Вехи недели. Луценко завис, Чехов стал поэтом, Литвин переметнулся

Луценко с легкой руки ситуативного парламентского большинства окончательно попал в зависимость от Тимошенко. Литвин считает себя ключом к переизбранию Верховной Рады. Ющенко решил рассчитаться по национал-демократическим векселям. Янукович «отобрал» у России и «перелицевал» Антона Чехова.

Неумолимая логика президентской кампании заставляет ее финалистов работать на износ и допускать ошибки. Виктор Янукович показал себя настоящим джентльменом, подарив штабу Юлии Тимошенко характеристику Антона Чехова как «великого украинского поэта». Похоже, советники Виктора Федоровича в отечественных школах не учились и подвели своего патрона под монастырь. Сравнения с Джорджем Бушем младшим, также коверкавшим слова и понятия, вряд ли пригодятся – слишком велика разница политических потенциалов 43-го президента США и потенциального лидера Украины.

Юлия Тимошенко отличилась чуть меньше, сгоряча предложив президентское кресло Сергею Тигипко. Впрочем, лидер БЮТ настолько энергично обхаживает вчерашних конкурентов Тигипко и Яценюка, что накануне дня голосования она им и звездочку с неба пообещает в обмен на поддержку их электората.

Еще одна цель Тимошенко – заманить Януковича на телевизионные дебаты. Юлия Владимировна не без оснований считает, что публичная телевизионная дискуссия с главным «регионалом» прибавит ей очков, а популярность Виктора Федоровича, наоборот, уменьшится. Но Януковича на мякине не проведешь: он стоически выносит обвинения в трусости, отказываясь играть на поле лидера БЮТ. Даже в ходе телемоста во время Украинского ланча в рамках Всемирного экономического форума в Давосе финалисты президентской гонки больше не отвечали на вопросы собравшихся, а отрабатывали собственные домашние заготовки, активно транслирующиеся на украинских телеканалах. Юлия Тимошенко обещает чуть ли не первым президентским указом отменить вето на Бюджетный кодекс и принять бюджет-2010, а Виктор Янукович сулит реанимацию идеи газотранспортного консорциума с участием ЕС и России.

Для «внутреннего использования» штабы Януковича и Тимошенко предложили менее цивилизованные технологии. Чего стоит хотя бы противостояние вокруг полиграфкомбината с показательным названием «Украина». Стремление Министерства финансов сменить директора режимного предприятия, печатающего избирательные бюллетени, за две недели до второго тура выборов и завести его на рабочее место до рассвета в понедельник логичному объяснению не поддается. На месте исполнителей воли Минфина встретили с десяток депутатов-«регионалов» в сопровождении охранников. Ожесточенный штурм встретил не менее упорное сопротивление, и «Украина» устояла. События вокруг нее спровоцировали внеочередное заседание СНБО, обещание Виктора Ющенко не допустить силового противостояния и печать бюллетеней под перекрестным контролем.

События на «Украине» прямой наводкой ударили по Юрию Луценко. Представители Партии регионов решили провести показательную порку потерявшего чувство политической меры министра. Установку соратникам давал лично Виктор Янукович, непосредственно в экзекуции участия не принимавший (конечно же, его карточка проголосовала как надо). Юрий Витальевич, по всей видимости, решил руководствоваться правилом «на миру и смерть красна» и вел дискуссию с депутатским корпусом в формате взаимных обвинений. Чем, по мнению спикера Литвина, и спровоцировал результативное голосование за свою отставку. 231 депутат (включая коммунистов, представителей «Единого центра» и Блока Литвина за исключением спикера) проголосовал за увольнение Юрия Витальевича, который оперативно был назначен и.о. министра внутренних дел. Впрочем, это слабое утешение для лидера «самбистов»: «регионалы» в судах затравят своего противника, которому уже не остается иных вариантов, кроме карьеры адъютанта ее превосходительства лидера БЮТ.

Антилуценковское большинство порадовало «регионалов» и заставило соратников Владимира Литвина бегать от журналистов, живо интересовавшихся причинами политического кульбита. Впрочем, сам Владимир Михайлович напомнил о давнем стремлении добиться деполитизации силовых структур. Себя Литвин считает гарантом недопущения досрочных парламентских выборов. Понятно, что литвиновцы и коммунисты отнюдь не горят желанием проверять уровень симпатий избирателей. Любопытно, что и Тимошенко, и Янукович называют 9 февраля в качестве решающей даты для проведения переговоров о переформатировании или укреплении парламентской коалиции.

Оказавшему в центре премьерского внимания Сергею Тигипко впору брать обет молчания. Все равно Юлия Тимошенко озвучивает предложения лидеру «Сильной Украины» и сама комментирует его ответы, не на шутку поражающие Сергея Леонидовича. Тигипко куда больше заинтересован не в обещаниях своей землячки, а в досрочном переформатировании парламента, либо в получении к премьерской должности портфелей экономического блока правительства. В противном случае ему выгоднее оставаться в оппозиции и строить «Сильную Украину». Кстати, конкурируя в нише «третьей силы» с Арсением Яценюком, которому, судя по финансовому состоянию «Фронта перемен», скоро придется сменить цивильный костюм на ватник и ушанку.

Остается верным себе Виктор Ющенко. Уходящий Президент потерял интерес к политической борьбе в настоящем, но присвоил лидеру ОУН Степану Бандере звание Героя Украины. Вкупе с президентским признанием воинов ОУН–УПА «борцами за независимость Украины» этот шаг дает основание предположить, что Виктор Андреевич планирует начать борьбу за свой ядерный электорат на западе страны. Ющенко так же заинтересован в досрочных парламентских выборах.

Украина наконец-то дождалась российского посла – Михаил Зурабов не только прибыл в Киев, но и вручил шефу отечественного МИДа Петру Порошенко копии верительных грамот, адресованных Виктору Ющенко. Практически параллельно с Зурабовым в Киев прибыл Виктор Черномырдин: политическому тяжеловесу предстоит «хозяйским глазом» проанализировать ситуацию и доложить в Кремле о перспективах восстановления сотрудничества. Задача Виктора Степанович облегчается тем, что и Тимошенко, и Янукович для Москвы вполне приемлемы, и российскому руководству остается только не торопиться с поздравлениями новоизбранному Президенту Украины. Чтобы не сглазить.

Евгений Магда