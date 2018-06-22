Почему грустят в штабе Януковича

“Пусть бы эти люди из штаба лучше работали, а затем ожидали лучших результатов”, – сказал Колесников... “Из тех, кого мы хотели, нам не удалось лишь взять Ани Лорак”. Репортаж

Повалий кушала с Чечетовым и Шуфричем – Приветствую вас, Борис Викторович, – сказала Анна Герман, расцветая всеми цветами весны, Борису Колесникову. Они крепко поцеловались и пошли на пресс-конференцию комментировать данные экзит-полов. Видели бы вы госпожу Анну!..

Она так радовалась, так улыбалась во весь рот. Радовалась, пока не услышала результаты соцопросов. Заметно было, как сразу изменилась в лице. Команда Януковича надеялась на значительно больший разрыв. Однако Герман быстро собой овладела собой и припомнила слова Юлии Тимошенко: «Победа в десять голосов – это тоже победа».

Колесников тоже пытался скрыть разочарование, потом, общаясь кулуарно с журналистами, сказал:

– Знаете, еще вчера нам показывали социологию, и разрыв был 9,4 процента. Сейчас тяжело что-то прокомментировать, нужно разобраться, в чем проблема.

Одно слово, дух эйфории, который господствовал в штабе до объявления экзит-полов, заметно спал, однако вся команда без устали повторяла, что страна избрала нового Президента – Виктора Януковича.

В штаб пытались подогнать всех звезд, которые на протяжении избирательной кампании пели за Януковича. Вот за столом с известными “ястребками” Михаилом Чечетовым, Вадимом Колесниченко и Нестором Шуфричем сидит золотой голос Таисия Повалий со своим мужем Игорем Лихутой. Эта пара стабилбна в поддержке Януковича уже довольно много лет.

На противоположном конце зала виднеется оперно-попсовый певец Владимир Гришко, который еще несколько лет назад считался близким к Виктору Андреевичу. Сам он себя позиционирует как истинный джентльмен – когда видит любую даму, сразу рвется к руке - поцеловать, и выдает: «Я люблю вас, солнышко!» Хотя певец оделся по-оперному – в заостренных штиблетах и белом галстуке, – его все еще не допускают к «региональным» вип-столикам, например, где сидит тот же Чечетов... Все это еще нужно заслужить...

А “регионалы” хорошо помнят, когда кто-то им хоть когда-то в чем-то помогал. Вот, например, Вячеслав Пиховшек – активный борец против оранжевых в 2004 году. Но почему-то грустит Слава...

– Вячеслав, почему вы не лучитесь счастьем? Вас тоже огорчил “незначительный разрыв”? – спрашиваю у него. – Вы же говорили, что вам какую-то должность предложили.

– Я не соглашусь!

– Почему?

– Потому что не знаю, какую политику будет проводить Янукович и действительно ли будут реальные шаги, – что-то такое объяснил Пиховшек. – В конечном итоге, сейчас есть много молодых, одаренных людей, пусть они и работают. Вот мне в пятницу Янукович запретил говорить что-либо плохое о Ющенко. И как мне быть?! Значит, они таки договорились. Так, как в свое время Кучма договорился с Ющенко. А разрыв и в самом деле слишком мал.

Выдрин: Тимошенко бросит все свои силы, потому что это ее предпоследний, а возможно, и последний бой Традиционно – начиная с первого тура выборов – в штабе Януковича господствует праздничная атмосфера, поэтому мы поинтересовались, как и где команда будет праздновать победу.

– Я совсем не ожидал такого вопроса, – сказал озадачено Гришко. – Я пока еще об этом не думал. Я знаю точно, что хочу уйти отсюда с чувством выполненного мной долга, поскольку я агитировал за лидера. Меня рестораны не интересуют. Я завтра сам сяду и выпью бокал шампанского.

– А если ваш лидер попросит вас спеть что-то для него?

– Спою ему «Многая лета» и «Два кольори». Думаю, ему понравится, потому что все украинцы любят эти песни.

Певец настроился провести в штабе целую ночь, потому что ему «небезразлична украинская культура».

Первый вице-спикер Александр Лавринович тоже о праздновании еще не думал, а бокал шампанского в конце дня выпьет точно, когда будут позитивные результаты. По-видимому, “регионалы” настроились на длинную и изнурительную борьбу, потому что Лавринович тоже о ресторане еще не задумывался, говорит, сначала инаугурация, а затем гуляние, к тому же многолюдное.

