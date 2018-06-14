Что может быть хуже победы одного из двух фаворитов

Главный вопрос в том, как будут «не сдаваться» Тимошенко или Янукович. Что конкретно они могут предпринять в случае победы оппонента…

УЧЕНИК ЧАРОДЕЕВ

Похоже, что Арсений Яценюк окончательно разуверился в своих персональных политических перспективах (по крайней мере, в нынешнем забеге) и решил осваивать нишу консультирования и экспертных услуг. Конечно, нельзя исключать, что это не сам Арсений Петрович, а его спонсоры выталкивают бывшего спикера на новое поприще – в надежде отбить хотя бы часть средств, вложенных в молодого политика…

Как бы то ни было, в очередном своем выступлении Арсений Яценюк неожиданно попал прямо в десятку. Он предрек, что противостояние в избирательном процессе будет невероятное и что ни Тимошенко, ни Янукович не смирятся с поражением. «Представьте себе: выигрывает Янукович. Что будет делать Тимошенко? Она не сдастся. Та же ситуация будет происходить и по отношению к Тимошенко. Янукович уже не повторит то, что было в 2004-м. Он сделал из этого серьезные выводы», – проницательно заметил Яценюк.

К сожалению, на этом удачливость нашего «первооткрывателя» исчерпалась, и дальше он понес совершеннейшую ерунду в том смысле, что не худо бы Тимошенко и Ющенко снять свои кандидатуры в его, Яценюка, пользу. Почему именно в его пользу и почему именно этим и только двум (для того, чтобы у Яценюка появились шансы, сняться должны еще, как минимум, Янукович и Тигипко) – всё это осталось неясным. Не будем придираться, тем более что, скорей всего, Арсений Петрович просто воспроизвел некритично усвоенные уроки шарлатанов, которые весь прошлый год то ли провально «раскручивали» его рейтинг, то ли, наоборот, очень успешно «раскручивали на бабки» его самого и его спонсоров.

А может быть, уроки своих учителей Яценюк как раз усвоил верно, и заговорил о «чуде» только для того, чтобы отвлечь внимание от главного. А именно: рассказав, чего, по его мнению, в избирательном процессе не будет («силовых сценариев»), новый жнец экспертной нивы так и не сказал – что же будет.

Поясняю. Главный вопрос заключается в том, как именно «не сдадутся» Тимошенко и Янукович. Что конкретно они могут предпринять в случае победы оппонента?

Конечно, лучше всего было бы об этом просто знать. Но – увы! – все «знания» такого рода вот уже много лет являются у нас преимущественно в виде «сливов» противоборствующих штабов и почти всякий раз оказываются дезинформацией и липой. Поэтому приходится строить предположения.

СУДЕБНЫЕ РЕДУТЫ

Два фронта обозначены обеими сторонами громко и торжественно. Прежде всего, на улицы выведут людей – в поддержку своих требований. Как убеждены сами претенденты – совершенно законных.

При этом все полностью отдают себе отчет в том, что «второго Майдана» не будет и быть не сможет долго. После Помаранчевой революции попытки сымитировать стихийные массовые протесты предпринимались уже неоднократно – и ПР, и БЮТом. И главным их эмоциональным результатом было раздражение из-за жутких пробок в центре столицы. О том, почему так сложилось, о разочаровании если не идеями «Майдана», то всеми его вождями – написано великое множество и статей, и пасквилей, и даже солидных исследований.

Но всё равно – людей на улицы выводить будут. Не столько для реальной угрозы или морального давления (стороны точно знают стоимость каждого часа «стихийно протестующей» человеческой единицы), сколько для того, чтобы не давать психологического преимущества оппонентам. Задача митингующих – обеспечивать «картинку» для фотографов и телеоператоров.

А главный фронт проляжет через суды всех инстанций. Для того и предназначены набирающие всё большие обороты взаимные обвинения в подготовке массовых фальсификаций.

Данное утверждение – констатация очевидного. Это знают и понимают все. Так же, как и то, что фальсификации наверняка будут иметь место – и поводы для обращений в суды будут вполне реальные. Но – продолжим констатировать очевидное – если разница в результатах фаворитов будет свыше 5%, то в правовом поле её не смогут «перекрыть» никакие судебные вердикты.

В правовом – не смогут. А в реальном политическом пространстве, имеющем к правовому полю очень косвенное отношение? Тут, пожалуй, у проигравшей стороны могут быть определенные шансы. Вероятно, на это и пытался намекнуть Арсений Яценюк, заметив, что Янукович «сделал серьезные выводы» из событий 2004 года. Вероятно, действительно сделал. И из событий 2004-го, и из событий 2006-го и 2007 годов. И наверняка Янукович не постеснялся бы эти свои выводы реализовать самым циничным образом – если бы у него была такая возможность. Если бы он был премьер-министром или занимал бы какую-нибудь должность, предоставляющую хоть какие-то полномочия. Но у него такой должности нет. Должность, предоставляющая реальную возможность принимать решения, – у Тимошенко.

