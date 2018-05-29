Борис Силенков: бью телеграммы, срываю трубку казначейству, но никто не решает

Бюджетная политика правительства в 2009 году вызывала довольно много дискуссий. Многочисленные сетования представителей органов местного самоуправления на действия (а иногда бездеятельность) Кабмина вызывают достаточно много вопросов. Свою оценку бюджетного года в интервью УНИАН выразил глава Херсонской облгосадминистрации Борис Силенков.

Борис Виталиевич, как обстоят дела с бюджетом текущего года и выполняются ли программы финансирования области?

По итогам 11 месяцев область выполнила все 320 бюджетов населенных пунктов области. По нашим прогнозам, единственный бюджет, который может быть не выполнен, - это бюджет города Херсон. Поэтому все те делегированные полномочия, которые нам предоставило правительство в части бюджета на 2009 год, мы выполнили стопроцентно. Более того, даже дополнительно к расчетам министерства финансов в области были мобилизованы 32,7 млн.грн собственных доходов.

Какие риски непринятия бюджета-2010 можно определить уже сейчас?

На сессии областного совета мы это обсуждали и облсовет принял решение обратиться к председателю Верховной Рады, к правительству, к Президенту. В соответствии с бюджетом 2009 года ни один сельский совет, ни один город не имеет профицитного бюджета, все бюджеты области, а их 320, являются дотационными. И по состоянию на вчерашний день госбюджет не выполнил свою прямую функцию – дотации выравнивания в сумме 120 млн. гривен не направлены. А через 5 дней будут закончены все банковские операции текущего года! Под угрозой сегодня оказались 12 районов области и город Херсон, который также получает дотацию из государственной казны. Это может привести к срыву выплаты заработных плат работников бюджетной сферы. Вчера мы во второй раз обратились к правительству и сказали, что область в этой ситуации является заложником политики Кабмина. Впервые за 5 лет работники бюджетной сферы области, а это почти 70 тыс. людей, которые работают в школах, больницах, библиотеках, в социальной сфере могут не получить зарплату.

И это общая проблема всех регионов Украины! Я уже не говорю о том, что у нас за последние 12 дней не проведено почти полторы тысячи платежных документов сельских, городских, поселковых, районных советов на сумму свыше 10 млн. гривен, не касающихся защищенных статей. Мы вчера на сессии затронули только один вопрос: зарплата работников бюджетной сферы. А в казначействе лежит на 30 млн. грн. платежей - и по выполненным работам, и по закупке, и по текущим ремонтам, которые вообще не проводятся через казначейство.

Если не будет принят бюджет, мы должны понимать, к чему это приведет.

Облсовет принял следующее решение: мы будем финансировать бюджетные учреждения на 1/12 часть от обязательств 2009 года. И, опять же, мы переходим в плоскость только защищенных статей бюджета. А учитывая ситуацию, когда много выполненых работ не будет профинансированы в текущем году и они перейдут на первый квартал бюджета 2010-го года, то подрядные организации, которые предоставили услуги бюджетной сфере, также недополучат свои доходы. Бюджетный кодекс запрещает финансировать эти статьи, пока не будет принят новый бюджет. Соответственно, те люди, которые эти услуги предоставили, тоже останутся без заработной платы.

С какими главными трудностями в отношениях с центральной властью Вам пришлось столкнуться на должности губернатора в 2009 году?

Прежде всего, правительство нарушает постановления в части назначения руководителей в региональные службы. Я неоднократно посылал документы и телеграммы премьеру по этому поводу. Например, управление экологии области, куда руководителя без моего согласования назначили приказом министра Филипчука. И, главное, когда я послал главе правительства пакет документов относительно нарушений законодательства - ни одна комиссия не заработала и ни одного решения не было отменено, человек продолжает работать. Такие назначения за последние 8 месяцев были почти в каждую службу.

Кроме того, летом у нас работала профильная комиссия Верховной Рады по важной для региона техногенной проблеме: вопрос подтопления Херсонской области уже свыше 25 лет очень актуально для нашего края. Были сделаны определенные выводы, подготовлена резолюция СНБОУ. В соответствии с решениями комиссии, премьер поручила на уровне Министерств экономики и экологии собрать совместное заседание, чтобы произвести конкретную программу финансирования. Я 5 раз привлекал внимание премьера к тому, что ее поручения относительно выводов комиссии не выполняются. Министерства, к сожалению, не собрали такое совещание и отложили решение вопроса, даже не знаю в какой долгий ящик, хотя это очень актуально для Херсона.

Еще одна проблема: мы разработали четкий план относительно вывоза пестицидов и других опасных веществ, которые уже свыше двадцати лет находятся на территории области. Наша цель - экологически «зачистить» территорию, особенно курортную часть. Из областного экологического фонда были выделены средства, подписали соответствующие соглашения и были проведены тендеры по утилизации пестицидов в Польше. Но уже вторую неделю не проводятся расчеты с той компанией по экологическому фонду и работы приостановлены. А мы ведь могли в этом году треть этих веществ, а это 126 тон с 327-ми, полностью вывезти!

Я опять же обращаюсь к правительству и пишу телеграмму, срываю трубки казначейству и вице-премьеру, но никто решений не принимает. При этом у нас есть все ресурсы, четкая программа действий, решения на уровне областного совета, мы не просим у государства средств, мы одно просим: пожалуйста, не задерживайте расчеты за работу, которую мы проводим как региональная ветвь власти.

Насколько высоким, по-Вашему, является уровень социального напряжения в Херсонской области в связи с увеличением безработицы, снижением мощностей работы промышленности и другими кризисными явлениями?

Я считаю, что мы держим достаточный уровень управленческих решений, чтобы противостоять этим явлениям. В соответствии с данными госкомстата, единственная область, которая имеет наименьшие объемы падения промышленности, - это Херсонская, они находятся на уровне 6 процентов. В то же время по Украине доходит до 32 процентов. На сегодня мы имеем уровень безработицы 1,3 процента, один из лучших за последние 5 лет. Мы создали в области 39 тысяч рабочих мест, у нас наблюдается серьезная динамика сокращения долгов по заработной плате. Когда я принимал область, этих долгов было 85 миллионов, сегодня - в пределах 21 млн., кроме того, в этом году мы не наращиваем долги по зарплате.

В аграрном секторе - мы 4-ые в Украине, а в целом, по итогам последних 9 месяцев Херсонская область второй год находится в десятке эффективно работающих регионов.

Политическая борьба накануне выборов становится в Херсонской области более интенсивной?

Я думаю, что наша область и в этом вопросе существенно отличается. Все политические партии спокойно себе агитируют избирателей, никто никого не преследует, нет административного давления. Это свидетельствует о том, что за последние 5 лет ситуация существенно в Херсонской области существенно изменилась. В таких спокойных, демократических условиях, я убежден, люди примут свое решение. Никто не режет билл-борды, никто не заляпывает их краской, нет серьезных конфликтов - все согласно действующему законодательству.

Что бы Вы хотели пожелать и своим землякам, и украинцам в канун праздников?

В первую очередь, мое первое пожелание ко всем соотечественникам - не предать Украину. А еще я бы хотел, чтобы под Новый год все украинцы, жители Херсонской области, посмотрели на небо, нашли рождественскую звезду и помечтали о своих желаниях. И чтобы в Новом году эти желания осуществились. Покоя, стабильности и веры - веры в лучшее и уверенности, что иначе быть не может.

Светлана Розсадюк