Нестор Шуфрич так работал в последние дни на победу своего лидера, что совсем забыл о сне, говорит, что вторые сутки не смыкает глаз.

– Я себе не представляю празднования в ресторане – говорит он. – Мы сначала отметим в штабе, а затем в кругу своих семей, которых насиловали и истязали последние пять лет.

Заместитель секретаря СНБО Дмитрий Выдрин, который пока еще числится в команде действующего Президента, тоже пожаловал в штаб по приглашению его “хорошей подруги” Анны Герман.

– Пан Дмитрий, тут мне один мужчина сказал, что вы пришли сюда подыскать себе должность при новом Президенте?

– Я очень ленивый человек, и меня работа всегда сама ищет. Но пока рано говорить о новой работе, нужно сначала пережить сегодняшнюю ночь.

– Какой ваш прогноз на развитие последующих событий?

– Думаю, разрыв будет очень незначительный, поэтому Юлия Тимошенко будет пытаться оспорить результаты юридически, через улицу, толпу, международное мнение. Она бросит все свои силы, потому что это ее предпоследний бой, а возможно, и последний.

Колесников: Нам не удалось взять только Ани Лорак

У Бориса Колесникова несколько другое мнение о политическом будущем Тимошенко, он считает, что у премьера наконец появился шанс стать настоящим европейским политиком:

– Если Тимошенко признает победу Януковича, то в конечном итоге станет европейским политиком. До сих пор для этого она не предприняла ни одного шага, только слова. Модно одеться, походить с Меркель под ручку – это еще не означает шаг к Европе. Запад жестко пресек ее клипы с европейскими политиками. У нее было бы хорошо политическое будущее, если бы она поступила демократически...

– Некоторые люди в вашем штабе ходят просто разочарованные результатами.

– Пусть бы эти люди приходили и лучше работали, а затем ожидали бы лучших результатов. На прошлых парламентских выборах мы тоже выиграли у Тимошенко более чем четыре процента, и нам не хватило на коалицию. Вот это была проблема, а теперь Янукович выигрывает в полтора миллиона голосов, поэтому о чем здесь говорить? Пусть идет и судится.

– Если она все-таки пойдет по судам, на блокирование работы ЦИК? Вот не признают вашу победу и все. Что вы будете делать? – спросил кто-то из журналистов.

– Они выроют себе политическую могилу и станут маргинальной партией. Будут бултыхаться где-то в районе Тягнибока. Поверьте мне: если она пойдет европейским путем – признает выборы, – то она будет очень сильным оппозиционером. Будучи при власти, она проигрывает лишь на пять процентов, это при том, что в стране катастрофа по большому счету. А если не признает. Она талантливый человек, но, к сожалению, ее талант имеет не экономическое, а более такое голливудское применение. Но и из Голливуда Рейган стал президентом Америки.

– Многих людей сейчас интересует расклад сил в парламенте.

– Было бы нормально сформировать сейчас быстро антикризисную коалицию и приступить к работе, чтобы парламент принимал антикризисные законы, чтобы вытащить экономику. Но я твердо могу сказать, что мы не будем бегать по Верховной Раде и не будем переманивать людей Тимошенко. Давайте два-три дня подождем. Думаю, в ближайшее время мы выразим недоверие правительству.

– Говорят, Виктор Янукович договорился с Виктором Ющенко, предоставив ему гарантии – такие, как в свое время дал Ющенко Кучме, – взамен на голоса своих людей в парламенте, которые еще считаются его.

– Никаких обещаний Ющенко никто не давал. Но у Януковича в этом плане образцовая репутация. Он был во власти уже при Ющенко, имел в своем распоряжении министра внутренних дел, и не было преследований. Я молил Бога, чтобы этого проходимца Пенчука посадили при оранжевой власти, чтобы потом не говорили, что мы пришли к власти и начали мстить. Мстительная команда – это «Наша Украина», эдакие мстительные карлики.

– А «проходимца» Луценко?

– К счастью, Луценко сейчас говорит, что он только «озвучивал бумаги, которые ему давала прокуратура». Я его не буду преследовать.

– Вот вы говорите, что ваша команда не мстительна, – говорю Борису Викторовичу. – А зачем вы так оконфузили Наталью Могилевскую за то, что она пела за Тимошенко. Говорили, что неделю спала в штабе, просила три миллиона долларов.

