Вехи недели: президентская «корректность», премьерская «отчетность» и спикерская «самоотверженность»

Между призывом Виктора Ющенко вести избирательную кампанию корректно и новой порцией обвинений в адрес оппонентов не прошло и недели. Юлия Тимошенко отчитывалась о правительственных успехах при каждом удобном случае. Владимир Литвин задушевно предлагает принять бюджет-2010 и закон о выборах в Верховную Раду по открытым спискам.

Новогодние праздники сбили накал политической борьбы. Хотя президентская кампания вышла на финишную прямую, многие претенденты на высший государственный пост ведут кампанию формально, просто отбывают номер. У иных не хватило сил и ресурсов – Арсений Яценюк начал «демобилизацию» сотрудников избирательного штаба за две недели до дня голосования, и весьма сомнительно, что этот процесс позитивно повлияет как на его сторонников, так и на итоговый результат лидера «Фронта перемен». Зато Арсений Петрович в новогоднем обращении предстал перед согражданами без галстука, практически вернувшись к образу интеллектуала и выразив надежду на приход не только нового года, но и новой эры.

Надо сказать, что составить конкуренцию в телевизионном новогоднем обращении Президенту Ющенко решились далеко не все официальные участники президентской кампании. Наиболее эффектно это сделала Юлия Тимошенко, вышедшая в новогоднюю ночь на Майдан в компании с певцами, поддерживающими ее в схватке за пост главы государства. Юлия Владимировна пыталась сочетать амплуа массовика-затейника и чиновника, докладывавшего о проделанной работе. Получилось несколько сумбурно, зато тема украденного у государства «Межигорья» на этот раз не звучала. Видимо, это был новогодний подарок Виктору Януковичу. Тот записал телепоздравление на фоне Киево-Печерской лавры, словно демонстрируя, что не собирается восстанавливать политические отношения с лидером БЮТ. Владимир Литвин и Сергей Тигипко, хотя и разными словами, выразили уверенность в неизменной мудрости украинского народа.

Виктор Ющенко выступил на фоне Софии Киевской, видимо, ранее обкатанная площадка возле Мариинского дворца, его командой была признана нефартовой. Виктор Андреевич в последнее время выступает динамично, вот и на этот раз призвал украинцев смело идти вперед и избавиться от зависимости от гнетущей информации. Победоносный оптимизм Ющенко опирается, видимо, на какие-то скрытые резервы, широкой общественности неизвестные. Глава государства поразил соотечественников своей непоследовательностью: в конце 2009-го он призвал оппонентов к корректному ведению избирательной кампании, а уже в начале января 2010-го назвал Тимошенко и Януковича «московским проектом», а лидера БЮТ – владелицей крупнейшей оффшорной компании на Кипре. Не исключено, что после завершения избирательной кампании Ющенко придется в суде отвечать не только за свою словесную несдержанность. Шеф юридического департамента БЮТ Андрей Портнов, которого Виктор Андреевич в ходе встречи с избирателями назвал имеющим проблемы с законом, пообещал добиться восстановления уголовного дела о хищениях в банке «Украина».

Премьер в последние дни уходящего года постаралась донести до избирателей несколько важных мэссиджей. Первый – против нее борются все остальные претенденты на президентское кресло, но Юлия Владимировна «отвечает за страну» и не собирается отказываться от этой почетной ноши. Парламентское большинство заработало немало нелестных слов из уст премьера, хотя ее не покидает уверенность, что сразу после выборов Верховная Рада заработает как надо. Тимошенко вслух выразила обеспокоенность тем, что Виктор Янукович в случае прихода к власти может украсть стратегический запас газа Украины, и так и не смогла ответить, сколько стоит аренда ее «скромного жилища» в элитной Конча-Заспе.

Видимо, в штабе БЮТ наблюдают тревожные симптомы электоральной ситуации, поэтому в рейд по областным и районным центрам Западной Украины отправился «штрафник» в ранге министра Юрий Луценко. Лидеру «Народной самообороны» после многочисленных «подвигов» ничего не остается, кроме как агитировать по принципу «только не зэк». Правда, излишне склонный к импровизациям Юрий Витальевич норовит придать процессу агитации излишней красочности, не согласованной с леди Ю. В результате ему пришлось дезавуировать выказанную им уверенность, что при президенте Тимошенко премьер-министра в стране не будет.

Тем временем Владимир Литвин гарантирует, что в стране не будет продажи земли. По крайней мере, пока жив Владимир Михайлович. Он, кстати, кокетливо намекает, что не собирается баллотироваться в следующий созыв Верховной Рады, так что в случае чего принятию решения о продаже земли помешать не сможет. Но пока Литвин облечен полномочиями председателя Верховной Рады, он предлагает перед вторым туром президентских выборов принять закон о парламентских выборах по открытым спискам и утвердить Государственный бюджет-2010. Жаль, что в принятии этих решений кроме спикера заинтересованы единичные слуги народа.

Неожиданно лояльным к Украине оказался «Газпром». В Москве без лишних эмоций объявили цену газа в первом квартале 2010 года и даже предположили, что вероятность штрафных санкций минимальна. Похоже, российская энергетическая монополия на нынешнем этапе будет играть роль «доброго следователя». Вот и Юлия Тимошенко божится, что в начавшемся году цена газа для жителей и теплокоммунэнерго не изменится. Ее б слова – да Миллеру в уши.

Евгений Магда