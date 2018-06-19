Вехи недели. Луценко завис, Чехов стал поэтом, Литвин переметнулся

Вехи недели. Луценко завис, Чехов стал поэтом, Литвин переметнулся

11:19, 01 февраля 2010
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Литвин считает себя гарантом недопущения досрочных парламентских выборов. Литвиновцы и коммунисты не горят желанием проверять уровень симпатий избирателей...

Луценко с легкой руки ситуативного парламентского большинства окончательно попал в зависимость от Тимошенко. Литвин считает себя ключом к переизбранию Верховной Рады. Ющенко решил рассчитаться по национал-демократическим векселям. Янукович «отобрал» у России и «перелицевал» Антона Чехова.

Карикатура Ёлкина. Полит. Ру
Неумолимая логика президентской кампании заставляет ее финалистов работать на износ и допускать ошибки. Виктор Янукович показал себя настоящим джентльменом, подарив штабу Юлии Тимошенко характеристику Антона Чехова как «великого украинского поэта». Похоже, советники Виктора Федоровича в отечественных школах не учились и подвели своего патрона под монастырь. Сравнения с Джорджем Бушем младшим, также коверкавшим слова и понятия, вряд ли пригодятся – слишком велика разница политических потенциалов 43-го президента США и потенциального лидера Украины.

Юлия Тимошенко отличилась чуть меньше, сгоряча предложив президентское кресло Сергею Тигипко. Впрочем, лидер БЮТ настолько энергично обхаживает вчерашних конкурентов Тигипко и Яценюка, что накануне дня голосования она им и звездочку с неба пообещает в обмен на поддержку их электората.

Еще одна цель Тимошенко – заманить Януковича на телевизионные дебаты. Юлия Владимировна не без оснований считает, что публичная телевизионная дискуссия с главным «регионалом» прибавит ей очков, а популярность Виктора Федоровича, наоборот, уменьшится. Но Януковича на мякине не проведешь: он стоически выносит обвинения в трусости, отказываясь играть на поле лидера БЮТ. Даже в ходе телемоста во время Украинского ланча в рамках Всемирного экономического форума в Давосе финалисты президентской гонки больше не отвечали на вопросы собравшихся, а отрабатывали собственные домашние заготовки, активно транслирующиеся на украинских телеканалах. Юлия Тимошенко обещает чуть ли не первым президентским указом отменить вето на Бюджетный кодекс и принять бюджет-2010, а Виктор Янукович сулит реанимацию идеи газотранспортного консорциума с участием ЕС и России.

Для «внутреннего использования» штабы Януковича и Тимошенко предложили менее цивилизованные технологии. Чего стоит хотя бы противостояние вокруг полиграфкомбината с показательным названием «Украина». Стремление Министерства финансов сменить директора режимного предприятия, печатающего избирательные бюллетени, за две недели до второго тура выборов и завести его на рабочее место до рассвета в понедельник логичному объяснению не поддается. На месте исполнителей воли Минфина встретили с десяток депутатов-«регионалов» в сопровождении охранников. Ожесточенный штурм встретил не менее упорное сопротивление, и «Украина» устояла. События вокруг нее спровоцировали внеочередное заседание СНБО, обещание Виктора Ющенко не допустить силового противостояния и печать бюллетеней под перекрестным контролем.

ВР сьогодні відправила міністра внутрішніх справ Юрія Луценка у відставку
События на «Украине» прямой наводкой ударили по Юрию Луценко. Представители Партии регионов решили провести показательную порку потерявшего чувство политической меры министра. Установку соратникам давал лично Виктор Янукович, непосредственно в экзекуции участия не принимавший (конечно же, его карточка проголосовала как надо). Юрий Витальевич, по всей видимости, решил руководствоваться правилом «на миру и смерть красна» и вел дискуссию с депутатским корпусом в формате взаимных обвинений. Чем, по мнению спикера Литвина, и спровоцировал результативное голосование за свою отставку. 231 депутат (включая коммунистов, представителей «Единого центра» и Блока Литвина за исключением спикера) проголосовал за увольнение Юрия Витальевича, который оперативно был назначен и.о. министра внутренних дел. Впрочем, это слабое утешение для лидера «самбистов»: «регионалы» в судах затравят своего противника, которому уже не остается иных вариантов, кроме карьеры адъютанта ее превосходительства лидера БЮТ.

Антилуценковское большинство порадовало «регионалов» и заставило соратников Владимира Литвина бегать от журналистов, живо интересовавшихся причинами политического кульбита. Впрочем, сам Владимир Михайлович напомнил о давнем стремлении добиться деполитизации силовых структур. Себя Литвин считает гарантом недопущения досрочных парламентских выборов. Понятно, что литвиновцы и коммунисты отнюдь не горят желанием проверять уровень симпатий избирателей. Любопытно, что и Тимошенко, и Янукович называют 9 февраля в качестве решающей даты для проведения переговоров о переформатировании или укреплении парламентской коалиции.

Сергей Тигипко во время прямой телефонной линии в одном из изданий. Киев, 27 января
Оказавшему в центре премьерского внимания Сергею Тигипко впору брать обет молчания. Все равно Юлия Тимошенко озвучивает предложения лидеру «Сильной Украины» и сама комментирует его ответы, не на шутку поражающие Сергея Леонидовича. Тигипко куда больше заинтересован не в обещаниях своей землячки, а в досрочном переформатировании парламента, либо в получении к премьерской должности портфелей экономического блока правительства. В противном случае ему выгоднее оставаться в оппозиции и строить «Сильную Украину». Кстати, конкурируя в нише «третьей силы» с Арсением Яценюком, которому, судя по финансовому состоянию «Фронта перемен», скоро придется сменить цивильный костюм на ватник и ушанку.

Остается верным себе Виктор Ющенко. Уходящий Президент потерял интерес к политической борьбе в настоящем, но присвоил лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины. Вкупе с президентским признанием воинов ОУН–УПА «борцами за независимость Украины» этот шаг дает основание предположить, что Виктор Андреевич планирует начать борьбу за свой ядерный электорат на западе страны. Ющенко так же заинтересован в досрочных парламентских выборах.

Посол Росії в Україні Михайло Зурабов під час зустрічі в Борисполі
Украина наконец-то дождалась российского посла – Михаил Зурабов не только прибыл в Киев, но и вручил шефу отечественного МИДа Петру Порошенко копии верительных грамот, адресованных Виктору Ющенко. Практически параллельно с Зурабовым в Киев прибыл Виктор Черномырдин: политическому тяжеловесу предстоит «хозяйским глазом» проанализировать ситуацию и доложить в Кремле о перспективах восстановления сотрудничества. Задача Виктора Степанович облегчается тем, что и Тимошенко, и Янукович для Москвы вполне приемлемы, и российскому руководству остается только не торопиться с поздравлениями новоизбранному Президенту Украины. Чтобы не сглазить.

Евгений Магда

 

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