– Я бы этого в жизни не сказал, если бы она не сказала, что тогда (в 2004 году) она пела за прошлое, за все плохое. «А сегодня я буду петь за будущее», – заявила она (объясняя свой приход к Тимошенко). А раньше я приходил утром в штаб, она сидела на диване, уходил – она опять сидела. И так целую неделю. Хотела три миллиона за тур и все другое. Ей этого не дали. И после этого она делает такие заявления. Это же некорректно. Правда? Из тех, кого мы хотели взять, нам не удалось лишь взять Ани Лорак. Мы дали возможность многим молодым певцам заработать деньги и имя.

– Говорят, что вы Гришко заплатили миллион.

– Это неправда. Намного меньше. У Гришко были очень мало концертов – 15-20, в то время как молодые певцы давали по пятьдесят. Всем певцам, которые за нас пели, мы поможем пробиться на телевидение, будем помогать всеми способами.

– Вернутся ли Инна Богословская и Раиса Богатырева в ваши ряды?

– Я не могу сейчас это обсуждать, – скривился Колесников, – что касается Инны Германовны, то она себя попробовала как самостоятельный политик, поэтому я ей желаю творческих успехов в самостоятельном плавании. Относительно Богатыревой, то, думаю, у нее были эмоции. Раиса Васильевна все-таки дорога партии.

Левочкин: Янукович придерживался кодекса чести

Еще один близкий советник Януковича Сергей Левочкин тоже заверил нас, что договоренностей между Януковичом и Ющенко нет, призывает не слушать тех, кто это говорит. А свою избирательную кампанию его лидер проводил самым честным образом:

– Мы не пытались работать на разрыв. А просто хотели победы, честной победы. Нам было важно качество этой победы. Виктор Янукович не применил ни одного элемента нечестной избирательной борьбы. Ни разу не оскорбил своего оппонента, он единственный, кто придерживался принципов кодекса чести, которые в единоличном порядке подписал.

Рудьковский заглянул Януковичу в глаза

В ожидании своего лидера, вся бело-голубая рать поздравляла друг друга с непровозглашенной пока еще победой.

Все ожидали, когда свое слово скажет Виктор Федорович. Анна Герман объявила, что Виктор Янукович произнесет лишь заявление, а вопросы ему можно будет задать лишь после окончательного подсчета голосов.

По обе стороны трибуны расставляют «золотую» бело-голубую молодежь с флажками, которой дают соответствующие установки, депутатов и артистов. Задача всех – при появлении лидера махать флажками и что-то кричать.

Масовка с заданием справилась на отлично, лидер довольно улыбнулся и сказал. Не по-украински... Поблагодарил всех, кто голосовал и кто не голосовал за него. Правда, забыл о своей дорогой жене:

– Я поздравляю вас всех с победой на выборах, поздравляю вас и весь украинский народ. Мы прошли непростой путь в первой победе, мы предложили перемены, которые очень нужны стране. Мы сделали первый шаг к объединению страны, что очень важно и что мне очень нужно. Я сделаю все, чтобы граждане Украины, независимо вот того, в какой географической точке они живут, чувствовали себя спокойно, в стабильной стране. Я буду делать такие реформы, что позволят нам уже в первое время преодолеть последствия экономического кризиса. Мы должны побороть таких врагов, как бедность, безответственность, коррупция. Спасибо Господу Богу, что он помог нам открыть новую страницу в истории нашей страны. Спасибо!

Среди масовки, которую на скорую руку организовали для Януковича, в последний момент оказался скандальный экс-министр транспорта Николай Рудьковский. Он жадно всматривался в глаза Виктору Федоровичу, когда тот проходил мимо него, держал руку наготове – чтобы поздороваться с будущим Президентом, – но Янукович молча прошел мимо него.

– Пан Николай, так вы теперь в команде бело-голубых? – поинтересовалась я у любителя блондинок.

Он, однако, не считал нужным мне отвечать. Я еще раз переспросила. Рудьковский, увидев мой диктофон, начал отпихивать его рукой. Потом наконец выдавил:

– Я интервью не даю, идите кого-то другого спросите.

– Я хочу вас.

– А вы замужем?

– Какая вам разница?

– Может, она хочет в Париж с тобой слетать? – хохоча, бросил кто-то из мужчин, намекая на скандал вокруг Рудьковского.

Рудьковский быстро исчез.

– Готовится ли для Рудьковского какая-то должность? – поинтересовалась я у Лавриновича.

– Нет, его сюда никто не приглашал, по-видимому, он сам по себе пришел. Мне очень тяжело представить себе его в любой должности.

Дальше все начали расходиться, ожидая тяжелой ночи.

Ксения Лесив