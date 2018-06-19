Вехи недели. Луценко завис, Чехов стал поэтом, Литвин переметнулся
Литвин считает себя гарантом недопущения досрочных парламентских выборов. Литвиновцы и коммунисты не горят желанием проверять уровень симпатий избирателей...
Луценко с легкой руки ситуативного парламентского большинства окончательно попал в зависимость от Тимошенко. Литвин считает себя ключом к переизбранию Верховной Рады. Ющенко решил рассчитаться по национал-демократическим векселям. Янукович «отобрал» у России и «перелицевал» Антона Чехова.
|Карикатура Ёлкина. Полит. Ру
Юлия Тимошенко отличилась чуть меньше, сгоряча предложив президентское кресло Сергею Тигипко. Впрочем, лидер БЮТ настолько энергично обхаживает вчерашних конкурентов Тигипко и Яценюка, что накануне дня голосования она им и звездочку с неба пообещает в обмен на поддержку их электората.
Еще одна цель Тимошенко – заманить Януковича на телевизионные дебаты. Юлия Владимировна не без оснований считает, что публичная телевизионная дискуссия с главным «регионалом» прибавит ей очков, а популярность Виктора Федоровича, наоборот, уменьшится. Но Януковича на мякине не проведешь: он стоически выносит обвинения в трусости, отказываясь играть на поле лидера БЮТ. Даже в ходе телемоста во время Украинского ланча в рамках Всемирного экономического форума в Давосе финалисты президентской гонки больше не отвечали на вопросы собравшихся, а отрабатывали собственные домашние заготовки, активно транслирующиеся на украинских телеканалах. Юлия Тимошенко обещает чуть ли не первым президентским указом отменить вето на Бюджетный кодекс и принять бюджет-2010, а Виктор Янукович сулит реанимацию идеи газотранспортного консорциума с участием ЕС и России.
Для «внутреннего использования» штабы Януковича и Тимошенко предложили менее цивилизованные технологии. Чего стоит хотя бы противостояние вокруг полиграфкомбината с показательным названием «Украина». Стремление Министерства финансов сменить директора режимного предприятия, печатающего избирательные бюллетени, за две недели до второго тура выборов и завести его на рабочее место до рассвета в понедельник логичному объяснению не поддается. На месте исполнителей воли Минфина встретили с десяток депутатов-«регионалов» в сопровождении охранников. Ожесточенный штурм встретил не менее упорное сопротивление, и «Украина» устояла. События вокруг нее спровоцировали внеочередное заседание СНБО, обещание Виктора Ющенко не допустить силового противостояния и печать бюллетеней под перекрестным контролем.
|Юрий Луценко
Антилуценковское большинство порадовало «регионалов» и заставило соратников Владимира Литвина бегать от журналистов, живо интересовавшихся причинами политического кульбита. Впрочем, сам Владимир Михайлович напомнил о давнем стремлении добиться деполитизации силовых структур. Себя Литвин считает гарантом недопущения досрочных парламентских выборов. Понятно, что литвиновцы и коммунисты отнюдь не горят желанием проверять уровень симпатий избирателей. Любопытно, что и Тимошенко, и Янукович называют 9 февраля в качестве решающей даты для проведения переговоров о переформатировании или укреплении парламентской коалиции.
|Сергей Тигипко
Остается верным себе Виктор Ющенко. Уходящий Президент потерял интерес к политической борьбе в настоящем, но присвоил лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины. Вкупе с президентским признанием воинов ОУН–УПА «борцами за независимость Украины» этот шаг дает основание предположить, что Виктор Андреевич планирует начать борьбу за свой ядерный электорат на западе страны. Ющенко так же заинтересован в досрочных парламентских выборах.
|Михаил Зурабов
Евгений Магда