Свидетель по делу об отравлении Ющенко больше года жил без паспорта

Свидетелю по делу об отравлении кандидата на пост Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО, владельцу столичного автосалона по продаже машин премиум-класса Томазу ЦИНЦАБАДЗЕ, управлявшему автомобилем, доставившем В.ЮЩЕНКО на ужин к Владимиру САЦЮКУ 5 сентября 2004 года, сегодня наконец вернули гражданский паспорт.

Об этом сообщает «Левый берег».

Издание напоминает, что паспорт у Т.ЦИНЦАБАДЗЕ изъяли в прокуратуре после серии допросов по делу об отправлении В.ЮЩЕНКО. При этом изъятие паспорта, по словам Т.ЦИНЦАБАДЗЕ, не было достаточно мотивировано и противоречило законам Украины и международным стандартам.

Более года в прокуратуре отказывались возвращать документ вопреки судебным решениям, которыми располагал защитник Т.ЦИНЦАБАДЗЕ Геннадий МОСКАЛЬ.

Органы прокуратуры требовали, чтобы он явился лично, хотя доверенность на получение паспорта была выписана на его супругу.

По информации ЛБ, в четверг, 28 января, Т.ЦИНЦАБАДЗЕ в сопровождении Г.МОСКАЛЯ прибыл за паспортом, но документ отказались выдавать, мотивировав тем, что не могут установить личность явившегося.

Наличие водительского удостоверения и загранпаспорта во внимание не принимались. В прокуратуре попросили, чтобы Т.ЦИНЦАБАДЗЕ приехал снова в сопровождении его 18-летней дочери, которая могла бы подтвердить, что «ее папа – действительно ее папа».

Сегодня Т.ЦИНЦАБАДЗЕ прибыл в прокуратуру в сопровождении дочери и ряда народных депутатов из фракции НУ-НС. Через год и два месяца ему вернули паспорт.

Как сообщал УНИАН, Т.ЦИНЦАБАДЗЕ проходит свидетелем по делу об отравлении В.ЮЩЕНКО, поскольку являлся водителем машины, в которой В.ЮЩЕНКО вместе с Давидом ЖВАНИЕЙ приехали на ужин к первому заместителю председателя СБУ того времени Владимиру САЦЮКУ на дачу.

В феврале 2009 года Т.ЦИНЦАБАДЗЕ сказал в интервью газете «Сегодня», что следователи Генпрокуратуры изъяли паспорт во время одного из допросов. «Было так. Пришел на допрос, сижу, как обычно, у следователя ДОНСКОГО. Вдруг он говорит: покажи свой паспорт. В этот момент в кабинет заходит еще человек. Следователь передал мой паспорт ему, и тот говорит мне: пройдем в другую комнату. Заходим туда, там незнакомец сообщил, что он является кем-то вроде эксперта из СБУ. Мол, возбуждено уголовное дело относительно работника паспортного стола, который, якобы неправильно выдавал мне паспорт. Потому мы сейчас официально изымем ваш паспорт, вот для этого здесь понятые», - уточнил он.

Т.ЦИНЦАБАДЗЕ считает незаконным изъятие документа, удостоверяющего его личность и гражданство, поскольку он проживает в Украине с 1983 года. «Дажe если кто-то когда-то при выдаче паспорта и допустил ошибку, то причем тут я?», - отмечал он.