Кремль принял доктрину ведения ядерной войны

Москва объявила, что у РФ есть право применить ядерное оружие ПЕРВОЙ… «Никогда не будет оправдания тем, кто применил бы ядерное оружие первым», – говорил Громыко…

В начале декабря, последнего месяца 2009 года, военно-политическое руководство РФ – президент Дмитрий Медведев, секретарь Совета безопасности – Николай Патрушев, а затем и начальник Генерального штаба российской армии, генерал армии Николай Макаров – удивили своих многочисленных недругов и редких союзников.

Безапелиционно, в нарушение международных норм российские политики сообщили, что у России есть право применить ядерное оружие первой. Это положение, по словам этих безумных людей, закрепила новая военная доктрина РФ. То есть государственные мужи РФ считают, что ядерная война возможна, целесообразна, политически оправдана и вполне может снять проблемы внутренних и внешних угроз для России.

Таким образом, ядерный «черный чемоданчик», который всегда рядом с президентом РФ носят два старших военно-морских офицера, может быть открыт и кнопка нажата. При условии, если «опытный и мудрый» политик Дмитрий Анатольевич посчитает (это продекларировано в новой доктрине, которую цитируют российские СМИ), что кто-то очень злой и нехороший, «ущемляет, игнорирует интересы страны, развертывает воинские контингенты вблизи границ России, вмешивается во внутренние дела, имеет территориальные претензии к Москве».

Кстати, этому президентскому гипотетическому поступку предшествует огромная работа многих тысяч специалистов по управлению ядерным оружием. То есть проблема «применить ядерное оружие первыми» отнюдь не персонифицирована, не изобретение президента Медведева, а вполне социальна, более того, свидетельствует не только о недомыслии конкретных людей российского истеблишмента, а болезни всего российского общества.

Далее дело военных: определить цели ядерной войны, средства доставки, объекты, по которым будут нанесены ядерные удары, полетные задания для сотен (или одной, но мощной) ракет, стратегических бомбардировщиков. Заставить тысячи офицеров-ракетчиков, летчиков нести постоянное боевое дежурство, обнаружить, нет ли среди них психологически ущербных, больных, агрессивных, драчливых недоумков, способных на несанкционированные действия.

Мы не знаем, что там запланировали кремлевские ядерные стратеги, например, в отношении Украины, Польши, Грузии, Чехии. Но, вряд ли, можно придумать что-либо новое после многих лет холодной войны и ядерного противостояния СССР и США. В «холодные» 70-е годы прошлого века такие сценарии были увлекательным чтивом для обывателей, а в военных академиях обучали, как танковой колонне пересекать радиоактивный участок местности, надевать противогаз, закапываться в землю, носить в кармане индивидуальный дозиметр.

Возможно, российская ядерная доктрина называется «доминирование путем эскалации», может быть, «разумная достаточность» или «ограниченная ядерная война». А может быть, «хирургическим ударом» ракетно-ядерного оружия Россия сметет с лица земли какой-либо город-мегаполис соседней недружественной страны, уничтожит полуостров с населением несколько миллионов человек, обезглавит врага, нанеся ядерный удар по центрам управления и связи правительства.

Вряд ли это фантазии, бред или домыслы сумасшедшего журналиста. Раз существует доктрина (официальный государственный документ) и воинствующие ядерные эскапады российских политических лидеров, то, несомненно, Генеральный штаб российской армии скрупулезно разработал и ввел в действие план ведения такой войны, который утвердил президент страны, сидя в подземном бункере под Грановитой палатой Кремля.

То есть план применения стратегического, оперативного или тактического ядерного оружия, как написано в боевом уставе, «по целям, задачам и средствам и времени», несомненно, существует на бумаге, сейфах командных пунктов войск стратегического назначения российской армии и стратегической авиации. И весь ужас в том, что это очень формализованный, обстоятельный документ, в котором нет двусмысленности, формулировок и приказов, которые можно трактовать в зависимости от любви к миру или ненависти к врагам России.

Но вначале о «неприменении ядерного оружия первыми». История этой судьбоносной для мира проблемы «использовать первыми ядерное оружие в войне» насчитывает 60 лет. Вначале 50-х годов прошлого столетия президента США Гарри Трумен принял решение применить первыми атомную бомбу против корейского народа, который стойко отражал американскую агрессию.

Но миролюбивый Советский Союз призвал к безусловному запрещению атомного оружия и подписал за 50 послевоенных лет, более сотни международно-правовых актов. Например, Леонид Брежнев торжественно заявил (заседание 1976 года Политического консультативного комитета в Бухаресте государств-участников, подписавших Заключительный акт Совещания по безопасности и сотрудничеству в Европе), что «СССР принимает на себя обязательство не применять ядерное оружие первым».

А представитель СССР, министр иностранных дел Андрей Громыко, с трибуны XXXVI Генеральной Ассамблее ООН подчеркнул, что «никогда не будет оправдания, ни прощения тем деятелям, которые приняли бы решение применить первыми ядерное оружие». И далее заявил, что «с законами человеческой морали и высокими идеалами ООН несовместимы любые доктрины, допускающие применение первым ядерное оружия и любые действия, подталкивающие мир к катастрофе».

Учитывая, что Российская Федерация считает себя правопреемницей СССР, наверно, было бы логично выполнять все, что было сказано и подписано во времена советской империи, а не только незаконно присвоить золотой запас, активы, недвижимость Советского Союза за рубежом.

