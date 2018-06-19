Полуотставка Луценко – начало «коалиции честных выборов»?

«Милиция обнаружила 6400 покойников, которые изъявили желание голосовать на дому… На листовках написано «Стоп ЗЕК» – а разве я виноват, что ПР в каждом зеке видит своего кандидата?»...

Казалось, сегодня исполнилась давняя бело-голубая мечта относительно стаскивания министра внутренних дел Юрия Луценко с его поста. Но утром, до того, как началось обсуждение вопроса, в кулуарах самой популярной темой было, каким количеством голосов снимут министра.

– Адам Иванович, фракция коммунистов определилась, как голосовать в вопросе отставки? – интересовалась я у Адама Мартынюка.

– Будет видно после отчета Луценко, ответил коммунист.

Говорили, что заседания фракции КПУ с утра не было, а это обычно предполагает, что вопрос во фракции решен заранее и что они уже знают, поддержат ли они голосование. При этом самой цитируемой фразой по этому поводу было давнее высказывание «регионала» Бориса Колесниковапро то, что карманы коммунистов так забиты заработанным (за парламентские голосования. – Авт.), что их уже нужно вентилятором надувать. Вторая политсила, которую должны были привлечь к этому голосованию, был Блок Литвина.

Накануне любого серьезного, выстраданного политиками голосования в парламенте всегда имеются некие признаки того, что решение пройдет. Вот, например, пустые кулуары, полное отсутствие представителей отдельных фракций. Значит, им трудно объяснить журналистам, как именно они голосуют и почему именно так. Или два перерыва подряд, объявленных сразу после открытия сессии. Обычно, эти перерывы используются для мобилизации сил и возможностей, чтобы достойно «организовать» решение вопроса, дожать, доуговорить, достимулировать сомневающихся. В этот раз в кулуарах не было фракции Литвина и было объявлено два перерыва подряд.

Мы просто подходили ко всем народным депутатам, кто появлялся под куполом.

Вот появился «регионал» Сергей Левочкин.

Он нехотя рассказывал о тех безобразиях, которые творила милиция под руководством Луценко, излучал уверенность, что голоса для его снятия найдутся.

– Скажите, Сергей Владимирович, а после того, как вы снимите Луценко, есть гарантия, что донецкая милиция не будет бить грузинских наблюдателей во втором туре? Насколько мы знаем, в первом милиция обеспечивала им охрану, – интересуемся мы.

– Кто вам сказал, что там были наблюдатели из Грузии? В Украину приехали туристы, в картах (заполняемых на границе? – Авт.) которых было написано, что они приехали для знакомства с украинскими девушками. И я думаю, что Грузия сделает выводы из неприятного инцидента в первом туре.

Странно, оказывается, Грузия должна сделать выводы. А не ЦВК, которая опозорилась нерегистрацией грузинских коллег. И не донецкий окружком, нарушения на котором грузинские наблюдатели предупредили на выборах 2007 года.

Мне очень хотелось услышать что-нибудь искреннее и здравое. И тут появился любимчик парламентских журналистов. С ним всегда отрадно поболтать – то ли шарм обиженного демократа работает, то ли подкупает его отчаянная уверенность в своем политическом будущем.

– Что вы скажете, Анатолий Степанович, про отставку Луценко?

– Она состоится. И его есть за что снимать, но я за эту отставку голосовать не буду, – сказал Гриценко. – Я бы голосовал «за», если бы его снимали за то, что он не возбудил дела по факту злоупотреблений при создании Тендерной палаты. Если бы его обвинили, что он не возбудил дела против чиновников НБУ за коррупцию и откаты. В конце концов, если бы его обвинили в том, что он не инициировал расследований по факту деятельности «РосУкрЭнерго». Это правильно и понятно. Но сейчас, перед вторым туром выборов, его снимает политсила, не уверенная в своей победе. И если она этим просто пытается облегчить себе работу с милицией на местах, то в таком я не принимаю участия. И очевидно, что Луценко уже не будет министром ни при Януковиче, ни при Тимошенко…

Раздался звонок, и я направилась в ложу прессы слушать отчет Юрия Луценко.

Он выступал вдохновенно, и отбивался от атак отчаянно. По мнению министра, выбора прошли согласно правовым приличиям, были изданы милицейские методички о том, как помогать обеспечению честных и прозрачных выборов. Возле всех избирательных участков в момент подвоза бюллетеней дежурили наряды милиции, охранялись международные наблюдатели. Органы предупреждала районные избиркомы о недопустимости фальсификаций, о необходимости выполнения решения судов, митинги не разгонялись, в оппозиционные издания не забрасывались дымовые шашки.

И при этом министр вопрошал: что, милиции не обращать внимание на то, что вы хотели склонить тысячи людей для голосования на дому только для того, чтобы они проголосовали за одного кандидата?

Ситуацию на полиграфкомбинате «Украина» Луценко тоже обрисовал исчерпывающе.

– Цена вопроса 500 миллионов гривен, которые концерн ЕДАПС, представители которого сидят в Партии регионов зарабатывает, используя свое монопольное положение. Поскольку полиграфкомбинат отказался заключать договор напрямую с Министерством внутренних дел, пришлось сменить руководство. А потом пришло на комбинат двадцать человек, которые представлялись охраной нардепов из Партии регионов и не пускали новоназначенное руководство на комбинат. Когда приехавшая милиция арестовала их, то группа нардепов легла перед автобусом, чтобы их не задержали…

Луценко спросил? почему сегодня, когда началась печать бюллетеней, «регионалы» не проявили интереса, не захотели поприсутствовать на комбинате?

