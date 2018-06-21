Вехи недели: парламент плюнул в душу Тигипко, Фемида не улыбнулась Тимошенко, коалиция нуждается в Литвине
С одной стороны, Тимошенко ушла из зала суда формально непобежденной, с другой – препятствий для проведения инаугурации Виктора Януковича больше не осталось...
Высший административный суд не оправдал надежд Юлии Тимошенко. Коалиция в формате БЮТ – НУ-НС - Блок Литвина получила черную метку от спикера. Парламент отменил местные выборы 30 мая и готовится к инаугурации Виктора Януковича...
Президентская кампания завершилась в Высшем административном суде, который так и не стал площадкой для мастер-класса по политическому красноречию в исполнении Юлии Тимошенко. Лидер БЮТ вместе с группой поддержки была готова защищать даже не результаты президентских выборов, а демократию в стране, но столкнулась с непониманием коллегии ВАСУ. Отказ суда обеспечить трансляцию процесса в телевизионном эфире и принять предложенные Юлией Владимировной доказательства фальсификаций результатов народного волеизъявления заставили ее отозвать свой иск. С одной стороны, Тимошенко ушла из зала суда формально непобежденной, с другой – препятствий для проведения инаугурации Виктора Януковича больше не осталось.
Юлия Владимировна на минувшей неделе вообще была в центре внимания. Например, отметила окончание кризиса в металлургии и сельском хозяйстве и назвала правительство «островком стабильности». Это не помешало Тимошенко накануне щедро раздавать векселя на министерские портфели своим парламентским сторонникам. Жизнь заставила лидера БЮТ идти к депутатам, и после настойчиво проявленного регионалами желания проверить парламентскую коалицию на легитимность, Тимошенко провела встречу с фракцией НУ-НС. Диалог с премьером порадовал ее тамошних симпатиков, а лидера фракции Николая Мартыненко заставил заявить об очередной попытке загнать нунсовцев в БЮТ. Ничего удивительного: третья по величине фракция давно стала лакомой добычей для политических вербовщиков, сегодня заметно повысивших свою активность. Пока леди Ю обещает сотрудничество лояльным ей парламентариям из НУ-НС, регионалы намекают на готовность обеспечить сомневающимся политическое будущее.
|Давид Жвания
|Владимир Литвин
|Виктор Ющенко
Тем временем парламент плюнул в душу Сергею Тигипко, стремившемуся конвертировать успех в президентской гонке в наращивание политического присутствия на местах. Законодатели отменили предварительно назначенные на 30 мая местные выборы, и не торопятся определяться с новой датой. Сторонники Виктора Януковича не спешат формализовать оппозиционные новому президенту настроения в большей части страны, сетуя на отсутствие средств. С ними согласны коммунисты и литвиновцы, да и БЮТ сегодня не выглядит заинтересованным в новой политической схватке. В результате Сергей Леонидович был вынужден заявить, что теперь он либо займет премьерский кабинет, либо уйдет в оппозицию.
Евгений Магда