Но, похоже, нынешние кремлевские небожители, судя по их политическому поведению, характеру их внешнеполитических стратегий, хотят приравняться к воинствующему милитаристу Трумену, который отдал приказ о ядерной бомбардировке Хиросимы и Нагасаки. Даже «собака» Рейган смог договорится с империей зла.

Вот читайте внимательно. Цитата: «Российская Федерация с небывалым безрассудством прилагает новые усилия с целью достижения военного превосходства путем наращивания атомного оружия – материальной основы ядерной войны. Участились попытки использовать его для оказания политического давления на другие страны».

Эту длинную цитату автор нашел в какой-то пропагандистской брошюрке времен Генерального Секретаря Константина Устиновича Черненко. Правда, первые два слова были «Соединенные Штаты».

Между прочим, автор и главный популяризатор «нового политического мышления» еще живет и здравствует. Можно было бы и пригласить на командный пункт, посоветоваться. Да-да, Михаил Сергеевич Горбачев, архитектор перестройки, теоретик «нового политического мышления» живет недалеко от Кремля. И вполне мог бы проконсультировать пылкого, бесшабашного 43-летнего президента Российской Федерации. И, между прочим, предупредить, что бряцать ядерным оружием опасно, прежде всего, для самой России.

В одном из интервью автору этих строк, последний Генеральный Секретарь и президент СССР на вопрос можно ли быть победителем в ядерной войне, ответил: «Главный смысл концепции нового политического мышления состоит в том, что ядерное оружие не функционально, и не может решать политические проблемы. Никто в мире не останется безнаказанным, если применит первым ядерное оружие. Ядерная война недопустима, и в ней не может быть победителей. Это аксиома». Еще Михаил Сергеевич напомнил (хорошо, если бы помощники Дмитрия Медведева об этом рассказали президенту России), что «в мире 31 государство – «пороговое», это значит, они на пороге создания ядерного оружия. Появление ядерного оружия у Индии и Пакистана, северокорейская ядерная программа, проблема Ирана – это лишь предвестники еще более опасных проблем, с которыми мы столкнемся, если нынешняя ситуация не будет преодолена». Между прочим, на территории Украины в 1999 году дислоцировалось 178 самых современных ракет SS-20 («Сатана»). Суммарный тротиловый эквивалент ядерного оружия в Украине вполне мог бы уничтожить все население Земли. И именно от РФ и США Украина получила гарантии безопасности в обмен на ликвидацию вышеназванного оружия. Представляете, если бы Украина, оставаясь третей ядерной державой в мире, в период эскалации конфликта вокруг острова Тузла приняла решение ответить на агрессию супостата ядерным оружием!?

Альберт Эйнштейн в 1947 году, между прочим, в своем письме президенту США Рузвельту по поводу работ Манхэттенского проекта по созданию атомной бомбы написал судьбоносные для планеты и человечества слова: «Через освобождение атомной энергии наше поколение принесло миру самую революционную силу со времен открытия огня доисторическим человеком. Эта основная сила вселенной не может быть втиснута в старомодную концепцию узкого национализма. Наши единственная безопасность в том, что мы верим, что информированные граждане будут действовать во имя жизни, а не смерти».

Наверно, очень важно, чтобы, в том числе и в России, граждане были информированы, что будет, если их политические лидеры, ослепленные «старомодной концепцией узкого национализма», забудут о здравом смысле и применят ядерное оружие первыми.

Ведь главный вопрос нашего времени: является ли ядерное оружие политически функционально? Или, еще точнее по Клаузевицу: может ли сегодня ядерное оружие реализовывать политические цели войны, «быть продолжением политики иными, насильственными средствами»? Или еще один вопрос: какие политические преимущества исходят от наличия или отсутствия ядерного орудия?

Вот примеры… Ядерный Китай не смог наказать Вьетнам, вернуть себе потерянную провинцию Формоза. Ядерная бомба не помогла Индии в борьбе с сепаратизмом. Ядерная Великобритания перестала быть колониальной империей, впрочем, как и ракетно-ядерный Советский Союз. Почему ядерная Россия не применила ядерное оружие в войне с боевиками Чечни и, по сути, проиграла войну? Даже во время Карибского кризиса в октябре 1962 года Хрущев и Кеннеди сумели договориться.

Ответ прост, но только не для кремлевских политических авантюристов. Никто в мире, ни один эксперт или четырехзвездный генерал убедительно не объяснил, как можно вести ядерную войну, не взорвав мир, не избежав суицида, не уничтожив инициатора такой войны? Правда, многие авторы цитируют статью, опубликованную в американском журнале Military Revieu «Влияние атомного оружия на функции военнослужащего», где предлагают «увеличить похоронную службу США».

Английский ученый Мартин Ван Кревельд в книге «Трансформация войны» пишет, что «за последние сорок пять лет сложно найти хотя бы один исторический пример того, что государству, располагающего запасами ядерного оружия, удалось изменить статус-кво с помощью угрозы применения этого вида оружия, не говоря уже о его фактическом применении».

А строки, которые пойдут ниже, написаны специально для президента Российской Федерации Дмитрия Медведева:

Ядерное оружие является орудием массового убийства. Защиты от него нет, единственное, для чего оно годится, – это для бойни, беспрецедентной по своей кровожадности и, вполне вероятно, последней в истории человечества. Как говорил Михаил Горбачев, «после такой войны не останется даже пня, на котором покойники смогут подписать перемирие».

И последнее – в качестве рекомендации президенту РФ. Российские дипломаты, а не генералы и полковники спецслужб, могли бы поведать, что существуют сотни форм и методов в межгосударственных отношениях, когда любые споры, даже самые сложные конфликты, можно решать мирным путем.

Виктор Тимошенко, Киев–Москва