К антиукраинским выпадам Путин хочет привлечь раввина России?

“Россия – не демократическое государство, там раввин не может сказать то, что он думает. Лазарь танцует под музыку, которую играет Путин. В мире это понимают”... “Я горжусь тем, что в Украине больше всего праведников мира”... На днях главный российский раввин Берл Лазар удивительным образом присоединился к высказываниям своего премьер-министра Владимира Путина: он, мол, тоже против того, чтобы Украина писала “свою” версию истории Украины. А также сказал, что Украина должна сегодня нести ответственность за то, что во время Второй мировой войны украинцы убивали евреев. Позицию российского раввина мы попросили оценить известных евреев Украины и мира.

Евгений Червоненко, специальный советник-посланник Европейского еврейского конгресса в Восточной Европе, первый вице-президент украинско-еврейского конгресса: БУДУ ПРОСИТЬ ЕВРОПЕЙСКИЙ ЕВРЕЙСКИЙ КОНГРЕСС ОТРЕАГИРОВАТЬ НА ТАКИЕ ЗАЯВЛЕНИЯ Я возмущен и смущен тем, что сказал главный раввин России. Я его хорошо знаю... Я такого от него не ожидал.

Не является секретом, что пропорционально среди героев Советского Союза евреев в Советской армии было больше всего, но из этого нельзя делать никаких выводов.

Главное, это заявление ничего хорошего не делает для улучшения межгосударственных отношений. Нельзя трогать религию, потому что она иногда является зажигательной свечой. Мне не понятна позиция россиян, как и не понятна их позиция относительно Голодомора.

Дело не в нациях, дело в людях, потому что в каждой нации есть свои герои и свои отбросы. Это ключевое. Я горжусь тем, что в Украине больше всего праведников мира, то есть людей, которые с конкретным риском для жизни своих семей строили независимую Украину.

Такие люди есть в Прибалтике и в других странах. Я признаю, что, возможно, самой жестокой была своя же еврейская полиция в Варшавском гетто. Но люди, которые, если им верить, связаны с Богом, должны не сеять раздор и не искать виновников среди умерших, а думать, что можно сделать ради будущих поколений, как сделать так, чтобы не повторились такие явления, как Холокост и Голодомор. То есть исключить само понятие того, что можно получать материальные блага за счет какой-то нации.

Я не понимаю, зачем это говорил Лазар и какую цель он преследовал. Думаю, не только мне, но и многим евреям будет очень больно, потому что мы живем среди этого народа, мы являемся составляющей украинцев. Я здесь родился и собираюсь жить до конца своей жизни.

Я свою позицию буду докладывать председателю Европейского еврейского конгресса Вячеславу Моше Кантору и буду просить от них реакции.

То, что я вижу в российских СМИ в отношении Украины, очень неприятно. Считаю, это порочной политикой, но никому не хочу давать советов.

Еще раз подчеркиваю, что я украинец еврейского происхождения и моя судьба связана с судьбой украинского народа.

Александр Фельдман, президент Украинского еврейского комитета РОССИЯ УСТРОИЛА ИНФОРМАЦИОННУЮ ПРОВОКАЦИЮ

Думаю, это информационная провокация. Во-первых, Берл Лазар плохо говорит по-русски, и его речь можно неверно толковать. Во-вторых, вряд ли он возьмется рассуждать на тему междунациональных отношений в годы Второй мировой войны, потому что это сложная тема, которая нуждается в профессиональных знаниях. В-третьих, насколько мне известно, Берл Лазар высказывал только критику по поводу присвоения звания Героя Украины Степану Бандере. Если в Польше и даже в Украине по этому поводу есть неоднозначные мысли, то почему их не может быть в России?..

Вообще же, считаю такие провокации со стороны российских СМИ очень опасными, потому что сторонники фашистов были в 30-40 годы практически во всех европейских странах, в том числе и в России. Достаточно вспомнить Армию генерала Власова, которая не была чем-то исключительным.

