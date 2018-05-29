Вехи недели. Ющенко понял, кто такая Тимошенко, любимец Кремля высказал тайные желания боссов

Международный валютный фонд возобновит сотрудничество с Украиной после завершения президентской кампании. На Банковой работал принципиальный и бдительный Козачок, которого Ющенко хочет «взять за штаны и отвести в прокуратуру». Чеченский президент позиционировал себя в качестве военного стратега антиукраинской направленности.

Накануне праздников. Поскольку его результаты для некоторых слуг народа, несомненно, станут потрясением, им сейчас лучше отдохнуть и набраться сил. БЮТ и Партия регионов пугали друг друга возможностью создания временных следственных комиссий для расследования неприглядных делишек лидеров оппонентов, но в итоге пришли к негласному перемирию. Кстати, Андрей Кожемякин, выполняющий функции руководителя бело-сердечной фракции, заметно уступает ее официальному лидеру Ивану Кириленко в красноречии. Но Иван Григорьевич борется за победу Юлии Тимошенко на ответственном участке – в Днепропетровской области – и раньше середины февраля в Киев ни ногой.

О принятии Государственного бюджета на 2010 год в парламенте уже и не заикаются. Да и как можно прогнозировать смету доходов и расходов страны, если МВФ презрел все старания украинского правительства и ушел на рождественские каникулы, не выдав Киеву и ломаного цента. В Вашингтоне, где находится штаб-квартира организации, внятно дали понять представителям Кабинета Министров, что за свои обещания солидным государственным мужам стоит отвечать. Поэтому Юлии Тимошенко, излучавшей уверенность в скором возобновлении сотрудничества с Фондом, придется несладко. Не исключено, что премьер бросит все ресурсы на обеспечение выплат зарплат и пенсий в январе, чтобы не дать рухнуть пошатнувшемуся рейтингу.

Как настоящий джентльмен поступил Юрий Луценко.. Юрий Витальевич не скрывает своего негативного отношения к Виктору Януковичу, и успел заявить, что одна из политических сил готовит фальсификации результатов президентских выборов. Кстати, очень интересно, как на попытки исказить итоги волеизъявления сограждан будет реагировать милиция, во главе которой стоит известный политический деятель? Отрадно слышать из уст Луценко заверения, что Президент Тимошенко будет лично руководить работой правительства. Интересно только, сохранит ли в таком случае свой портфель лидер «Народной самообороны» – Юлия Владимировна ведь прилюдно обещала назначать в будущий состав Кабинета Министров исключительно профессионалов.

Неравнодушный человек неожиданно отыскался в президентском Секретариате. Ярослав Козачок, по его собственной версии, как только увидел текст «соглашения» между Ющенко и Януковичем, решил покинуть государственную службу. И свой первый день в качестве безработного посвятил приданию огласке «пакта Ющенко – Януковича». Если верить этому документу, то оба Виктора словно договорились подтвердить все предположения Юлии Тимошенко о сговоре против нее. Наверное, в штабе БЮТ забыли, что работать джентльменом сегодня очередь Луценко, а Президент и лидер оппозиции сейчас баллотируются на высший государственный пост.

Виктор Андреевич, например, критикует Юлию Владимировну с таким упоением, будто он всю президентскую каденцию ждал возможности высказаться об особенностях стиля управления Тимошенко. Советники и спичрайтеры Ющенко, похоже, взяли на вооружение весь арсенал негативных высказываний в адрес лидера БЮТ за последние пять лет. Глава государства топит премьера как Герасим Муму, параллельно при этом ухитряясь высказывать надежду на успешное выступление «Нашей Украины» на ближайших местных и парламентских выборах. Политический оптимизм Виктора Андреевича, честно говоря, зашкаливает.

Виктор Янукович в заочной схватке отстоял возможность личного бенефиса в студии Савика Шустера, в ходе которого заверил, что не возьмет на работу Ющенко в качестве премьера. На это место Виктор Федорович присмотрел Бориса Колесникова – народного депутата и друга детства Рината Ахметова. При этом Янукович дал понять, что после его победы в президентской гонке (он заверил, что разрыв в 15% с Тимошенко лишает фальсификации всякого смысла) власть будут формировать не только представители Партии регионов. Смогут ли уловить тонкий намек терриконового Лидера его соперники по президентской гонке? Арсений Яценюк, например, заверил, что не станет политической проституткой и работать премьером у победителя выборов не будет. Сергей Тигипко, по всей вероятности, ждет результатов первого тура – надежды ведь питают не только юношей, но и опытных политиков.

Судя по тому, насколько энергичная борьба развернулась за пост председателя Высшего административного суда, в ведении которого находятся дела, связанные с президентскими выборами, далеко не все кандидаты в президенты полагаются на волеизъявление сограждан в ходе избирательной кампании. Борьба между Александром Пасенюком и Николаем Сирошем за право возглавлять ВАСУ может подарить известному автору юридических триллеров Джону Гришэму новый сюжет для увлекательного романа с украинским национальным колоритом.

Внутриполитические проблемы Украины усугубились заявлением президента Чечни Рамзана Кадырова. ЭтотКонечно, российский МИД от подобных высказываний показательно дистанцировался, но все, кто хоть немного знаком с политическими реалиями РФ, понимают, что без санкции Москвы Кадыров рта бы не раскрыл. Показательно, что украинские официальные лица предложили согражданам не обращать внимания на высказывания чеченского царька, а дипломаты предпочли улаживать инцидент непублично.