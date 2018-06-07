Съезд Нашей Украины: "золото партии" выделяется, когда на стоянках у штабов становится меньше Мерседесов

Сегодня состоялся VIII съезд партии Наша Украина, которая поддержала кандидата в Президенты Виктора Ющенко в его намерении баллотироваться в Президенты.

НА АВТОСТОЯНКАХ ВОЗЛЕ КПИ ПОЧТИ НЕ БЫЛО "МЕРСЕДЕСОВ" Это, наверно, единственная партия, со съездов которой я могу возвращаться на метро в сопровождении народных депутатов Украины. Нет, я не жалуюсь, с других респектабельных мероприятий меня подвозят на приличных машинах люди, которые считают сами себя приличными. Всем спасибо. Просто я очень люблю спускаться в метро вместе с членами парламента.

И такую роскошь мне дарует только “Наша Украина”. И еще люблю видеть, как банкиры и губернаторы заходят в автобусы с членами своих делегаций. Вы думаете, что это предвыборные зарисовки? Не исключаю, но много раз на этих съездах я видела, как эти небедные люди увлеченно беседовали со своими простыми делегатами. В этом общении никогда не чувствовалось партийно-социального расслоения. Все-таки демократическая традиция - это не пустой звук. Она проявляется не только в программных документах партии, она - во всем: в мыслях, в манере общения партийцев, и в том числе - в способе проведения и тональности съездов. Сколько раз в прежние годы я после съездов Нашей Украины заполночь раздраженная возвращалась в редакцию, думая, что из-за этих пространных партийных дискуссий мероприятие затягивается, а я теряю время, которое могу провести с семьей. Неужели нельзя: раз-два, повестка дня, закрыли, открыли, посчитали, принято единогласно. Позже я побывала и на таких съездах, где все было четко, без глупостей, все по времени. Почти как у лукашенко-путиных. Теперь понимаю, что это время я не теряла. Я проживала демократический период демократической партии Украины. Когда сегодня я видела пустые от “мерседесов” автостоянки у Дома культуры КПИ, я подумала, что в такое время как раз выделяется “золото партии”. На этот съезд приехали люди, которые с Ющенко с конца 90-х, которые всегда поддерживали его, которые многое простили ему, которые ему не изменили, и которые готовы бороться за него и сейчас, независимо от того, каким будет результат. Когда я давала визитные карточки, делегаты из регионов у меня дважды для чего-то взяли автограф (наверно, меня с кем-то перепутали, но отказать было неудобно), и пригласили в регионы: в санаторий на Полтавщине и какое-то село, кажется, на Закарпатье – отдохнуть. Когда я объясняла, что я не член партии, да никуда и не собираюсь вступать, пусть даже в “НУ”, члены региональных организаций чистосердечно отвечали: ну и что, вы же пришли на наш съезд. Наверно, делегаты решили, что в такое непростое для Президента время на этом съезде только все свои.

КАК ПРЕЗИДЕНТ ЮЩЕНКО САМ СЕБЯ ПОБЕДИЛ

Ожидая в зале КПИ Президента, с выступления которого и должен был начаться съезд, осматривая сцену, я вспоминала тех, кто на нем выступал. В голове как в киноленте появлялись лица людей, руководивших партией. Последнее, что вспомнилось, как перед досрочными парламентскими выборами в 2007 году здесь выступал первый номер партийного списка блока Наша Украина - Народная Самооборона Юрий Луценко. Лепил тексты о том, как одна “госпожа тонкими каблучками прошлась по спинам собственных побратимов”. А теперь ничего: не просто ходит, танцует лезгинку на тех же спинах с той же госпожой и бывшим «любим другом». Танцует и не думает, что только при Ющенко членами правительственной команды смогли стать бывший революционер-гуманитарий или бывший скромный председатель аналитического центра. Ну да ничего, не будем портить первый день Рождественского поста. Вернемся к Ющенко.

Именно УНИАН в свое время назвал нашего Президента “Мистер двадцать пять минут”, всячески коря его за обильное нанизывание подчиненных предложений в своих выступлениях и в ответах на пресс-конференциях. Именно мы напоминали ему, что он не Лев Толстой, требуя быть короче. И знаете, мы победили. (Или это Он победил?) В любом случае ОНИ (службы Президента) работают, потому что Виктор Андреевич в своих ответах сейчас укладывается в одну минуту, когда очень нужно, просит больше – до четырех. И от этого его речи стали точнее, символичнее. Все, что он говорит, интересно слушать, даже когда он просто повторяет уже сказанное. Человек, который шутит во время своих речей, не боится потерять кресло. Он не излучает уверенность в победе, хотя и говорит, что победит. Он излучает уверенность в себе. Это чувствовалось и во вчерашнем телеэфире в ток-шоу “Большая политика”, и на сегодняшнем съезде. А уверенность в себе - это привилегия, которая достается только тем, кто способен вопреки рейтингу всегда повторять то, что думает.

Приводим высказанные им на съезде мысли по наиболее болезненным для общества вопросам.

Ющенко о НАТО, евроинтеграции, украинской поместной церкви, Черноморском Флоте и россиянах

"Ни Тимошенко, ни Янукович не дадут обществу ответа на этот вопрос. Попросите кого-то из них написать слово НАТО – я убежден, они не сделают этого правильно. Четкий ответ дает лишь «Наша Украина”.

