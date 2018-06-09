Виктор Ющенко: Единственный способ иметь украинское завтра - это быть демократической страной

В редакцию «Комсомольской правды» Президент приехал в хорошем настроении, которое не испортили даже каверзные вопросы читателей. Виктор Ющенко второй раз приехал в редакцию «Комсомолки» (первый свой визит он нанес нам в 2000 году, еще находясь в должности премьер-министра Украины). По программе встреча должна была начаться в 10 утра.

- Неужели приедет так рано? - с сомнением в голосе спрашивали журналисты, многие из них приехали в редакцию на два часа раньше.

Президент оказался пунктуален как никогда. Без двух минут 10 он появился на пороге редакции. Приветствуя встречавших его журналистов (преимущественно женщин), он уверенно заявил:

- Хоть и грипп, но целоваться будем!

Перед началом прямой линии попросил крепкий кофе, а во время встречи выпил еще две чашки бодрящего напитка…

За 4 дня, пока прямая линия с Президентом анонсировалась на сайте kp.ua, в его адрес пришло около 1000 вопросов. Мы прочли их все до единого. Видели и жесткую критику, и просьбы помочь, и юмор. Понимая, что за время, отведенное на непосредственное общение с Президентом, всех вопросов не задать, мы передали их Президенту из рук в руки. Он пообещал ответить на все…

«Мы сегодня больны, скорее, политическим гриппом»

Здравствуйте! Это Люба из Киева. Объясните, почему получилось так, что Украина сейчас оказалась неготовой к эпидемии гриппа? Почему нет марли, масок, лекарств? И чего больше - заболеваний или паники?

Эпидемия не предупреждает, когда придет. Тут надо руководствоваться логикой. Начиная с июня ВОЗ объявила пандемию гриппа, это значило, что была поднята желтая карточка всем нациям. Уже не требовалась дискуссия на тему, придет ли эпидемия. Вопрос был, когда она придет. Поэтому 27 апреля я направил поручение премьеру подготовиться, закупить марлю, вакцину, медикаменты, создать национальные центры, лаборатории по стране, то есть организовать плановую подготовку, которую проводит каждая страна. Правительство ничего не сделало, поэтому Украина оказалась неготовой. Это не фатально, но необходимо было сделать выводы.

Сегодня Украина получила два сезонных штамма, к которым не привита.

Очевидно, что нужно иметь маски, перчатки, но нужно проводить и успешную, на добровольном уровне вакцинацию! И то, что сегодня нет сезонной вакцины, - это снова укор правительству.

56 стран мира проходят вакцинацию по специфическому гриппу, а по сезонному гриппу везде существует добровольная вакцинация тех групп риска, которые обязаны это пройти.

В чем еще ошибка? Это политизация. Мы сегодня больше больны политическим гриппом, чем калифорнийским или сезонным. Я не видел трансляции с Польшей, Германией, Россией, чтобы правительство в телеэфире проводило совещание по гриппу. Нации это не интересно.

При калифорнийском гриппе, который «берет» за 3 дня, очень важно иметь четкую терапию. Важно сразу получить ответ: с каким вирусом ты борешься - с сезонным или специфическим? А это тема тестирования. Но у нас сегодня работают 2 лаборатории, которые за день могут провести 20 тестов, а нужно как минимум 200 тестов. Все это приводит к тому, что Украина платит. Я бы не сказал, что большей смертностью, чем в России или в некоторых других странах. Но не зная «в лицо» вирус, не реагируя вовремя на лечение, мы имеем такой результат.

Я не хочу драматизировать ситуацию. Но эксперты - как ВОЗ, так и отечественные, - говорят, что будет вторая волна, и она еще тяжелее. Поэтому очень важно сделать правильные выводы, а не заниматься политизацией этого вопроса. Мы нашли способы, как завезти марлю, тест-системы - это хорошо. Но единственным способом недопущения распространения эпидемии является вакцинация. Другого пути нет…

«Эти выборы - тест для украинской нации»

Добрый день! Киев беспокоит. Почему вы идете в президенты, зная, что не вы являетесь лидером гонок?

Почему я говорю о том, что будущее Украины не может обойтись без участия президента Ющенко в этих гонках? С одной стороны, нам предложены два кандидата, которые не были и не будут демократами... Эти люди уважают только власть... Но единственный способ иметь украинское завтра - это быть демократической страной с демократической властью. То есть или вы выбираете страну с Ющенко, страну со свободой и демократией, или вы говорите, что вам до 2004 года было жить лучше.

Я призываю людей вспомнить: вместе с новыми проблемами вы получили и нечто новое - то, что уже перестали ценить. Это процесс национального становления, потеряв который, вы утратите и все остальное - и профессию, и пенсии, и зарплаты. Население, если оно не является сплоченным, не сможет удержать высокие экономические, социальные стандарты. Только нация может ставить перед собой такие цели. Но за 18 лет мы еще не стали нацией.

У нас каждый день идут дискуссии вокруг языка, культуры, интеграции. Вопрос не в том, какой язык нам нужно знать. Конечно же, и русский, и английский. Но у нас есть один язык, который делает нас украинцами. Разве в России русский разделяет людей или у поляков польский язык разъединяет? Почему же тогда у нас украинский язык разъединяет нацию? Таких вопросов много.

