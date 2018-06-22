Один Литвин – это пока еще пол-Мороза

Со временем потребность в Литвине пройдет. Зачем «донам» хитрый интриган с практически нулевым рейтингом, утраченным политическим лицом и завышенной самооценкой во главе парламента?.. После того, как вся фракция блока Литвина, кроме самого дважды спикера 28 января проголосовала за отставку министра внутренних дел Юрия Луценко, в ряде материалов СМИ Владимира Михайловича назвали «современным Морозом». Действительно, 6 июля 2006 года в Украине родилось новое мерило, новая единица политического предательства – «один Мороз».

Но на данный момент из Литвина все-таки выходит только пол-Мороза.

Почему? Потому что Владимир Михайлович еще не вошел, как Сан Саныч в свое время, в новую коалицию, «киданув» под сурдинку бывших партнеров. Пока еще сделал только первый шаг к «гордому» званию «современного Мороза», дав голоса за отставку «тимошенковского министра». Кстати, Луценко таки стоило отставить за все его художества на посту руководителя мощнейшей силовой структуры (даже не хочется в детали вдаваться). Но слишком уж цинично выглядит, когда это делается в канун второго тура чрезвычайно напряженных выборов, после теневых кулуарных договоренностей, голосами якобы союзников Тимошенко и Луценко по коалиции.

Всю, мягко говоря, малоэтичность своего поведения «литвиновцы» прекрасно понимали. Потому и «ныкались» по парламенту в четверг, прячась от неприятных вопросов журналистов. Больно было смотреть на Олега Зарубинского, у которого обычно есть для журналистов компетентные и остроумные комментарии едва ли не по всем вопросам. А 28 января так убегал от «акул пэра», что дверью толкнул в плечо одну из журналисток.

Пришлось потом самому Литвину объяснять журналистам, что слишком уж «заполитизирован» главный милиционер страны: «Позиция фракции была известна задолго до рассмотрения этого вопроса, что правоохранительная и силовая составляющая организации государственной власти должна быть полностью деполитизирована и декоммерциализирована».

Не без того, конечно. Юрий Луценко и не скрывал, что уже довольно давно работает на избирательную кампанию Юлии Тимошенко. Правда, только во время отпуска или в нерабочее время. И к «коммерциализации» тоже есть вопросы.

Но почему тогда спикер парламента как честный человек, не скажет, что генеральный прокурор Александр Медведько не так откровенно и громко, но вполне последовательно и эффективно (и уже давно) работает на Партию регионов? Вон как активно «отмазывал» на днях Януковича: мол, правительственную резиденцию Межигорье тот украл у государства вполне законно. А дважды сидел в тюрьме – наоборот – незаконно. Вот взял бы Литвин да и инициировал освобождение Медведько от должности, а то дисбаланс выходит.

Между тем, Литвин силится в настоящее время создать хотя бы видимость какого-то баланса в своей политике и поступках. Да, Луценко «сдал», создание парламентской комиссии в вопросе Межигорья заблокировал. Зато и пальцем не пошевелил, чтобы облегчить принятие поданных «регионалами» изменений к закону о выборах Президента, которые касаются отмены кворума в 2/3 членов избиркомов на заседаниях комиссий. Фракция не голосовала ни за принятие в первом чтении, ни за ускоренную процедуру рассмотрения. Как справедливо заметил юрист Барабаш, это приведет к настоящей физической войне за урны с бюллетенями в масштабах всей Украины. Или представим себе, как «доны» в своих базовых регионах, пользуясь таким удобным законом, просто не допускают на заседание участковых комиссий тех членов, которые оказались «несообразительными». И явка избирателей, как в сказке, достигает 80, а то и 90 процентов. И все они – за «нужного» кандидата! А за утверждение этих «сказочных» результатов присутствующие члены комиссий голосуют единогласно.

2 февраля этот вопрос не рассматривается. Но увидим, что произойдет 3 февраля, на внеочередной сессии. Может так случиться, что изменения к закону таки пройдут. И Литвин будет «ни при чем». Руки у спикера останутся типа чистыми. А «руки, которые никогда не крали», быстренько подпишут данный закон, который, по словам «регионалов», призван «предотвратить срыв выборов командой Тимошенко на участках, где преимущество на стороне Януковича».

Владимир Михайлович явно не хочет ни с кем жечь до конца мосты до момента, пока не станет ясен победитель гонки.

Показательно, что ни Тимошенко, ни даже оскорбленный Луценко не позволили себе никаких острых выпадов в адрес Литвина. Луценко, который бывает ой каким острым на язык, что-то такое вяло сказал об этике и о склонности «донецких» к «кидкам» своих партнеров. А Юлия Владимировна в эфире вообще заявила, что Блок Литвина остается в коалиции: «Между мной и спикером Владимиром Литвином, между коалицией и Блоком Литвина нет никаких проблем. Это просто качество морали политики».

В той неуверенной ситуации, которая сложилась в Верховной Раде, никто двадцатью депутатскими «штыками» не будет разбрасываться и проглотит любые политические и личные обиды, пока есть шанс удержать депутатов в сфере своего влияния.

Автор этих строк не питает никаких сомнений, что в случае победы Януковича Литвин, поерепенившись ради приличия, сделает и второй шаг – войдет со своей фракцией в новую коалицию в гипотетическом составе ПР – большая часть НУ–НС – Блок Литвина. Это минимум 228 мандатов – для начала достаточного. Вряд ли в коалицию, в состав которой будут входить, например, Петр Ющенко, Андрей Парубий или Лилия Григорович, войдут коммунисты.

Тогда из половинки Мороза Литвин и превратится в полного и окончательного Мороза. Со всеми соответствующими последствиями для своей политической карьеры. Они могут наступить немного позже – но наступят непременно. Так, сначала он останется сам спикером ВР, сохранит брата во главе пограничных войск, «своих» людей на госкомитетах, даже еще что-то получит. Недаром он так ответил на вопрос о возможном голосовании своей фракции за отставку правительства Тимошенко: «Мы не будем голосовать за отставку правительства, пока не появится новая конфигурация, которая возьмет на себя ответственность». Читай – без нас в настоящее время такой новой конфигурации не будет. У нас «золотая акция». Говорят, за эту акцию Литвин хочет министра сельского хозяйства (а то и весь сельхозблок правительства) в придачу к тому, что у него уже есть.

Но с течением времени потребность в Литвине пройдет. Зачем «донам» хитрый интриган с практически нулевым рейтингом, утраченным политическим лицом и завышенной самооценкой во главе парламента? Двадцать «штыков»? Во-первых, увидим, сколько будет перебежчиков из БЮТ. Тамошние бизнесмены не горят желаниям сидеть в оппозиции и отбиваться от атак налоговой и КРУ. Потому цифра «20» может быть перекрыта. Во-вторых, не удивлюсь, если через определенное время появится совсем другая кандидатура спикера – и за нее дружно проголосует сама «перевоспитываемая» фракция Литвина.

А опыт Мороза ярко демонстрирует: на выборах Литвин Украине уже будет совсем не нужен. Какие бы он плакаты не поразвешивал. Да и спонсоров найти будет практически невозможно.

А в случае победы Тимошенко, как представляется, она выбросит Литвина из власти еще быстрее, чем «доны».

И это правильно. Если в Украине эффективно будет действовать «принцип Мороза», будет меньше желающих демонстрировать капризные политические кульбиты на 180 градусов. Или, если называть вещи своими именами, предавать. И украинская политика станет хотя бы немного чище.

Николай Писарчук