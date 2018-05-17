Взгляд из России: Тимошенко - Путин в юбке, Ющенко - Горбачев, Яценюк - Джинджич, Янукович - Ипполит из "Иронии судьбы"

Директор российского Института проблем глобализации Михаил Делягин видит мировую тенденцию к свертыванию демократии. Украина, с его точки зрения, не является исключением. Свое виденье предвыборной ситуации и прогнозы на будущее Украины и России Делягин изложил в интернет-издании „Ежедневный журнал”.

...Вслед за суверенной Россией тернистым путем недемократического греха вот-вот шагнет самостийная Украина.

Как обычно, все дело в выборах: диктаторы порождаются не диктаторами, но слабыми, несовершенными демократиями. Это случай не только нашей страны – это случай почти всего постсоветского пространства (за исключением разве что Молдавии последних восьми лет).

Украина – не исключение.

17 января пройдут президентские выборы, на которых, скорее всего, во второй тур пройдут Янукович и Тимошенко. В самом деле: «украинский Горбачев» Ющенко сделал свое дело и теперь может идти рекламировать пиццу. «Украинский Джинджич» Яценюк в отсутствие Милошевича, которого надо продать за 30 миллионов (конечно же, не сребреников), так и не смог «встать на крыло». А вроде бы поддерживаемого Березовским «всеобщего спойлера» ждет та же судьба, что и все начинания этого персонажа в третьем тысячелетии.

Особую пикантность ситуации добавляет то, что противостояние Янукович – Тимошенко, по интенсивно распространяемым слухам, вполне отражает противостояние Медведев – Путин: формальное государство в лице первого вроде бы поддерживает Януковича, а реальная власть в лице второго – Тимошенко.

На самом деле это, конечно же, полная ерунда. С одной стороны, наши тандемократы, вроде, договорились о перспективе-2012 (а значит, по крайней мере, до августа 2010 года этой их договоренности хватит), а с другой – на Украине нет не то что пророссийских, но даже и проукраинских кандидатов в президенты. В этом, собственно, вся проблема; впрочем, так бывает с молодыми национальными демократиями.

Победа Януковича в первом туре будет напоминать победу Зюганова в первом туре в 1996 году. Один взгляд на эту самодовольно-основательную фигуру исключает возможность его превращения в президенты: Ипполит из «Иронии судьбы» может быть прекрасным домоуправом, но в космонавты (да и в президенты) таких, к сожалению, не берут.

Совместная американо-российская ставка на Тимошенко столь же очевидна, что и переговоры о СНВ. Стоило окружению Ющенко заикнуться об использовании эпидемии гриппа для переноса выборов (и выигрыша времени, который мог изменить политическую ситуацию), как уважаемый президент, плотно окруженный стэнфордскими советниками, пресек все инсинуации по этому поводу.

В самом деле: зачем ограничивать демократию, пока она ведет к нужному результату?

Поэтому после первого тура его победителя Януковича ждет неприятный сюрприз: его избирательная кампания захлебнется, а сам он окажется в роли Ле Пена на президентских выборах во Франции, став фактором консолидации против себя всех общественных сил.

Тот, кто не может голосовать за Тимошенко, во втором туре проголосует против Януковича – и премьер станет президентом.

В России Тимошенко в силу личной эффективности и пренебрежения экономическими последствиями своих решений принято сравнивать с Чубайсом. Увы, Тимошенко – не «Чубайс в юбке», скорее, она «Путин в юбке».

Сигналы, поступающие сегодня из БЮТ, свидетельствуют о подготовке к решительной «зачистке» политического пространства Украины в стиле, хорошо известном россиянам.

Цель, насколько можно понять, заключается в превращении БЮТ в украинский аналог нынешней «Единой России» при помощи достижения полного информационного и политического доминирования. Если обычное вульгарное запугивание и подкуп депутатов Верховной Рады не принесут БЮТ чаемое большинство, Тимошенко проведет досрочные парламентские выборы, сомнений в демократичности которых не возникнет ни у одного западного наблюдателя – по тем же причинам, по которым их не возникало у этих же наблюдателей в отношении почти поголовного голосования за «оранжевых» на Западной Украине.

Политическая система Украины будет весьма быстро – менее чем за год – приведена к нынешнему российскому виду, а сегодняшним «хозяевам жизни» и от политики, и от бизнеса придется довольствоваться ролью простых украшений, символизирующих преемственность демократических традиций. Единственной доступной им альтернативой будет публичное исполнение роли боксерских груш, на которых непонятливым демонстрируются новые «правила игры».

Экономическая ситуация будет при этом усугубляться. С одной стороны, Украина существенно уязвимей России, по объективным причинам: покупая значимую часть потребляемых энергоносителей, страна использует их в металлургии, химии и машиностроении, наиболее затронутых кризисом.

С другой стороны, Тимошенко показала, что для укрепления своего имиджа в развитых странах готова жертвовать национальной экономикой (символом этого стало резкое снижение ввозных пошлин на продовольствие в ее первое премьерство).

Выходом из беспросветного экономического положения будет продолжение нащупанной Ющенко политики отвлечения людей от их текущих проблем разжиганием ненависти к России, искоренением русского языка и русской культуры.

Это даст России значительное количество не только гастарбайтеров, но и беженцев, которые будут способствовать стабилизации этнокультурного баланса, уравновешивая собой приток людей из Закавказья и Средней Азии и, соответственно, повышая миграционную емкость страны.

С другой стороны, восстановление между Европой и Россией «санитарного кордона» межвоенного периода, на сей раз в виде Польши и Украины, объективно будет способствовать ускорению интеграции России и Китая, что в современных условиях будет означать замещение западного влияния в России китайским.

Это вряд ли повысит уровень демократии в нашей стране, хотя он и так недопустимо низок, но станет дополнительным подтверждением гипотезы о ее постепенном изживании современным человечеством.

Михаил Делягин, директор Института проблем глобализации, доктор экономических наук