обеспечить демократическое развитие и не допустить монополизации власти в руках одной политической силы, за счет чего преодолевать экономический кризис, какие и в какой последовательности проводить социально-экономические реформы, как преодолевать коррупцию, как бороться с правовым беспорядком и беззаконием в правоохранительных органах и судах.

Без нового правительства - только выборы

Бесспорно, что первым в повестке дня стоит формирование нового правительства. И проблема не в только, мягко говоря, сомнительных результатах деятельности действующего Кабинета министров, но и в том, что он почти ни дня своего существования не имел большинства в парламенте. А принятая в Украине модель государственного строя не только предусматривает это, а является единственной возможностью для качественного выполнения правительством своих полномочий.

Поэтому альтернативой формированию нового проправительственного большинства в парламенте и нового правительства могут быть лишь досрочные парламентские выборы. И это та реальность, с которой необходимо считаться всем украинским политикам и всем гражданам Украины.

Реальностью является также то, что в случае проведения досрочных выборов обязанности министров будет исполнять действующее правительство во главе с госпожой Тимошенко.

То есть по меньшей мере пять месяцев исполнительной властью в стране будет руководить именно Юлия Владимировна, в частности она будет иметь возможность в ручном режиме управлять государственными ресурсами, питая свою парламентскую кампанию. Понятно, что руководство НБУ, уже оглядываясь на нового президента, не допустит покрытия своими ресурсами бюджетной дыры. Одним словом, ничего хорошего такое течение событий предпринимателям и миллионам украинских граждан не предвещает.

Конечно, никакой трагедии в самой возможности досрочных парламентских выборов нет. Как и в том, что эти выборы у нас происходят достаточно часто. Можно привести пример послевоенной Италии, где за последних шестьдесят с чем-то лет сменилось свыше пятидесяти правительств и почти столько же раз проходили выборы. Причем этот демократический „бардак” так утомлял итальянцев, что они отказывались ходить на участки, за что их даже пытались наказывать денежными штрафами. И, несмотря на все это, страна развивалась, граждане научились не очень оглядываться и рассчитывать на государство. И сегодня Италия считается одной из самых развитых стран мира, с мощным малым и средним бизнесом, с достаточно высоким уровнем благосостояния. Залогом этому было демократическое развитие страны. Ни одна политическая сила не имела возможность узурпировать власть в государстве.

Этот опыт чрезвычайно важен для осознания: в условиях нехватки гражданского общества, эффективных механизмов противодействия коррупции и монополизации власти одной политической силой демократический „бардак” гораздо лучше, чем авторитарный режим, построенный на социальном популизме одного вождя или на особенностях традиций и привычек представителей одного региона страны. В случае такого режима вместо демократического шума и хаоса нас ждет кладбищенский порядок и тишина - для кого-то в буквальном смысле этих слов.

Очевидно, что в случае досрочных парламентских выборов в ВР попадут от пяти до восьми политических сил. Это Партия регионов, БЮТ, Сильная Украина, Фронт перемен Сергея Тигипко и Арсения Яценюка. С большой вероятностью в парламент пройдут представители Нашей Украины во главе с Виктором Ющенко. Есть определенные шансы у коммунистов, Блока Литвина и «Свободы».

У остальных политических сил шансов попасть в парламент в случае проведения досрочных выборов в этом году почти нет.

При таких раскладах Партия регионов, скорее всего, понесет потери. А потому лидеры ПР вынуждены соглашаться на создание коалиции, причем отдавая должность премьера своим партнерам. Иначе будет риск, что о создании коалиции договорятся вообще без их участия.

Если не выборы, то новая коалиция. Что может ее объединить?

Рассмотрим возможные варианты сохранения нынешнего депутатского корпуса и формирования правительства.

Ключевым игроком, от которого будет зависеть жизнь этого состава парламента, выступает, как известно, фракция НУ-НС. Именно с нунсовцами придется договариваться Януковичу и ПР ради создания новой коалиции, невзирая на искреннее желание послать их всех ко всем чертям.

Кто может возглавить новое правительство? Желание Януковича и ПР получить должность премьера понятно. Как понятна должна быть и категорическая необходимость не допустить концентрации власти в руках одной политической силы. Учитывая особенности конституционной модели власти в Украине, премьер-министр имеет не только решающее влияние на деятельность правительства, но и продолжает исполнять свои обязанности в случае вынесения ему недоверия. Только после формирования нового коалиционного большинства и нового правительства премьер-министр прекращает свои полномочия.

Следовательно, именно с учетом этого ни при каких условиях члены фракции НУ-НС, желающие сохранить демократическое развитие Украины, не должны соглашаться на премьерство представителя Партии регионов. А потому важной предпосылкой формирования новой коалиции должна быть готовность Януковича и ПР отдать должность премьер-министра тому нунсовцу, который сможет найти поддержку по меньшей мере 37 членов своей фракции. Также ради недопущения концентрации власти в руках одной политической силы важной составляющей частью коалиционных договоренностей должно стать назначение на должность министра внутренних дел лица, не связанного с ПР.

