Вехи недели: парламент плюнул в душу Тигипко, Фемида не улыбнулась Тимошенко, коалиция нуждается в Литвине

Высший административный суд не оправдал надежд Юлии Тимошенко. Коалиция в формате БЮТ – НУ-НС - Блок Литвина получила черную метку от спикера. Парламент отменил местные выборы 30 мая и готовится к инаугурации Виктора Януковича...

Президентская кампания завершилась в Высшем административном суде, который так и не стал площадкой для мастер-класса по политическому красноречию в исполнении Юлии Тимошенко. Лидер БЮТ вместе с группой поддержки была готова защищать даже не результаты президентских выборов, а демократию в стране, но столкнулась с непониманием коллегии ВАСУ. Отказ суда обеспечить трансляцию процесса в телевизионном эфире и принять предложенные Юлией Владимировной доказательства фальсификаций результатов народного волеизъявления заставили ее отозвать свой иск. С одной стороны, Тимошенко ушла из зала суда формально непобежденной, с другой – препятствий для проведения инаугурации Виктора Януковича больше не осталось.

Юлия Владимировна на минувшей неделе вообще была в центре внимания. Например, отметила окончание кризиса в металлургии и сельском хозяйстве и назвала правительство «островком стабильности». Это не помешало Тимошенко накануне щедро раздавать векселя на министерские портфели своим парламентским сторонникам. Жизнь заставила лидера БЮТ идти к депутатам, и после настойчиво проявленного регионалами желания проверить парламентскую коалицию на легитимность, Тимошенко провела встречу с фракцией НУ-НС. Диалог с премьером порадовал ее тамошних симпатиков, а лидера фракции Николая Мартыненко заставил заявить об очередной попытке загнать нунсовцев в БЮТ. Ничего удивительного: третья по величине фракция давно стала лакомой добычей для политических вербовщиков, сегодня заметно повысивших свою активность. Пока леди Ю обещает сотрудничество лояльным ей парламентариям из НУ-НС, регионалы намекают на готовность обеспечить сомневающимся политическое будущее.

Например, некогда ходивший в «любих друзях» Виктора Ющенко Давид Жвания потом профинансировал создание «Народной самообороны», искал общие подходы с Юлией Тимошенко, так и не возглавив Антимонопольный комитет, а сегодня активно заигрывает с регионалами. Давид Важаевич расплевался с Юрием Луценко, ставшим для него балластом, не позволяющим совершать энергичные политические маневры. Кстати, публичная политическая активность Юрия Витальевича в последнее время заметно уменьшилась. «Духовный лидер» МВД даже не отреагировал на лишение депутатских полномочий (и депутатского иммунитета) Виктора Януковича. Тот, в свою очередь, сулит парламенту спокойную жизнь до 2012 года и выбирает между «тремя богатырями» на пост премьера: Николаем Азаровым, Сергеем Тигипко и Арсением Яценюком. Упоминание последней фамилии бальзамом ложится на душу Жвании, ставшего промоутером премьерства Арсения Петровича, недавно рвавшего на груди камуфляж с обещаниями не договариваться с победителем президентской гонки

Показательна позиция Владимира Литвина. Спикер, похоже, всерьез опасается за свое политическое будущее (читай – кресло председателя Верховной Рады), поэтому всеми силами готов противостоять проведению досрочных парламентских выборов. По наблюдениям Владимира Михайловича для их проведения в государственной казне нет средств. Подобные «мелочи» никогда не останавливали инициаторов переизбрания Верховной Рады, поэтому Литвин вынужден лавировать между Тимошенко и Януковичем. Со стороны порой кажется, будто соратники спикера до обеда находятся в одной коалиции, а после обеда – в другой. После долгой и продолжительной борьбы с собой Владимир Михайлович выразил готовность объявить о распаде коалиции БЮТ, НУ-НС и Блока Литвина, если 2 марта не получит подтверждение присутствия в ней 226 парламентариев. Желающим опрометчиво влиться в коалиционные ряды по экстренному призыву Тимошенко, подкрепленному обещанием кадрового изобилия, мудрый Литвин напомнил, что премьер сегодня набирает команду для войны с Януковичем. Крыть этот тезис нечем.

Скажем прямо, что в украинской политике бывают чудеса похлеще мерцающей парламентской коалиции. Например, покидающий президентский пост Виктор Ющенко устроил прощальный звездопад наград. Откровенно говоря, награждение званием Героя Украины нардепа Григория Омельченко выглядит даже более спорным, чем аналогичный шаг по отношению к Степану Бандере. Григорий Емельянович ничем значимым, кроме «антимафиозной» риторики и раскручивания «дела педофилов», не отличался. Себя, любимого, Виктор Андреевич назначил председателем наблюдательного совета музея «Мистецький Арсенал». Видимо, это и будет та тихая гавань, в которой Ющенко будет проходить реабилитации после президентской каденции

Тем временем парламент плюнул в душу Сергею Тигипко, стремившемуся конвертировать успех в президентской гонке в наращивание политического присутствия на местах. Законодатели отменили предварительно назначенные на 30 мая местные выборы, и не торопятся определяться с новой датой. Сторонники Виктора Януковича не спешат формализовать оппозиционные новому президенту настроения в большей части страны, сетуя на отсутствие средств. С ними согласны коммунисты и литвиновцы, да и БЮТ сегодня не выглядит заинтересованным в новой политической схватке. В результате Сергей Леонидович был вынужден заявить, что теперь он либо займет премьерский кабинет, либо уйдет в оппозицию.

Евгений Магда