У нас на сайте очень много отзывов людей, которые не разделяют вашу точку зрения о национальных идеях, языковой политике…

Поймите, очень часто истина не устанавливается большинством голосов. И знаете, что важно: мы сегодня обсуждаем любые мнения, не только «удобные». Меня не интересует, поймут меня все или нет, примут или не примут - я должен выполнить свою миссию. У меня 5 детей, внуки, мои родители похоронены в Украине, и я буду здесь же похоронен. Я - украинец, и вопросы, о которых я говорю, принципиальные для украинцев.

«Президент Украины никогда не будет автором антироссийской политики»

Меня зовут Мирослава, Львов. За последние четыре года значительно ухудшились отношения с Россией. Есть ли шанс их исправить?

Шанс всегда есть. Ухудшение отношений с Россией - это не вина украинской стороны. Я все время подчеркиваю: не может быть для украинского политика ухудшение отношений с Россией целью. Равноправные, эффективные, деловые отношения - это наш национальный интерес. Поэтому политика по отношению к России должна быть однозначной - мы должны говорить о создании эффективных, дружеских отношений, но при этом не торговать независимостью и суверенитетом.

За годы моего президентства я не допустил ни одной некорректной фразы, которая могла бы обидеть российский народ… Важно понимать, что мы говорим о другой стране и нации, суверенитет которой мы уважаем. А крымская карта и тот психоз, который творится в российских СМИ, те возгласы вокруг истории, Голодомора - это унижает и больших, честных российских политиков, и сам российский народ.

К примеру, один из самых острых моментов - это толкование истории…

Мы говорим о том, что смысл в истории есть только тогда, когда есть правда. А если история строится на мифе, такая история никому не нужна. Мы жили в мифах.

Надо помнить, что за 18 лет Россия и Украина стали независимыми. У нас, украинцев, появилась тяга узнать, какие у нас корни, как создавалась наша история. Это не политика, направленная против России. Это политика самопознания. Откуда мы, кто наши герои?

А контекст, что Украина переписывает историю… Извините, нечего переписывать. Мифы, которые не касались нашей истории? Включите любой российский канал - вы увидите двух героев: офицера ФСБ и белогвардейца. Почему Россия сегодня возвращается к Врангелю, Колчаку? Потому что с этими людьми связаны страницы борьбы за свою страну, за Россию. Для многих это истина, к которой нужно обращаться и помнить. А не так, как нас учили 70 лет - забывать. И упрекать здесь некого. Это путь, которым прошла та или иная нация. Меня больше пугает то, что в некоторых странах проводится популяризация Сталина, вывешивают его портреты и говорят, что это история. В то время как Европа осуждает сталинизм и гитлеризм.

Кстати, вопрос об украинско-российских отношениях достаточно часто повторяется и на нашем сайте.

Современная политика отношений между Украиной и Россией сложная, но она не продиктована лишь нашей страной. Более того, за времена моего президентства отношение украинцев к россиянам изменилось к лучшему: количество граждан Украины, которые позитивно относятся к России, увеличилось до 94 процентов. Вот, собственно, и результат политики Ющенко. В то же время в России отношение к Украине ухудшилось, и сегодня к украинцам хорошо относятся только 46 процентов россиян. И если провести обзор телепрограмм, которые выходят на российских государственных каналах, газетных материалов, по-другому и не могло произойти… Подчеркиваю, президент Украины никогда не будет инициатором антироссийской политики, потому что это не отвечает нашим национальным интересам, а наши национальные интересы для меня - святое.

«Прожиточный минимум нужно менять каждый квартал»

Здравствуйте, Татьяна из Днепропетровска. У меня пенсия 600 гривен. Как можно прожить на эти деньги? И еще вопрос: что изменит подписанный вами закон о социальных стандартах?

Прожиточный минимум является главным стандартом для каждой страны. Обязанность правительства - удерживать зарплаты и пенсии на уровне не ниже прожиточного минимума. И лучше при этом определять уровень этой величины каждый квартал. К прожиточному минимуму привязаны минимальная пенсия, помощь сиротам, многодетным семьям, инвалидам - всего 7 пунктов, касающихся наиболее необеспеченных людей.

Два года назад по моей инициативе мы приняли закон, по которому минимальная пенсия в Украине приравнена к прожиточному минимуму.

Если бы прожиточный минимум в прошлом году был принят правительством, пенсионеры получили бы дополнительно примерно 850 гривен в год.

Если бы в этом году парламент не пересматривал прожиточный минимум, средний пенсионер не получил бы еще дополнительных 190 гривен в месяц. А ведь затраты на жизнь выросли.

Отсюда и дискуссия - можно ли прожить за 600 гривен в Украине. Если в прошлом году инфляция была 23 процента, а в этом - уже 10, то как же на эти деньги прожить? Тут нет никакого политического подтекста. Это будничная работа любого правительства. Квартал прошел - пересчитывай прожиточный минимум. Тогда ты всегда будешь проводить справедливую социальную политику. В противном случае мы говорим о том, что правительство, которое не пересматривает прожиточный минимум 1,5 года, формирует бюджет за счет пенсионеров, а ведь это нечестно, несправедливо.

