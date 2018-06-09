Андрей Клюев: лозунг «покупай украинское» должен стать частью нашей культуры

"Украину ждет продолжение кризиса в следующем году – сегодня власть подводит страну к банкротству. Впервые деньги МВФ направляются не на стабилизацию валюты, а на расходы госбюджета... Власть должна была поддерживать инвестиционную активность всеми возможными способами..."Народный депутат Украины, заместитель председателя Партии регионов Андрей Клюев в интервью рассказал о своем видении нынешней ситуации в Украине и о путях выхода из экономического кризиса

Андрей Петрович, власть заявляет о скором окончании кризиса и начале роста. Вы согласны с этим? Оцените, пожалуйста, сегодняшнюю экономическую ситуацию в Украине.

О каком росте идет речь? Никакого роста нет, и не может быть. Сокращаются темпы падения. Все дело в очень низкой базе сравнения. Напомню, темпы промышленного производства начали замедляться уже в июне 2008 г., в августе начался спад, а в ноябре и декабре прошлого года падение промпроизводства составило почти 29% и 27% соответственно.

Продолжают падать инвестиции, существенно сокращены государственные капитальные вложения, растет убыточность предприятий. Весь позитив пока только в некотором оживлении внешних рынков. Но надеяться только на них никак нельзя. Внутренний рынок полностью стоит.

Важно смотреть на динамику экономической ситуации за прошедшие годы. Лишь так можно увидеть перспективу и понять, что нужно делать в ближайшее десятилетие.

Украину ждет продолжение кризиса в следующем году – сегодня власть подводит страну к банкротству. Половина бюджетных расходов в этом году финансировались за счет накапливания долгов. Еще часть – за счет валютных резервов, прямой денежной эмиссии, наперед собранных налогов. Стремительно наращивается внешний долг. Речь о кредитах МВФ, Всемирного банка, ЕБРР, пирамиды государственных облигаций и т. д. Только за последние два года власть одолжила больше, чем за все предыдущие годы независимости страны. И впервые деньги МВФ направляются не на стабилизацию валюты, а на расходы госбюджета. Но на что конкретно тратятся эти деньги? При том, что власть рапортовала о перевыполнении бюджета, известно, что в этом году толком не профинансирована ни одна программа развития, все выделенные средства идут на «проедание». Это оценка не только экспертов Партии регионов, но и Счетной палаты. В проект бюджета на 2010 год внесена 131 госпрограмма, но заложено мизерное финансирование.

Очередное повышение цены на газ для предприятий снова ударит по базовым отраслям. Если кардинально не поменять подходы, выход из кризиса может быть очень долгим и тяжелым.

Хорошо, а что Вы предлагаете делать? Не платить зарплаты и пенсии? Вы же наоборот, настаиваете на их повышении. Вы будете голосовать за бюджет?

Во-первых, на зарплаты и пенсии средств хватает. Во-вторых, мы требуем повышения для самых незащищенных, у кого зарплата ниже прожиточного минимума. Так что повышение не требует таких огромных сумм, которые называли наши оппоненты.

Что делать? Власть должна была поддерживать инвестиционную активность всеми возможными способами. Через механизм низких процентных ставок и за счет денег, которые должны идти на рефинансирование банков. А те, в свою очередь, - кредитовать реальный сектор экономики. Ничего этого сделано не было. Наоборот, обескровленные падением рынков, предприятия не могли взять кредит ни внутри Украины, ни за границей. Они лишены оборотных средств сбором налогов наперед. А экспортеров душат многомесячным невозвращением НДС.

Госбюджет - это механизм, с помощью которого можно и нужно стимулировать скорейшее восстановление экономики – сконцентрировать средства на наиболее важных участках. Мы постараемся внести наши поправки. Но мы будем голосовать за проект бюджета тогда, когда будем уверены, что он достаточно доработан.

Но ведь и правительство Януковича в свое время обвиняли в задолженностях по НДС. И вы также брали кредиты на внешних рынках…

По поводу НДС: задолженность была, но вдесятеро меньше, чем сегодня. А кредиты мы брали в двадцать раз меньше! И на значительно более выгодных для страны условиях. И в какой момент? Тогда экономика росла на 12,5% в год. Мы вкладывали их в развитие инфраструктуры, в создание базы для будущего роста. Что построила нынешняя власть за эти годы? Ничего.

