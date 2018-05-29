Война социологий: судимый не имеет права избираться, женщина не может быть Президентом

Многие опросы – результат того, как желаемое выдается за действительное. Говорят, есть три способа манипулировать социологическими данными... Каким данным можно верить? – А никаким...

Отнюдь не утверждаю, что социологические службы, которых расплодилось у нас не меньше, чем политических партий, подтасовывают данные за деньги. Я не видела, как они деньги берут и не держала свечу, когда в штабах выводились выгодные им результаты социологических опросов. Я просто внимательно вчиталась в то, что они обнародовали и как толкуют свои социологические достижения.

И поделюсь своими наблюдениями. А выводы – кто у какой политсилы или у какого олигарха на иждивении – делайте сами. Тем более что нередко бывает, когда одна и та же социологическая, с позволения сказать, служба – кормится и с одних рук, и с других, и с третьих...

Говорят, имеется по крайней мере три способа влиять или манипулировать – со стороны заказчика – социологическими данными (сейчас я говорю именно о способе донесения информацию, а не о методах опроса, которые тоже могут быть манипулятивными).

Первый – данные сообщают общественности “прямо в лоб”. Например, “Большинство граждан поддерживают базирование Черноморского флота в Украине” или “Среди кандидатов на должность Президента лидирует Янукович”. “Лобовая” социологическая информация может быть как достоверной, так и ложной – это уже другой вопрос. Главное, заказчик особо не прячется, не ищет каких-то замысловатых формулировок и легко “прочитывается” в обнародованных цифрах.

Второй способ – “заказанные” данные как бы скрыты, они отходят на второй план, акцент делается на чем-то “левом”, что вроде бы и не касается интересов заказчика. Например, “Большинство украинцев не хотят видеть Президентом человека, имеющего судимость”. Или наоборот: “Большинство граждан считает, что Президентом Украины не может быть женщина”. Случается маскировка под “другого” заказчика, когда обнародовалась якобы выгодная ему информация, хотя в действительности – для реального заказчика – важны какие-то другие данные.

Опять же, мы не говорим о достоверности или ложности такой информации... Она может быть всякая – мы говорим о способе, которым она преподносится гражданам...

Третий способ – эдакая “ирония”, “иезуитство”, когда данные вроде бы и “положительные” (негативные, нейтральные), но направлены на то, чтобы создать противоположный эффект. Например, “Доверие к Президенту растет: в прошлом месяце к нему отрицательно относилось 87,2%, а в этом – уже 85,7%”.

Я распечатала себе все социологические изыски контор, пытавшихся донести свои результаты через СМИ до народа, за последний месяц, и методом тыка (свободного попадания) решила их перечитать...

Фомкой – в лоб

Открываю вроде бы невинное сообщение от 25 ноября: “Более 40% украинцев считают эпидемию гриппа политическим ходом”. Опрос провела дочерняя российская контора “ФОМ-Украина” (ФОМ – “Фонд “Общественное мнение”). Посмотрела сайт этой организации: многие публикации об Украине выглядят корректными. Но в целом беспристрастия здесь очень недостает...

Например, кому из политиков наиболее выгодна паника среди населения? Конечно, Тимошенко (37,2%). Но это так, лирическое отступление...

Того же 25 ноября генеральный директор “ФОМ-Украины” Александр Бухалов обнародовал еще одно социологическое исследование – далекое от эпидемии гриппа: “Ющенко лидирует в антирейтинге украинских политиков”. За него не голосовали бы в любом случае 36,6% опрошенных. Тимошенко оторвалась недалеко – 34,9%. А кого любит население? Конечно, Януковича. За него проголосовали бы, если верить ФОМе, 33%. А за Тимошенко... – всего 13,1%.

Всё, как говорится, становится на свои места... Очевидно, что заказали подобный опрос не Ющенко и не Тимошенко, особенно если учесть, что нынешнему Президенту эта социологическая служба выделила 2,7% сторонников. Он стоял на восьмой позиции – после Яценюка (4,5%), Тигипко (7,4%), Литвина (2,8%), Симоненко (3,2%). К слову, трое последних активно демонстрируют лояльность к России.

У меня возникают вопросы: не великоват ли разрыв между Януковичем и Тимошенко (20%), а также – не завышен ли результат Тигипко? Ему “подарено” третье место...