Но где взять деньги на повышение социальных стандартов?

На следующий же день после того, как я подписал закон о повышении соцстандартов, я подал в парламент и проект изменений к бюджету 2009 года. Там написано, где взять необходимые 1 миллиард 100 миллионов гривен. Параллельно я обратился в ВР, чтобы отозвать проект закона о бюджете 2010 года, который подало правительство Тимошенко, и вернуть его на доработку.

Поэтому хочу заявить: если правительство не знает, где найти этот миллиард гривен на пенсии и минимальные зарплаты, то готов взять этот вопрос на себя. Если правительству трудно найти деньги на следующий год, готов взять ответственность на себя. В бюджете есть реальные деньги.

За последние четыре недели премьер своим решением подняла зарплаты сельским учителям, почтальонам, главам сельсоветов, сельским медикам. Вы не спрашивали, где она взяла эти деньги? Давайте будем честными: раз сельскому врачу зарплату повысили, нужно повысить зарплату и врачу городскому. Он что, меньше в деньгах нуждается? Давайте, изменив прожиточный минимум, поднимем зарплату всем категориям. Если мы проводим социальную политику, она должна быть справедливой для всех.

«Изменения в Конституцию необходимо вносить уже сейчас»

Добрый день! Меня зовут Александр. Я из Киева. Виктор Андреевич, почему именно сейчас, в конце президентского срока, вы вдруг решили изменить Конституцию страны? Почему раньше не сделали?

Два года назад я, как Президент, созвал конституционную комиссию. Я пригласил в комиссию все активные силы общества - политиков, правозащитников, академические круги, людей, которые писали Конституцию 1996 года. За полгода работы этой комиссии родилась концепция новой Конституции, точнее, изменений и дополнений к действующей. После чего я, как президент, отнес этот документ в парламент. И предложил всем остальным политсилам тоже внести свои проекты, чтобы мы уже сейчас задекларировали, как мы видим конституционный порядок, поскольку после выборов вносить изменения в Конституцию уже означает спекулировать своим положением.

Но внесение изменений - это достаточно долгий процесс и достаточно много спорных вопросов, по которым политические силы могут и не договориться…

Конституция, как вы знаете, за одну сессию не принимается. Речь идет об одном-полутора годах. Быстрее не будет. Начать этот процесс означает зафиксировать свою систему взглядов и ценностей. Есть много вопросов - например, депутатская неприкосновенность, формирование национальных органов. Если генпрокурора будет выбирать партийная сила, как тогда бороться с коррупцией?..

На ваш взгляд, какой выход?

Нужно сделать двухпалатный парламент, где верхняя палата, сформированная не по партийным спискам, а представляющая каждый регион страны, будет формировать кадровую политику, назначать генпрокурора, руководителя СБУ, судей Конституционного суда, Центральную избирательную комиссию.

Как мы сможем подготовиться к честным выборам, если ЦИК сформирована на партийной основе? А как быть с той партией, которая не внесла свою квоту в формирование членов комиссии? Для чего закладывать такие конфликты интересов, если ЦИК, Конституционный суд, прокуратура, Нацбанк - партийные? Мы ведь говорим о национальных институтах, которые должны служить всем гражданам. Как обеспечить их стабильность?

Поэтому мы говорим, что нам нужна политическая стабильность, достичь которую можно посредством реформы Конституции и избирательной системы. Это надо делать до выборов или, по крайней мере, задекларировать. И по-другому в честном обществе и с честными политиками быть не может.

«Голосование 2010 года не должно становиться поводом для шоу»

Звонит Юлия из Киева. Виктор Андреевич, скажите, как вы относитесь к таким анекдотическим персонажам кандидатов в президенты, как Василий Противсех, Лупан, Раков?

В обществе обязательно должны быть дурни, это нормально. Я говорю не конкретно об этих людях, это как фон для ответа на ваш вопрос. Думаю, лет 20 назад такой вопрос, как ваш, вообще бы не прозвучал, у нас был бы один кандидат, и за него отдали бы 102 процента голосов. Нас учили: «мой адрес - не дом и не улица, мой адрес - Советский Союз». Нет ни села, ни страны, перекати-поле. Такими мы были.

Сейчас мы разные, не противоположные, а разные. Пускай будут и такие кандидаты. Я вспоминаю: пришел из школы и спрашиваю отца, почему один мой знакомый совершил дурацкий поступок. А отец отвечает: «Витя, запомни, на этом свете должны быть дураки. Благодаря им узнают, что ты умный». Когда мы говорим о разных кандидатах, это хорошо, потому что есть выбор. Плохо, что это опускается до уровня неконструктивизма, иронии, сарказма. Я не думаю, что тема выборов 2010 года является поводом для шоу. На мой взгляд, нация находится перед серьезным выбором, над которым она еще даже не задумывалась.

Оксана Богданова, Андрей Хрусталев, Комсомольская правда в Украине