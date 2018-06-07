Вехи недели. Тимошенко увидела сговор, Ющенко рассказал, что такое кризис, а ВОЗ и ныне лоббирует вакцину

Ющенко излучал уверенность в своей будущей победе. Тимошенко не смогла убедить парламентариев в своей способности распорядиться миллиардом гривен для борьбы с гриппом. Янукович начал подыскивать себе будущего премьер-министра...

Карантин, связанный с эпидемией гриппа, закончился, и украинские политики с новыми силами вступили в предвыборную борьбу. Правда, Юлия Тимошенко не прекращает битву с заразой, заручившись поддержкой представителей Всемирной организации здравоохранения. Проблема только в том, что сегодня ВОЗ в западной прессе обвиняют в излишне плотном сотрудничестве с фармацевтическими гигантами, потому выделение миллионов доз противогриппозной вакцины для нашей страны на поверку может оказаться масштабным испытанием нового лекарства.

Но Юлия Владимировна не привыкла отступать. Ее соратники созвали внеочередное заседание парламента для преодоления президентского вето на решение о выделении миллиарда гривен для борьбы с гриппом. Накануне Тимошенко в уже привычном качестве телевизионного спин-доктора появилась на голубых экранах страны, поведав о страшных пророчествах ВОЗ и призвав не прекращать профилактические мероприятия. Но ни на большинство граждан (людей в масках на улицах украинских городов становится все меньше), ни на депутатов из Партии регионов речи премьера не возымели действия. Грубо говоря, они не стали тем вирусом, противостоять воздействию которого невозможно. Получив вместо необходимых трех сотен всего 231 депутатский голос, премьер обвинила Януковича и Ющенко в сговоре ради победы на президентских выборах. Некоторой пикантности ситуации придает тот факт, что парламентарии не преодолели президентское вето накануне дня рождения Юлии Тимошенко.

Кстати, бывший политический партнер лидера БЮТ, ныне работающий Президентом Украины, по его собственным словам, именинницу поздравил и даже подарок передал. Но это не помешалоНадо сказать, что в последнее время в публичных выступлениях Ющенко преобразился. Он излучает уверенность в своей правоте, порой хамоват (публике это нравится), способен шуткой подкрасить скучную статистическую выкладку. Да и цифрами оперирует с легкостью, свидетельствующей о понимании экономических процессов. Преображение главы государства заставляет задуматься, почему же эти таланты проявились только сегодня, когда его шансы на сохранение президентского кресла, откровенно говоря, минимальны. Видимо, чтобы очарование Ющенко не охватило страну, его вчерашний фаворит, а сегодня убежденный «сердечник»Чья бы, как говорится, корова мычала…

Впрочем, лидеры государства нашли повод, чтобы синхронно появиться на публике. Их на время свел День памяти жертв Голодомора. В мероприятиях принимали участие все руководители страны – по совместительству конкуренты по президентской гонке. Напомним, что соратники Тимошенко успели зарегистрировать законопроект о признании УПА воюющей стороной во второй мировой войне. Видимо, Юлия Владимировна всерьез обеспокоена ростом рейтинга Виктора Андреевича на западе страны.

Еще пара кандидатов в президенты в минувший уик-энд обзавелись собственными партиями. Арсений Яценюк обрел не только председательский пост в заблаговременно переформатированной партии «Фронт перемен», но и получил в подарок гаечный ключ, дабы наводить с его помощью порядок в стране. Из-за милитаристской символики собственной избирательной кампании Яценюк стал похож на офицера-железнодорожника, преподающего бойцам азы обращения с инструментом. Если говорить серьезно, то Яценюк обещает создать партию, которая не станет олигархическим проектом, и отказывается вести переговоры с конкурентами на любую тему, кроме роспуска действующей Верховной Рады. Сергей Тигипко также произвел трансформацию «трудовиков» в «силовиков», возглавив партию «Сильная Украина». Не исключено, что теперь все соревнования по силовым видам спорта будут проходить под патронатом Сергея Леонидовича. Так что если не на премьерский портфель, то на пост министра спорта Тигипко в случае поражения на президентских выборах рассчитывать может.

Виктор Янукович несколько неожиданно завел разговор о кандидатуре будущего премьера. Эти рассуждения у него получаются куда лучше, чем вхождение в образ толстовца-непротивленца, пять лет назад собственным смирением не допустившего кровопролития. Фактически лидер Партии регионов вступил в открытые торги с другими претендентами на президентское кресло. Он не исключает возможности возглавить правительство для политика, который займет третье или четвертое место в президентском марафоне. При этом Юлию Тимошенко из премьерского пасьянса Янукович исключил, на что бютовцы отвечают продвижением придуманого в их штабах тезиса о том, что премьером при Януковиче может стать Виктор Ющенко.

Тем временем Нефтегазу Украины и Газпрому удалось формализовать ялтинские обещания Владимира Путина. Документально закреплен отказ российской энергетической монополии от взимания штрафов за недобор газа с Украины, на треть сокращен план по поставкам «голубого топлива» нашей стране в следующем году. Шеф Нефтегаза Олег Дубина удовлетворенно констатирует, что в следующем году плата за транзит газа по украинской территории вырастет на 60%, но скромно умалчивает о цене топлива. Она, по прикидкам Газпрома, составит в среднем 280 долларов за тысячу кубометров, что трудно назвать желанным новогодним подарком для украинских химиков и металлургов.

Евгений Магда