Также Луценко сообщил, что милиция обнаружила шесть тысяч четыреста покойников, которые изъявили желание голосовать на дому. Венцом выступления стало то, что он вспомнил фильм «Холодное лето 53-го», когда банда рецидивистов зашла в село. «Первое, что они сделали – завалили мента. Банда в селе, подельников прошу определиться», – провел аналогию Луценко.

Потом пришло время вопросов.

Из удобных для Луценко был только один вопрос: какую агитацию у Народной самобороны изъяли в Житомирской области?

– Там было написано «Стоп ЗЕК». Разве я виноват, что «Регионы» в каждом зеке видят своего кандидата?

Потом эмоционально подключилась «регионалка» Анна Герман. Она рассказала о вдове шахтера, которую милиция якобы заставляла встать с постели, чтобы убедиться, что она не в состоянии ходить, и та якобы умерла. Если вас судить за все, что вы сделали, вы бы уже были двадцать раз ЗЕК, – отвесила она ответный удар Юрию Витальевичу.

– Если есть такие случаи – пишите заявления. А как вы организуете голосование шести тысяч покойников? – интересовался у нее Луценко.

Потом слово взял «регионал» Виктор Корж, который стал обвинять Луценко в затягивании педофльного дела и фальсификации дела адвоката.

Луценко огрызнулся, что вы, мол, господин Корж, пойдите на бывшие объекты «Динамо», которые вы распродали, и покайтесь там.

Дело педофилов – справедливый упрек Луценко. Да только во всей Верховной Раде почти не найдется людей, которые могли бы бросить камень в Луценко. Потому что ничего эта самая следственная комиссия по расследованию дела не сделала. Сам депутат Корж, глава следственной комиссии, с Еленой Полюхович встречался? Он хоть что-то сделал? Кроме, разумеется, проведения демонстративной пресс-конференции по этому поводу…

В общем министр внутренних дел, на котором от его былых «подвигов» клейма ставить негде, выглядел сегодня как абсолютно правый персонаж в этой истории.

И выступление прокурора Александра Медведько, которого подтянули для показательной порки, только оттенило подготовленность Луценко. Ну, наложила Генпрокуратура протест на отдельные действия милиции (по поводу проверки МВС голосований на дому), ну, проверяет Генпрокуратура дело на полиграфкомбинате, ну, возбудила еще пять уголовных дел по поводу превышения служебных полномочий. Но ведь это все лирика, эпизоды по сравнению с бравым отчетом Луценко о проделанной в период кампании работе, за которую ОБСЕ ему еще и отдельную благодарность прислала.

Когда зал проголосовал за отставку Луценко, и на табло высветилось число 231 голос, в числе проголосовавших значилась фракция Литвина, журналисты вышли из ложи прессы, ожидая пояснений и комментариев.

Фракция Блока Литвина отдала голоса за отставку министра от коалиции, которой и был избран спикер. Сам Владимир Литвин лично воздержался от голосования – стесняется. Он воздержался и от комментариев: наверное, формирует позицию.

Впрочем, соратники по коалиции считают, что Литвин отдал «регионалам» голоса своей фракции не за деньги, а за сохранение себя на посту в случае переформатирования коалиции после вероятной победы Януковича. Кто-то начал делать ставки, пройдет ли блок Литвина в случае досрочных выборов или кончит как Александр Мороз, переметнувшийся в 2006 году к «регионалам». Какие досрочные выборы? – спорили другие. Да разве парни из крупного капитала захотят досрочных выборов? Они боятся Яценюка, Тигипко, Гриценко, Тягнибока – это ведь не проверенные и надежные КПУ-исти и литвиновцы.

«Регионалы» в кулуарах не скрывали радости. Они перечисляли «послужной» список Луценко, говоря о том, насколько перезрела его отставка.

Я подошла к «регионалу»-забиякеи спросила:

– А что теперь, после ухода Луценко все шесть тысяч покойников проголосуют за вашего кандидата?

Он сказал что-то невразумительное. Но мне ответил на этот вопрос его коллега Ярослав Сухой:

– В стране ежемесячно умирает до пяти тысяч людей. Разве не понятно, что иногда просто не успевают внести изменения в списки для голосования. Зачем на этом спекулировать. У меня есть списки людей, которые умирали по дороге на участок, потому что им негде было за ночь взять справку.

Василий Грицак, нардеп, который так боевито вел себя на полграфкомбинате «Украина» и с которым связывают концерн ЕДАПС, рассказывал, как ему стыдно за министра Луценко.

– А доход от поступления ЕДАПСа в 500 миллионов гривен на загранпаспортах карман не жмет? – полюбопытствовала я.

– Он – брехун. Понимаете, брехун, – взорвался генерал-лейтенант милиции Грицак. – Нет там пятисот миллионов… Если вы серьезный человек, приходите посмотрим бюджет вместе…

Главный в Партии регионов после Януковича и Ахметова Борис Колесников рассказывал справедливые вещи про то, сколько раз и как опозорился Юрий Витальевич, также сказал, что в парламенте сложилась коалиция «за честные выборы, за спокойствие».

– Скажите, а вы простили Луценко за то, что он тогда возбудил против вас дело и вы оказались в СИЗО, или попытаетесь отомстить ему тем же?

– Я не следователь, чтобы возбуждать дела, определять вину или сажать.

– Но лично вы его простили?

– Я не Бог, чтобы ему прощать.

...Сьогодні ж стало відомо, що Кабінет міністрів призначив Юрія Луценка першим заступником – в.о. міністра внутрішніх справ.

Справочно. За отставку Юрия Луценко с должности министра внутренних дел Украины проголосовал 231 из 398 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Фракция ПР –171

Фракция БЮТ – 1

Фракция НУ–НС – 11

Фракция КПУ – 27

Фракция блока Литвина – 19

Внефракционные – 2