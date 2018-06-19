Что депутаты от ПР искали в апелляционном админсуде?

Если две такие небедные политсилы, как БЮТ и ПР, волновались относительно законности судебных решений, то почему бы им не изыскать возможность ввести компьютерное распределение дел?

Я бежала в Киевский апелляционный административный суд, чтобы воспользоваться случаем и искупаться в свете депутатской неприкосновенности господ-“регионалов” Юрия Мирошниченко, Валерия Бондыка и чемпиона мира по борьбе Эльбруса Тедеева.

Конечно, сессионные дни парламента дают мне возможность насладиться обществом народных избранников с их депутатской неприкосновенностью. Но это был особенный случай, я могла почувствовать неприкосновенность народных депутатов Украины в действии, ощутить иммунитет слуг народа во всей силе. Это когда они вваливаются в Киевский апелляционный админсуд, а именно в кабинет его председателя Анатолия Денисова, садятся на стульчики и говорят:

– Знаете, Анатолий Алексеевич, мы заведем на вас уголовное дело…

– За что? – интересуется председатель.

– Жизнь такая, – наслаждаются иммунитетом парни с депутатскими значками. – У вас в суде, знаете ли, документооборот неэлектронный, дела распределяются не компьютером, а вручную.

Судья демонстрирует незваным гостям бумаги от их однопартийца, бывшего шефа ЦВК периода гиперфальсификаций Сергея Кивалова, который покорнейше просит в письме отложить введение электронного распределения дел до 1 сентября 2010 года, поскольку на его введение нет средств. И объясняет, что он и сам бы рад распределять дела электронным образом, но средств нет, поэтому он уважил просьбу господина Кивалова, тем более что в Венском суде такое распределение вводилось в несколько этапов, на протяжении нескольких лет.

Но депутаты не до конца понимают все сказанное и идут в канцелярию суда. Чуть ли не ложатся на стол, где стоит компьютер, напряженно всматриваются в экран и спрашивают у Оксаны Сварчевской, заведующей отделом документального обеспечения:

– Почему у вас неэлектронный документооборот, почему дела распределяются не на компьютере, а вручную?

– Так ведь денег нет, – объясняет госпожа Сварчевская.

Она не стала объяснять, что электронный документооборот, компьютерное распределение дел имеются далеко не во всех судах общей юрисдикции и что в недавно созданном административном суде электронный документооборот тем более есть не везде, поскольку нардепов это не волновало. А вы бы стали что-то объяснять чемпиону мира по борьбе со значком нардепа и другим избранникам, если они захотели заглянуть к вам в компьютер?

Пока журналисты доехали до суда, депутаты ретировались.

…Председатель Киевского апелляционного административного суда Анатолий Денисов сегодня в пятый раз водил журналистов по кабинетам своего учреждения, рассказывая, как вели себя нардепы и что они говорили. Он чувствовал себя обязанным прессе за то, что те откликнулись и сумели своим присутствием выпроводить народных избранников. Журналисты допускали, что, возможно, камнем преткновения стали судебные дела и обвинения во взятках, которые якобы получали судьи.

– Мы будем готовить иск о защите чести и достоинстве судей, – говорит Денисов. – Нам не первый раз блокируют работу. Эти две партии –БЮТ и Партия регионов – состязаются всегда. В 2007 году во время парламентских выборов я испытал то же самое, ко мне приходили все те же Тедеев, Мирошниченко и Бондык.

На самом деле, я не верю в кристальную честность судов. Я признаю печальную истину – что суды используются обеими политическими силами, как ружейные батареи. И не берусь судить: как в ночь перед выборами принимались решения, выгодные БЮТ, о невозможности голосовать на дому без медицинской справки и вносить изменения в списки для голосования в день выборов. Равно как и не берусь судить, что стояло за решением о праве голосоватьдома без справки, выгодное «регионалам». Любой мало-мальски образованный юрист скажет, что правила голосования должны определяться законом и постановлениями ЦВК, а не ночными судами.