Строго говоря, должность ещё и у Ющенко, но после первого тура он вряд ли сможет влиять на события как их (событий) субъект. Пока не примет решение один из фаворитов (проигрывающий), действующему Президенту останется только ждать. Кстати говоря, если проиграет Янукович – ему тоже ничего другого не останется.

Совсем иное дело – премьер-министр Юлия Тимошенко.

СИЛОВОЙ ФАКТОР

Давайте представим картину: после выборов разные суды вынесут много самых разных решений. Готов держать пари – среди этих вердиктов при желании запросто могут оказаться и такие, которые (невзирая на любую разницу голосов) объявят результаты состоявшихся выборов незаконными или недействительными. И если вы премьер-министр и если вы собираетесь учитывать опыт предыдущих лет, – то для вас не будет иметь практически никакого значения – законно ли такое судебное решение и вправе ли был данный районный (предположим) суд вообще принимать этот вопрос к рассмотрению.

Для вас (если вы премьер и не хотите признавать свое поражение) значение будут иметь только два фактора: во-первых, то, что судебное решение у вас есть. И во-вторых – насколько далеко вы готовы зайти, чтобы э…э… чтобы выполнить именно это решение и игнорировать признанные незаконными результаты выборов.

И если (чисто гипотетически!) вы решите признать и принять к исполнению решение о незаконности – что тогда может заставить вас выполнять другие? Они, может быть, в правовом поле и будут более адекватными, но с одним изъяном – они будут против вас.

Напомню, что речь идёт не об абстрактном «политике», а конкретно о Юлии Тимошенко. А Юлия Владимировна держалась за премьерское кресло и тогда, когда поддерживавшая её коалиция потеряла парламентское большинство (летом 2008 года, после перебежки гг. Бута и Рыбакова), и даже тогда, когда эта коалиция вообще была уже фактически распущенной осенью того же года, после совместных голосований БЮТ и ПР.

С другой стороны, предположим, что вы не премьер, а, наоборот – в оппозиции. Пусть вы даже её лидер и пусть вы даже имеете целую пачку судебных решений о вашей победе, – каким образом вы собираетесь убедить оппонента эти решения выполнять?

Формально эту коллизию можно было бы считать «правовой». Но это не так. Поскольку решаться она будет (если, не дай Бог, возникнет) в поле преимущественно политическом. Хорошо ещё, что не в силовом. Не потому, что так сказал Яценюк (это как раз несколько тревожит), а потому, что «силовики», вероятней всего, будут держаться нейтралитета – вы мол, господа и дамы, разберитесь уж как-нибудь сами.

Нейтралитету «силовиков» будет особенно содействовать тот факт, что МВД возглавляет гражданин Луценко Ю.В. – политик, который в случае проигрыша Тимошенко может потерять еще больше, чем Юлия Владимировна.

Из сказанного отнюдь не следует, что найдется хотя бы один полк или хотя бы один батальон, чтобы до последней капли крови (свят-свят-свят!) защищать от вторжения судебных исполнителей в здание Кабмина или даже МВД. Но из этого следует, что вряд ли найдется батальон или хотя бы рота, чтобы этих самых судебных исполнителей в таком вторжении поддержать.

***

Реален ли подобный сценарий? К сожалению, вполне. Во всяком случае, что-то же имела в виду леди премьер, когда заявила: «Я этого никогда не допущу. Янукович никогда не будет Президентом Украины».

А вот как будут развиваться события, если такой сценарий действительно будет запущен, – это остается под очень большим вопросом. Слишком много трудно учитываемых факторов начнут тогда действовать. Состоится ли «запуск» после первого или после второго тура выборов? И какую позицию займёт Виктор Ющенко? А Литвин? А парламент? А Москва, Вашингтон и Брюссель? Склонны ли будут победители первого тура вступать в переговоры? – на их желательности уже намекают близкие к штабу БЮТ публицисты…

Одно очевидно. Если нынешние выборы не пройдут и не завершатся в рамках нормальной процедуры, для страны это будет означать катастрофу. Усугубятся все факторы внутреннего кризиса; политическая система (прежде всего, управленческий сектор, но не только) стремительно превратится в тотальное подобие Верховной Рады; окончательно рухнет международный авторитет Украины…

Уверен, что такой вариант окажется во много раз хуже всего того, что может быть при любом результате выборов. Вне зависимости от того, насколько неприятными или даже отвратительными представляются сейчас наиболее реальные результаты.

Валерий Зайцев, «Новые Грани», специально для УНИАН