Интересно, что свою речь Ющенко перерывал шутками. Порой между своими ключевыми мессиджами он вставлял какие-то интересные воспоминания. Например, как в 2004 году он приехал в Донецк. “Приезжаю: везде одни портреты Януковича, и только его. А сегодня и портреты Литвина, Тимошенко, Яценюка. Приезжаю недавно во Львов... А там портреты Януковича. Вы могли себе такое представить в 2004 году? Разве мы не стали толерантнее, мягче?” – переспрашивал Президент.

«Я ставлю цель привести Украину в Европейский Союз. Это та цель, которая должна консолидировать все политические силы и нацию. Важно, чтобы эта тема стала доминирующей для любой политической силы, для каждого гражданина, независимо от того, где он проживает – на Востоке или на Западе Украины. Когда кто-то говорит, что нас не ждут, что мы там не нужны, что это цель, которую не стоит ставить, что двери там закрыты, я говорю - там мы двери те должны снести, а добиться своего членства в Европе. Мяч на нашей стороне, нам нужно только сделать немного – иметь украинского премьера, иметь украинскую власть».

Когда в этот момент на какой-то время внезапно выключились микрофоны, Ющенко пошутил, что это наверно, работа рук БЮТ и Партии Регионов.

“Как может объединиться нация, разъединенная в вере. Я прошу всех стать плечом к плечу возле наших духовников. В Украине будет единая поместная православная церковь”. “Я не знаю другой политической силы, которая четко и ясно дала ответ на то, как поступать с Черноморским Флотом России, и я надеюсь, что наш ответ будет правильно воспринят Российской стороной. В Украине не должен присутствовать иностранный солдат”.

ЮХНОВСКИЙ, АРЖЕВИТИН, БЕССМЕРТНЫЙ: МЫ ВМЕСТЕ, НЕВЗИРАЯ НА ВСЕ РЕЙТИНГИ

В этот раз единственным вопросом съезда была поддержка Президента Ющенко на выборах, и съезд ее выразил. А после съезда в коридоре Дома культуры КПИ, я разговаривала с отдельными политиками.

Игорь Юхновский, возглавляющий Институт национальной памяти, улыбнулся мне (интересно, помнит меня или просто, как все делегаты, понимает, что сегодня здесь только “свои”).

- Скажите что-то, Игорь Рафаилович, - попросила я его.

- Вы смотрели вчера телепрограмму с Ющенко? Журналисты обвиняли его в нерешительности. Ющенко объяснил, что он был болен. (Вчера Президент напомнил, что за первые два года перенес двадцать шесть операций. - УНИАН) Мы все приходим в понедельник на работу, а он приходил и чувствовал, что ему было нужно время, чтобы отойти от той боли. Это единственный Президент, которого волнует Украина, украинские ценности. Чтобы там ни было, мы должны его поддержать. Хотя бы для того, чтобы наш Президент взял достойный результат, - здесь Юхновский абсолютно несанкционированно положил мне ладонь на лоб, как иногда делают священники. - Вот так.

- Игорь Рафаилович, вы же не батюшка, чтобы меня благословлять, - заметила я. - Или вы так возвращаете национальную память?

- Я настраиваю на правильное настроение, - засмеялся председатель Института Национальной памяти.

Нардепа Станислава Аржевитина вытащить из круга партийцев было не так просто, его никак не отпускали. Наконец он скомандовал всем идти к автобусу, а сам стал со мной перед Домом культуры.

- Я читал все выступления Ющенко, но это последнее меня поразил. Он говорил очень глубинные вещи. Я в нашей политической силе отвечаю за экономический блок. Сегодня звучало мало цифр и чисто экономических лозунгов. Но Президент был прав, если мы придем в Европу, мы будем вынуждены жить по европейским правилам, наше законодательство будет адаптировано к тем правилам, наш бизнес будет жить по тем нормам. Я был поражен той частью речи, где Ющенко говорил и об истории, и о церкви. Я сам много об этом знаю, но мне казалось, что кое-что я слышу впервые. В моем селе, половина людей – православные, половина – греко-католики. Раньше, когда дети разных конфессий женились, то семьи ссорились, дети должны были иногда уходить, жить отдельно. А теперь иногда вижу, дойдет семья до храма, кто-то идет в церковь греко-католическую, а кто-то из той же семьи проходит пятнадцать метров и идет в православный храм. Это и есть первый шаг осознания духовного единства. И это осознание началось при Ющенко. А еще с этой речью я осознал уровень угроз, которые могут появиться с его уходом. У нас не очень хорошо с рейтингом, это правда. Я – прагматик, я все понимаю. Но Виктор Ющенко очертил нам тропинки, которыми должна идти Украина. И я горд, что стою на этих тропинках. И, возможно, придут другие люди, из-за которых Украине придется возвращаться, которые не смогут ее вести, но это будет временно. Потому что мы уже стоим на этих тропинках... И продвижение все равно будет...

Наконец, увидела как дает интервью председатель исполкома Роман Безсмертный. Осторожно, без раздражения отвечал на вопросы журналистов на камеры о деньгах, о рейтинге. Еще говорил, что в кампанию он входит с хорошим настроением, что избирательная кампания будет честной, и что партию ждут еще очень много избирательных кампаний. Еще пообещал, что "Наша Украина" обязательно будет побеждать.