Но считать нормальным, то что депутаты, поигрывая мышцами, вваливаются в административный суд и говорят, что мы поживем тут до весны, – просто отвратительна.

Когда я говорила с экспертами в вопросах регламента, избирательного права и депутатской неприкосновенности, все они единодушно признавали, что полностью лишать нардепов иммунитета нельзя – остатки порядочных людей окажутся на нарах. Но все единодушно сходились во мнении, что нужно ограничить возможность их доступа на предприятия, в суды, допуска к отдельных документам.

– Они говорят, мы будем вас контролировать до конца кампании, – перебил мои размышления Анатолий Денисов. – А я их спрашиваю: как можно контролировать суд, сидя у меня в кабинете?

В этот день в суде, по утверждению председателя, слушались дела: иск Тимошенко к ЦИК о недопуске грузинских наблюдателей на выборы, а также иск Януковича к Тимошенко о якобы ее незаконной агитации. Но в залы судов нардепы не заходили.

Мы позвонили к народному депутату Валерию Бондыку, поинтересоваться, чем объяснить такой внезапный приход.

– Мы осуществляли парламентский контроль, – объяснил Бондык. – Я имею на это право как член профильного парламентского комитета и Высшего совета юстиции. Вам не кажется странным, что суды работают ночью и принимают решения в канун голосования? Мы решили посмотреть, как происходит распределение дел. Я знаю, что внедрение электронного распределения тормозится из-за финансирования, я сам был соавтором постановления, которое предполагало отложить такое внедрение. Ну, мы хотели посмотреть, как там все происходит, возможно, чем-то помочь, изучить ситуацию. Мы побывали в кабинете «директора», потом прошли в кабинет, где происходит распределение дел, посмотрели. И всё, мы не были в залах судах, не мешали осуществлению правосудия. Совершенно напрасно председатель суда устроил из этого такой шум. Чем мы ему помешали? Что за глупости – что мы якобы взламывали базу судебных дел суда? Мы хотели увидеть процесс распределения, вот и все.

Народный депутат Украины Эльбрус Тедеев подтвердил, что он пришел, потому что его попросил Валера (Валерий Бондык. – Авт.) и что они никому не мешали, в залы заседаний не заходили, просто хотели посмотреть, как дела распределяются.

Из полученных комментариев непонятно следующее. Если нардепы знали о том, что автоматизированное распределение не вводится, причем не с их же, Партии регионов, ведома, то зачем предъявлять претензии? И в конце концов, если две такие небедные политсилы, как БЮТ и ПР, волновались относительно законности судебных решений, то почему бы им не изыскать возможность ускорить введение компьютерного распределения? В чем одна политическая сила лучше другой? БЮТ, имея власть, не находит денег для внедрения компьютерного отбора, вторая (в лице Сергея Кивалова и того же Валерия Бондыка) вносит постановление о том, чтобы внедрение компьютерного отбора отложить до сентября. В результате имеем безобразную картину с явлением депутатов. Как предположение: а может, просто каждый из политиков-оппонентов планировал попользовать в своих интересах эту самую систему ручного отбора? А когда не удалось, решили осуществить парламентский контроль?

Говорят, нардепы извинились перед Денисовым, когда уходили. Вот так парализовали работу, потом извинились и ушли. И ничего им не будет за то, что они потратили кучу бюджетных денег, остановив работу суда.

Ладно, бюджетные деньги… Но есть и другие потери. Неужели нардепы не хотят оставить судьям остатки самоуважения, не бояться разрушить уважение к судам в глазах общества? Ведь не вечно же они будут депутатами, защищенными и неприкосновенностью. В конце концов, история нашего парламентаризма знает случаи, когда даже народных депутатов клали лицом на бампер машины и подбрасывать в карман наркотики. Ну к кому вы обратитесь, если превратите судей в своих слуг?

– Как я поняла, формальной причиной их вторжения стало отсутствие компьютерного распределения дел? – не выходе перспрашиваю Денисова.

– Это было поводом для вторжения. А причина в том, чтобы запугать меня, оказать давление.

Маша Мищенко