Ищем, как еще этот ФОМ исследовал украинцев. И находим вот такое сообщение за 7 декабря: “Более половины украинцев не желают принимать участия в акциях протеста”. Таких “нежелающих” – 55,6%, и количество их якобы растет. Какой вывод можно сделать из такого сообщения? А тот, что другая часть украинцев – почти половина – к таким акциям готова...

Видите, какие украинцы – им только революции и протесты подавай. Как здесь можно о какой-то стабильности говорить и надежность газовых поставок гарантировать?

7-го же декабря исследователи из той же конторы обнародовали “позитивные” данные о Ющенко и Тимошенко (помните об иезуитско-ироничном манипулировании?). В настоящее время действия Президента якобы не одобряют 85,3% граждан, тогда как в прошлом месяце их было 88,5%. По Тимошенко динамика тоже “позитивная”: в настоящее время её деятельность не одобряет 65,8%, а в прошлом месяце – 67,5%. Как видите, социологи с российскими корнями могут отмечать и позитив в деятельности украинских лидеров. А не только “лить грязь”...

Вот еще декабрьские данные от того же ФОМы. “Разрыв между Януковичем и Тимошенко во втором туре президентских выборов увеличивается в пользу лидера ПР”: 42,9% – за Януковича, 25,2% – за Тимошенко. Разрыв – 18%. Что касается первого тура, российские социологи остаются верны своим прежним, ноябрьским, данным и тенденцию выдерживают. По их исследованию, Янукович набирает 36,3%, Тимошенко 18% (обратите внимание – ровно вдвое меньше!), Тигипко – 7% (опять третье место), Яценюк – 5,8%, Ющенко – 5,2% (хорошо, что не 2%).

И – внимание! – еще одна цифра: 70,2% украинцев будто бы хотят “сильной руки”. Данилович, ты не прав. Это же просто Россия, а не Украина...

Представляете, если бы какая-нибудь социологическая служба украинского происхождения провела подобные “исследования” в России? И какой-ниюудь Бухаленко из Украины рассказывал россиянам, кто там у них кого любит и за что?..

Многие исследования такого рода служат примером того, как желаемое выдается за действительное. И это “действительное” нередко берется на вооружение не слишком дальновидными политиками. На основе подобных “выводов” Владимир Владимирович и поздравлял три раза Януковича с победой в 2004 году.

Копайте глубже, товарищ!

Дальше перебираю распечатки социологической активности в Украине. Нахожу данные от “группы компаний “Ресерч энд Брендинг Групп”, обнародованные 1 декабря ее социологом Евгением Копатько. Этот господин, произносящий русские слова с непреодолимым юго-восточным украинским акцентом, копнул еще глубже. Согласно его опросам, разрыв между Януковичем и Тимошенко во втором туре достиг 19%. За донецкого лидера, сказал он, проголосовали бы 47,4%, за нынешнего премьера – 28,1%.

Впрочем, 16 декабря названная компания обнародовала свежие данные и сократила разрыв во втором туре. За Януковича уже проголосовали бы 46,7%, за Тимошенко – 30%. В первом туре, соответственно, 33,3% и 16,6%. Опять магическое “в два раза”. Наверное, так убедительнее звучит.

Сергея Тигипко господин Копатько, как и его коллега из “ФОМ-Украины”, тоже выводит на третью позицию с 7,4% и называет его “сюрпризом избирательной кампании”. Президент Ющенко “плетется” со своими 3,8% на шестом месте после Яценюка (6,7%) и Литвина (4,1%).

Похоже, согласование позиций между ФОМ и этим РБГ создает картину объективности.

А кто за кем стоит и кому подыгрывает, если таковые имеются, судить читателям...

Заговор против женщины

Компания, именуемая Центром экономических и политических исследований “Киев – ХХІ век”, действует тоже “в лоб”. Вэб-страницы этой конторы я не нашла.

Попробуйте сделать вывод из следующего наблюдения, обнародованного этим экономически-политическим центром 8 декабря: граждане Украины считают, что больше всего ситуацию в государстве дестабилизировали оппозиция во главе с Януковичем (33,8% опрошенных) и Президент Украины Ющенко со своим Секретариатом (35,1%).

Кто заказал “социологию”? Гусары, молчать! Всего 11% считают виновным в дестабилизации правительство во главе с Юлией Тимошенко.

Тогда же была обнародована еще одна цифра, от которой, извините, несет штабными разработками: 63,3% опрошенных считают, что Ющенко и Янукович координируют свою деятельность против Тимошенко и правительства. Каждый бютовец повторяет сей тезис последние два-три месяца как заклинание.