Есть масса примеров спасения украинцами евреев в годы Второй мировой. Украинцы были такими самим героями-освободителями мира от фашизма, как и россияне, грузины, прибалты и другие национальности бывшего Советского Союза. Можно с уверенностью сказать, что украинский народ, так же, как и еврейский, – понес наибольшие жертвы от фашистов. Не нужно забывать, что всех славян, так же, как и евреев, рома, – национал-фашизм считал «недолюдами», которые подлежат уничтожению и порабощению.

Грамотных, думающих и хороших людей не удастся рассорить между собой такими дешевыми информационными провокациями.

Яков Дов Блайх, главный раввин Украины: ЦЕЛЬ ЗАЯВЛЕНИЯ ПУТИНА И ЛАЗАРА – СДЕЛАТЬ НА МЕЖДУНАРОДНОЙ АРЕНЕ ИЗ УКРАИНЫ АНТИСЕМИТСКОЕ ГОСУДАРСТВО То, что говорил главный раввин России Берл Лазар, адресовалось не нам, – это он говорил лично для Путина. Лазар говорил это только потому, чтобы сделать приятное своему премьер-министру.

Он как будто не знает истории... Например, говорил, что когда фашисты пришли в Украину, то им государство помогало. Но государства тогда не было.

Назову два пункта, которые, по моему мнению, важны.

То, что сделал Ющенко (относительно звания Героя Украины Степану Бандере. – Авт.), – это сделал Ющенко, а не Украина. Это сделал Ющенко, которому осталась неделю быть Президентом. Ющенко не сделал этого раньше – до первого тура, а сделал после того, как точно понял, что не станет еще раз Президентом. Поэтому никто не может осуждать ни Украину, ни украинцев за то, что сделал один Ющенко, после его президентства, никто не будет смотреть в его сторону. В истории всего мира не было такого, чтобы действующий Президент набрал всего пять процентов. Он побил рекорд.

Я тоже против того, что Ющенко давал Героя Бандере и Шухевичу, хотя на сто процентов я не знаю, какими они были людьми. Просто нужно было сделать это правильно, подготовить к этому общество. Верю, что Ющенко хотел сделать хорошие вещи, однако методы избрал плохие.

Что касается Путина и Лазара. Первым, кто подписал соглашение с фашистами, был Молотов. Но Путин об этом не говорит, как не говорит также о том, что сделал Сталин, сколько он причинил зла. Путин говорит только, какой плохой Бандера. Но если бы не было Пакта Молотова–Рибентропа, то не было бы Второй мировой войны. Об этом тоже нужно говорить.

Путин говорит, что не позволит нам переписывать историю, но они сами сегодня переписывают историю. Вообще-то меня не очень интересует, что говорит Путин, потому что он никогда не упустит ни одной возможности – “подставной” или безосновательной, чтобы осудить Украину. Он всеми методами будет рассказывать целому миру, какой украинцы плохой народ и что им нельзя доверять, потому что мы не контролируемы и опасны. Потому нужно нас укротить...

Цель заявления Путина и Лазара – сделать из Украины на международной арене антисемитское государство.

Россия – не демократическое государство, там раввин не может сказать то, что он думает. Лазар танцует под музыку, которую играет Путин. Думаю, все должны понимать, что Лазар – это лишь кукла. В мире это понимают. А после моей статьи, которую я написал в одну из американских газет, поймут еще больше.

Так, Лазар останется на своей должности, потому что если ты хочешь работать в России, должен делать и говорить то, что будет приказывать тебе руководство России.

Где-то месяц назад мы с Лазаром встречались с Медведевым. Они двое спрашивали меня, как антисемит Ратушняк может баллотироваться на должность Президента. Я им ответил, что у нас демократия. Лазар сказал: «Это не демократия, это что-то другое». Я ему: «Лазар, ты имеешь американский паспорт и ты знаешь, что главный американский антисемит, председатель Ку-Куклус-Клана тоже неоднократно выдвигался претендентом на американского президента. Так что, там тоже нет демократии?»

Я сказал Лазару, если бы они не кричали во всех СМИ, какой Ратушняк антисемит, то до сих пор бы никто не знал, кто это такой. Они сами сделали ему имя, а затем говорят, что в Украине антисемитизм.

Лазару я сказал открыто: «Если ты хочешь бороться с антисемитизмом, то у тебя есть много работы в самой России, не нужно ехать в Украину».

Опросила Оксана Климончук