НУ-НС должен отойти от традиций претендовать лишь на гуманитарный блок правительства. Именно такой подход за время независимости Украины, когда экономический блок отдавали, так сказать, “прагматичным” силам, привел к формированию олигархического типа экономики и нехватке - без должного “экономического” обеспечения - реформ в самой гуманитарной сфере.

Соответственно, было бы целесообразно вести переговоры с позиции раздела на равных экономического и гуманитарного блоков.

Что же касается гуманитарного блока, то здесь нужна лишь одна четкая оговорка: мораторий на вопросы, вызывающие противоречия в коалиции (изменение статуса языка, отношение к интеграции в НАТО, к признанию участников национально-освободительной борьбы и отдельных исторических личностей). Предполагается, что ситуация временно консервируется на нынешнем уровне, а коалиция и правительство концентрируются на решении экономических проблем, укрощении коррупции и реформах правоохранительной системы и не предпринимают никаких действий, ведущих к ухудшению нынешнего состояния украинского языка, пересмотру решений президента Ющенко о Голодоморе, о признании ОУН-УПА на государственном уровне и т. п.

Единственным требованием к членам правительства должен быть профессионализм и их непричастность к конкретным бизнес-кругам, которые будут лоббировать через них свои интересы.

Целесообразно было бы акцентировать внимание не так на распределении должностей, как на конкретных реформах и четких сроках их проведения.

На мой взгляд, кроме наиболее острых вопросов, связанных со стабилизацией государственных финансов и банковской сферой, коалиция и правительство должны сосредоточиться на проведении реформ ЖКХ и энергетического рынка, ликвидации систем специальных социальных фондов и переходе к созданию единого социального налога и единого социального фонда. Сроки проведения таких реформ должны быть четко определены – скажем, к концу 2010 года, в худшем случае – к концу первого полугодия 2011 года.

Было бы также целесообразно, чтобы представители НУ-НС добились, как одного из условий коалиционного соглашения, принятия закона о контроле за доходами и расходами государственных чиновников и приравненных к ним лиц. Стоит объявить налоговую амнистию и ввести декларирование имущества с их минимальным налогообложением, например, 2–3, возможно больше 5 процентов от оценочной стоимости активов. Провести такую амнистию следует на протяжении второй половины 2010 года.

Коалиция должна обязаться привести в соответствие с Конституцией деятельность прокуратуры, в частности лишить ее следственных функций. Очевидно, что без этого провести реформу правоохранительных органов и укротить коррупцию в этой сфере невозможно.

Необходимо также предусмотреть в коалиционном соглашении ряд реформ в судебной системе, ставящих цель улучшить отбор судей и автоматически лишать судей права осуществлять судопроизводство в случае нарушения ими норм процессуального права.

В коалиционном соглашении должна быть также прописана четкая норма - что в случае нарушения членами коалиции взятых на себя обязательств коалиция считается прекратившей своей существование.

Премьер-министр – как много в этом слове...

Понятно, что на первом этапе переговоров о новом коалиционном большинстве борьба будет вестись прежде всего вокруг должности премьер-министра. На сегодня наиболее упоминаемый претендент на эту должность в среде нунсовцев - Арсений Яценюк. В силу ряда обстоятельств он наиболее приемлемая фигура и для Януковича и ПР.

Причин несколько. Во-первых, эта кандидатура больше устраивает Партию регионов, чем, например, Сергей Тигипко. Потому что очевидно, что новый премьер, даже несмотря на непопулярные реформы, может стать достаточно популярной фигурой в обществе. И в Партии регионов понимают, что если это будет Яценюк, то его популярность будет расти прежде всего среди избирателей Западной и Центральной Украины, и он будет отбирать голоса у БЮТ и Ющенко. А учитывая его хорошие ораторские способности, он уверенно сможет дебатировать с оппозиционеркой Тимошенко. В случае же предоставления премьерской должности Сергею Тигипку он будет приобретать большую популярность среди электората Восточной и Южной Украины и представлять прямую электоральную угрозу Партии регионов. Поэтому ждать согласия Януковича и ПР относительно Тигипко вряд ли приходится.

Во-вторых, важное преимущество в коалиции с Партией регионов и правительством во главе с Яценюком получат и представители НУ-НС.

Яценюк, который в большей мере презентует западноукраинских избирателей, может преодолеть стереотип искусственного раскола Украины по критерию “оранжевый - неоранжевый” и сформировать объединительную идеологию для решения проблем в экономической и социальной сфере.

Все участники коалиции должны выполнять требования коалиционного соглашения, независимо от узких интересов премьер-министра или лидера какой-либо из фракций, входящих в коалицию.

Если абстрагироваться от интересов отдельных политических сил, главным изъян Арсения Яценюка - особенности его характера. Чрезвычайно стремительный должностной рост и яркое проявление звездной болезни уже создал проблему невосприятия его многими политиками. Удастся ли молодому политику преодолеть этот изъян? От этого многое будет зависеть в его политической карьере. А возможно, и в развитии нашего государства.

Борис Кушнирук, член Центрального провода Украинской народной партии