По данным центра, в первом туре за Януковича готовы голосовать 27,1%, за Тимошенко – 23,8% (всего на 3% меньше). На третьем месте вдруг оказывается Симоненко (5,1%), дальше идут – Яценюк (4,9%), Литвин (3,7%), Ющенко (3,5%), Тигипко (2,9%!).

Чуть раньше – 2 декабря – тот же “Киев – ХХІ век” давал Януковичу 28,6%, Тимошенко – 22,8%. Разрыв, как видим, с каждой неделей падает... Яценюк тогда еще был на третьем месте – перед Симоненко. Здесь даже фигурирует Ратушняк с 1,2% – тот самый, что так успешно “посадил” Яценюка, в первой половине года ужасно раздражавшего Юлию Владимировну высоким рейтингом и топтавшегося, как она полагала, на ее электоральном поле...

Пока писала этот материал, 22 декабря директор центра Юрий Житняк обнародовал “самы свежие” данные: Янукович – 29,1%, Тимошенко – 24,9% (разрыв в первом туре, понятно, уменьшился – 4%!), Литвин – 5,7%, Яценюк – 4,2%, Симоненко – 4,1%, Тигипко – 3,8%, Ющенко – 3,1%.

Мало чем отличается от “Киева – ХХІ века” фирма с названием “Центр информационных и маркетинговых исследований” (сайта не нашла). Особенно объединяет их небольшой разрыв между двумя лидерами гонки – 5%: Янукович – 29,3%, Тимошенко – 23,9% (обратите внимание на “игру цифрами” – 2, 3, 9). 11 декабря первый заместитель центра Геннадий Лукив заявил, что за третье место борются Симоненко (4,9%), Яценюк (4,8%) и Литвин (3,8%). Это, наверное, чтобы пнуть Ющенко с его якобы 3,1%. Тигипко, видимо, все же перешел дорогу Юлии Владимировне или кому-то другому, раз ему дают всего 2,8%.

Уши торчат из такого вот вопроса, поставленного гражданам: “Считаете ли Вы, что Виктор Ющенко своими действиями за время президентства предал своих избирателей”, – на который 84,2%, понятно, ответили утвердительно (вариации на эту тему мы увидим еще).

И наконец сакраментальное: “Поддерживаете ли Вы точку зрения, что Ющенко и Янукович координируют свои действия против украинского правительства и лично против Тимошенко”? Результаты, думаю, можно и не приводить – те же 65,5%.

Только он займет третье место

“Владимир Литвин опередил Яценюка и занял третье место в рейтинге кандидатов”. Об этом объявила 4 декабря глава общественной организации “Новое поколение Украины” Тамара Тудвасева (вэб-страницы этого “Поколения” я тоже не нашла).

Как справедливо заметил в телеэфире депутат-политтехнолог Игорь Гринив, – если хочешь знать заказчика опроса, смотри третье место... Но и социологи это “правило” хорошо знают, поэтому нередко, как мы помним, “маскируются” под других заказчиков, переводят, так сказать, стрелки.

“Новое поколение” дает Януковичу 29,1%, Тимошенко – 23,9%, Литвину – 4,9%, Симоненко – 4,8%, Яценюку – 4,6%, Ющенко – 3,8%.

А вот еще цифры: 54,5% опрошенных считают, что Кабинет министров во главе с Юлией Владимировной больше всех прилагает усилия для преодоления эпидемии гриппа (Янукович – 14,9%, действующий Президент – 8,2%). И подавляющее большинство – 81,1% – считает, что Ющенко не выполнил свое обещание улучшить жизнь украинцев за время своего президентства.

Видите, а мы уж было на Литвина грешили...

18 декабря это же “Поколение” освежило данные: Янукович – 30,2%, Тимошенко – 24,3% (разрыв в первом туре – 6%), Литвин – 4,9%, Яценюк – 4,5%, Симоненко – 3,8%, Ющенко – 3,1%, Тигипко – 3,1%...

Как приятно, похоже, гипотетическому заказчику засунуть Ющенко дальше даже от Симоненко с его маргинесом...

Третье место Литвина допускает также Всеукраинская социологическая служба (сайт не обновляется несколько лет) и ее генеральный директор Николай Михальченко, считая что Литвин наступает на пятки стабильно третьему – Яценюку. По данным, обнародованным 8 декабря, Янукович набрал 30%, Тимошенко – 21%, Яценюк – 8,5%, Литвин – 7,1%, Ющенко – 5,9%. Более красноречивы цифры по второму туру. За лидера донецких отдали бы голоса 38,5% опрошенных, за госпожу с косой – 30,6%. Разрыв – 8%, а не 16–18%, как давали вышеупомянутые “коллеги”.

