В штабе Януковича триумф, все ждут финального свистка

В 2004 году он упал, это был крах. Говорили, что этот феникс никогда не возродится, но он тяжело работал и был добрым, доброжелательным, не был злым к тем людям”...

В штабе вероятного победителя президентской гонки 2010 Виктора Януковича в самой дорогой гостинице Украины “Интерконтиненталь”, целый день была спокойная атмосфера, никакой паники, ни тени печали на лицах. Как будто кто-то им давно сказал, что они победители.

Хотя официальных результатов ЦИК пока еще нет, но команда уже принимает поздравления друг от друга.

Вот доверенное лицо своего лидера Таисия Повалий со своим мужем, бывшим стриптизером Игорем Лихутой.

– Чем именно вы пригодились Януковичу на этих выборах? Помогло ли вашему лидеру то, что вы пели за него? – поинтересовалась я у госпожи Повалий.

– Я просто хотела напомнить людям, что было пять лет назад. Молодежь, возможно, вообще не помнит, что было, а люди, например, моего возраста понимали, что это была истерия. И я до сих пор считаю, что третий тур в 2004 году был недействительным, потому что люди были запуганы. У меня и у моей семьи есть какое-то трагическое ощущение выборов, поэтому у меня сегодня было ощущение ужаса, когда я зашла на участок. Точь-в-точь так же, как пять лет тому назад, когда меня считали врагом своего народа.

При случае госпожа Повалий говорит, что это полная неправда, что артисты пели за Тимошенко бесплатно, потому что ей тоже предлагали принимать в этом деле участие и вовсе не на общественных началах, хотя Виктор Федорович и не спешил с приглашением.

– Он пригласил меня последней, но я его дождалась, потому что знала, что меня пригласят. Говорит, главное ему было приятно, а для нее это тоже важно...

Главный “папарацци" Украины Валид Арфуш просто заливался смехом, так демонстрировал свою радость. Нет, он не радовался победе своего лидера, он радовался поражению Виктора Ющенко. Это поражение он считает своей личной местью за то, что якобы люди Ющенко пару лет потому сожгли его «Бентли».

Трудно даже представить, что сделает команда голубых с министром внутренних дел Юрием Луценко, если она таки дорвется к власти. Ведь для заместителя Януковича в партии Бориса Колесникова Луценко – сплошная головная боль. Колесников прохаживается, о чем-то рассуждая, как будто выстраивает какой-то план. По-видимому, думает, как отплатит Луценко... Но пока еще злейший враг министра поверить в победу не осмеливается, говорит, это как в футболе:

– В футболе говорят, что до финального свискта о победе лучше не говорить. В принципе результатами я доволен. Очень благодарим СМИ, они сегодня были на стороне оппозиции, например, с «грузинскими наблюдателями». Вы только представьте себе, что премьер-министр договаривается с президентом соседней страны бороться с украинской оппозицией. Есть же пленки разговоров. Однако я не хочу комментировать слухи.

О кадрах при новом Президенте Колесников тоже пока еще не берется говорить, мол, все – после инаугурации.

Сегодня, наверное, впервые, я увидела Анну Герман действительно счастливой. Такое впечатление, что эта женщина нашла свое личное, женское счастье.

– Сегодня – это действительно был последний день оранжевой власти, поскольку лидер оппозиции набрал больше голосов, чем представители власти вместе взятые.

17 января воплотилась в жизнь ее мечта:

– В 2004 году я сказала: «Я верю, что украинцы узнают Януковича, а когда они его узнают, он станет Президентом». Для этого ему понадобилось пять лет. Мне кажется, этот день пришел, и я не могу не радоваться за него.

Для госпожи Герман сегодня день сплошных выводов: люди продемонстрировали высокий уровень гражданского сознания в украинском обществе. Если бы Тимошенко помнила, что она при власти, а не в оппозиции, то сегодня она бы не проиграла. В Днепропетровске Тимошенко набрала наименьшее количество голосов. Как говорят, потому что ее хорошо там знают.

О Викторе Януковиче часто говорят, что он не тот, каким был в 2004 году. Госпожа Герман тоже так считает, говорит, что он умеет учиться, умеет жизненные проблемы обращать себе на пользу.

– В 2004 году он упал, это был крах. Говорили, что этот феникс никогда не возродится, но он тяжело работал и был добрым, доброжелательным, не был злым к тем людям, которые его уничтожали, преследовали. Он научился любить своих обидчиков.

Вот слушала я Герман и думала, что у нас может быть фактически святой Президент... Был Мессия, а теперь – Святой...

– Виктор Федорович, многие люди боятся, что когда Юрий Бойко станет министром топлива и энергетики, то снова появится что-то наподобие “РосУкрЭнерго”, – спросил кто-то из коллег у главного виновника преждевременного триумфа. – Порадуйте нас, скажите, что это неправда!

Но Виктор Федорович не порадовал:

– Если найдется руководитель, не суть важно, как его фамилия, который решит вопрос снижения цены на российский газ хотя бы до уровня Беларуси, возможно, немножечко выше, тот и будет министром. Я такую кандидатуру буду поддерживать.

Жаль, что Янукович не объясняет избирателям, какой ценой намерен выторговывать “дешевый” газ для Украины...

Когда выходила из гостиницы, меня схватил за руку экспрессивный Шуфрич.

– Скажи своему Ющенко “гуд-бай”, – заорал он.

Я не поняла, почему “своему”, но сказала “гуд-бай” самому Шуфричу...

Ксеня Лесив