Я не случайно говорил о том, что нужно оценивать ситуацию в перспективе нескольких лет. Вы посмотрите на действия «оранжевой власти» с 2005 года в экономике. Во-первых, была дана дорога импорту, подавлялось собственное производство. Во-вторых, непомерный рост внешнего финансирования, направлялся не в стимулирование модернизации производства, а на «проедание» - неадекватный рост цен на недвижимость, массовую покупку импортных автомобилей, бытовой техники и т.д. По сути, была построена финансовая пирамида. Когда в момент кризиса единомоментно иностранные деньги, в основном, спекулятивные, убежали из Украины, оказалось, что поддерживать наши банки нечем. В результате власть одной рукой получает кредиты, например, только от МВФ - на $11 млрд., другой - держит отечественную промышленность на «финансовом голоде», кредитные ставки подняты «до небес». В результате экономика обваливается на значительно большую сумму. А во всем мире кредитные ставки опускают до нуля, накачивают рынок ликвидностью для восстановления собственного производства. Конечно, нужна стабильность, в первую очередь, национальной валюты. Но не ценой уничтожения собственного производителя!

Какой вывод должны сделать все граждане Украины из этого кризиса? Лозунг «покупай украинское» должен стать частью нашей культуры. Каждый должен понимать, что отказываясь от импорта, поддерживает уровень жизни будущих поколений граждан Украины.

В предвыборной кампании традиционно говорят о внешней политике. Вам не кажется, что в этот раз эта тема не так поляризует общество? И Партия регионов как-то меньше говорит об отношениях с Россией. Почему?

Мы прагматики, а наши цели лежат в области экономики – только ее рост может повысить жизненный уровень в Украине. Поэтому мы последовательно выступаем за взаимовыгодные отношения со всеми странами. Но Российская Федерация для нас действительно стратегический партнер. И для нашего народа Россия значительно больше, чем просто соседняя страна. Украинский и российский народы – братские народы. Россия - это огромный рынок для нашей продукции. По данным 9 месяцев этого года, на одну Россию приходится почти 21% нашего экспорта. Это не намного меньше, чем на все три десятка европейских стран вместе взятых.

Посмотрите, что показал кризис. В абсолютных цифрах наш экспорт упал вдвое. Но если некоторые страны для нас почти закрылись, то в другие мы продали товаров в несколько раз больше, чем в прошлом году. Доля стран СНГ в нашем экспорте почти не изменилась. Если несколько снизилась доля России, то выросла доля Казахстана и понемногу других стран. В то же время, снизилась доля Европы – с 29,5% до 25,2%. Кардинально съежился и без того небольшой рынок для наших товаров в США – почти с трех процентов до половины процента.

В то же время значительно выросла доля нашего экспорта в Азию – с 22,8% до 31,5%. В основном за счет Китая, Индии, Ливана и Ирана.

Это говорит, во-первых, о той степени кризиса, которому подверглись разные страны, что в свою очередь, подчеркивает глобальные экономические и политические изменения. А значит – о тех возможностях, которые есть у нас для расширения наших рынков. А, во-вторых, - мы видим, как легко закрываются для нас рынки западных стран, и как будет тяжело нам туда вернуться. Поэтому мы все время говорим о том, что взаимоотношения с Россией и странами СНГ для нас приоритетны.

Вы хотите сказать, что нам теперь не нужно дружить с США и ЕС, т.к. наши товары там не покупают?

Наоборот. К сожалению, наши «оранжевые» оппоненты много лет обманывали народ, мол, дайте им власть, и все заживут, как в Европе. Но за красивой риторикой часто скрывались противоположные действия - экономический базис для улучшения жизни граждан, к сожалению, существенно подорван. Отчасти – из-за внешнеполитической конфликтности власти.

А мы, наоборот, должны использовать сочетание разумной экономической и гибкой внешнеполитической стратегий государства. Только такое сочетание может быть эффективным и полезным для граждан Украины. Только продуманными, системными, и последовательными действиями мы сделаем нашу страну сильной и процветающей.