Чья рука “сократила” разрыв между Януковичем–Тимошенко во Всеукраинской социологической службе и вмешивалась ли она вообще – мы не знаем. Так же, как не знаем – чья “нарастила” его в ФОМ, РБГ и др...

Экзотичные рейтинги

Не нужно считать, что все социологи только тем и заняты, что измеряют градус доверия к кандидатам в президенты. Просматривая распечатки, я натолкнулась и на другие виды опросов, которые еще лучше характеризуют опрашивающих, чем предвыборные рейтинги.

Институт Горшенина 27 ноября, например, убеждал нас, что украинцы не считают Голодомор геноцидом. 66,3% опрошенных якобы полагают, что Украина была лишь частью “голодных территорий СССР”, а с геноцидом украинцев соглашаются только 32,2%. И 54,3% украинцев не намерены чтить память погибших.

Неужели украинцы такие циники в отношении своих предков?

Не думаю... Против кого направлен этот опрос, читатель, думаю сам поймет...

Некое агентство “Украинская проектная система” (вэб-сайт вряд ли найдете) 26 ноября объявило, что спросило у украинцев – “Какая система глобальной безопасности наиболее приемлема для Украины на сегодня?” Догадываетесь, каков была ответ (якобы): “Абсолютный лидер с поддержкой 40,1% - Организация коллективной безопасности на основе сотрудничества России, Беларуси и других стран СНГ”.

Правда, респондентов забыли спросить, знают ли они, что такое ОДКБ (Организация договора коллективной безопасности), которую создала Россия при участии некоторых стран СНГ. Но это отдельная тема...

Не знаю, кто заказывал опрос, но та же “Украинская проектная система” заявила, что Литвин имеет такую позитивную динамику, что может занять третье место на выборах, – 6,5%. Янукович набрал бы 21,1%, Тимошенко 17,9%, Симоненко – 3,9%, Ющенко – 3,3%. Тигипко – 2,8%, Пабат (!) – 1,2%.

Ну и наконец, еще немного экзотики. 57,5% украинцев считают, что “лицо, которое было осуждено за совершение уголовных преступлений и судимость которого была снята в установленном порядке, не должно иметь права избираться Президентом Украины”. Эти данные обнародовал 24 ноября Центр Разумкова (последние рейтинги дает еще в начале ноября). Еще Центр узнал, что 91,8% опрошенных знали о “грехах” Януковича, 1,8% – впервые слышат о его судимостях.

А вот и “наш ответ Чемберлену”: “73,2% респондентов считают, что Президентом Украины должен быть мужчина, а 22,9% – женщина”. Эти данные обнародовала 4 декабря Всеукраинская социологическая служба.

Получается, если верить социологам, ни Янукович, ни Тимошенко не могут быть избраны большинством украинцев на должность Президента?

Кому верить? А никому

Каким из обнародованных в декабре социологическим данным можно верить? Как по мне – никаким. Включая и те, которые проводили международные социологические службы. На украинской земле славный российский город Хабаровск порой любят даже западные посольства, иностранные фирмы, а почему социологические компании исключение?

Обнародованные 15 декабря данные Международным фондом избирательных систем (IFES) не буду комментировать. Многие им доверяют. Янукович в первом туре набирает 31,2%, Тимошенко – 19,1%, Тигипко – 4,8%, Яценюк – 4,7%, Симоненко – 3,8%, Ющенко – 3,5%, Литвин – 2,8%. Во втором туре Януковича якобы поддерживают 42%, Тимошенко – 28%, против обоих – 18%. Как видим, разрыв во втором туре – 14%.

Лично у меня сомнения вызывает последовательность кандидатов второго эшелона, да и разрыв между двумя фаворитами, как по мне, великоват.

Компания TNS со штаб-квартирой в Лондоне 17 декабря дает следующие данные: Янукович – 26,3%, Тимошенко – 18,6% (разрыв – 7%), Тигипко – 5,6%, Ющенко – 4,2%, Яценюк – 4,1%, Литвин – 3,1%, Симоненко – 2,3%.

В действительности же, мы, судя по всему, так никогда и не узнаем, каков реальный расклад – даже когда будут подведены итоги голосования, учитывая ставку многих штабов на фальсификации.

Впрочем, надежда на экзит-пол – он должен точнее всего отражать предпочтения избирателей.