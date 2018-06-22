Тимошенко: честным выборам пришел конец

Заявление Юлии Тимошенко в связи с принятием изменений в Закон "О выборах Президента Украины"

Дорогие соотечественники!

Несколько часов назад в Верховной Раде состоялось экстраординарное событие. За три дня до президентских выборов в Закон "О выборах Президента Украины" были внесены изменения, которые полностью разрушают выборы Президента. Делают их фальшивыми, нечестными, неконтролируемыми.

Это сделано потому, что Янукович не верит в свою победу, и только за счет фальсификаций хочет получить результат.

До внесения этих недопустимых изменений все комиссии, которые проводили выборы, формировались на равных: половина комиссии Януковичем, половина - мной. И это давало надежду, что результаты выборов, процесс голосования были бы проконтролированы.

Но внесением изменений в закон, которые произошли с нарушением всех регламентных норм, по сути, с разрушением парламентаризма, сегодня этот паритет, это равенство в правах контроля за выборами полностью разрушены. И теперь на базе этого закона можно выбрасывать без суда и следствия члена избирательной комиссии и делать избирательные комиссии только на базе представителей одного кандидата.

Я думаю, что это ставит под угрозу проведение выборов и это начисто разрушает демократию в государстве. Это полностью разрушает выбор людей, который они обязаны делать на президентских выборах.

Я буду сейчас предпринимать чрезвычайные меры. Прежде всего, я обращаюсь к Президенту Украины. Если он чувствует, что он является гарантом Конституции, если он чувствует, что он несет ответственность за продолжение развития демократии в нашем государстве - на этот закон нужно немедленно наложить вето. Если вето не будет наложено, я буду считать, что Президент является участником всех этих процессов по разрушению честных выборов.

Буквально через несколько часов я пригласила послов стран Большой восьмерки. Завтра я приглашу послов всех стран мира, которые представлены в Украине, для того, чтобы проинформировать их о том, что с момента подписания закона, который сегодня был принят в парламенте, больше в стране выборов нет. И они уже не будут иметь значения, потому что все будет фальсифицировано, от первой до последней цифры. Кроме того, завтра я буду созывать на пресс-конференцию представителей средств массовой информации, представляющих другие государства.

Я хочу, чтобы весь мир знал, кто и на каких основаниях разрушает зародившиеся ростки демократии в Украине. Я хочу, чтобы весь мир знал, что честным выборам в Украине пришел конец. И хочу, чтобы мир, равно как и все общественные организации, все демократические люди в нашем государстве, дали свою оценку.

Я буду бороться за то, чтобы закон остался в той редакции, в которой он был, и чтобы выборы все же в государстве состоялись.

Официальный сайт Юлии Тимошенко