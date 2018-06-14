Франция и Украина подарили миру два шедевра – чей лучше?

Вот, говорят, украинцы как и все постсоветское пространство, деградируют, что нет у нас ничего яркого, нового и полезного.

Не согласен я. Есть вещи, которые, кроме наших соотечественников, никто в мире не может сделать лучше.

На ваш суд два шедевра – заграничный и наш.

Франция, Виадук Мийо

Виадук Мийо (le Viaduc de Millau) – вантовый автодорожный мост, проходящий через долину реки Тарн вблизи города Мийо (Франция). Это самый высокий транспортный мост в мире, одна из его опор имеет высоту 341 метр – немногим выше, чем Эйфелева башня, и всего на 40 метров ниже, чем Empire State Building.

Виадук Мийо состоит из восьмипролётного стального дорожного полотна, поддерживаемого восемью стальными колоннами. Дорожное полотно весит 36000 тонн, имеет длину 2460 метров, ширину 32 и глубину 4,2 метра. Каждый из шести центральных пролётов имеет длину 342 метра, два крайних – по 204 метра. Дорога имеет небольшой уклон в 3%, спускаясь от юга к северу, и кривизну радиусом 20 километров, чтобы дать водителям лучший обзор. Движение осуществляется в две полосы в каждом направлении. Высота колонн варьируется от 77 до 246 метров, диаметр самой длинной колонны – 24,5 метра у основания и 11 метров у дорожного полотна. Каждая опора состоит из 16 секций, каждая из которых весит 2230 тонн. Секции собирались на месте из частей массой 60 тонн, 4 метра шириной и 17 – длиной. Каждая из опор поддерживает пилоны высотой 97 метров. Сначала были собраны колонны, вместе с временными опорами, затем части полотна выдвигались через опоры при помощью гидравлических домкратов, управляемых со спутника, на 600 миллиметров каждые 4 минуты.

Виадук был создан по контракту французского правительства с «Эйфаж груп» – французской конструкторской компанией, построившей также Эйфелеву башню – сроком действия на 75 лет. Корпорация будет взимать пошлину в соответствии с тарифом: ?4,90 – для лёгких автомобилей, за исключением пиковых месяцев (?6,60 в июле и августе) и ?20 – для больших автомобилей. В отдельные летние дни по мосту проходит более 50000 машин.

Бюджет – 475 млн. долларов. Построен за 3 года. Открыт 16 декабря 2004 года. Официальный сайт: http://www.leviaducdemillau.com

1,6-мильный виадук Мийо описывают как один из самых прекрасных мостов в мире. Он одновременно является и произведением искусства, и инженерным шедевром. Архитектор моста, сэр Норман Фостер, утверждает, что езда над долиной реки Тарн на высоте 270 метров дает незабываемое ощущение «полета на машине».

Украина, автомобильный мост через Днепр, Киев

Является частью Дарницкого железнодорожно-автомобильного комплекса. Общая протяженность моста 1,066 км, 6 полос движения автомобильного транспорта. Точных характеристик элементов моста нет в открытом доступе. Но понятно, что сваи моста не выше Эйфелевой башни, стандартный проект железобетонного моста, без технических и творческих изысков.

Бюджет: 840 млн. долларов. Строится 5,5 лет, еще не построен. Официального сайта нет (бюджет не позволяет, наверное).

Это тоже шедевр. Наши чиновники проявили невероятную изобретательность в том, чтобы раздуть бюджет моста до космических размеров, вытянуть эти деньги, успешно списать их, так и не построив при этом мост (по официальным данным мост готов на 98%). Известно, например, при среднерыночной стоимости заливки одного куба бетона в 2 тысячи гривен некоторые подрядчики брали за эту работу 4 тысячи.

Вы думаете, это легко? Отнюдь. Ну, стоит мост от силы 300 миллионов долларов, а ты поди-ка, попробуй его растянуть до восьмисот сорока. Наши безликие бюрократы-воры – это элита, можно отправлять смело за рубеж на селекцию. Можно было бы организовать курсы повышения квалификации для зарубежных чиновников-казнокрадов. Проблема в том, что во всем мире они не могут работать – нет условий. Этот вид обитает только у нас, он уникален (как и уникальна стойкость украинских людей к подобным явлениям).

Владимир Змаженко