Березовский: Каждый провал в Украине российские спецслужбы сваливают на меня

Кремль добился своей цели: Ющенко отравлен и сломлен…Удивляет, что некоторые политики защищают подозреваемых в педофилии… Дело о фальсификации выборов-2004 не доведено до конца…

Опальный российский олигарх Борис Березовский рассказал Weekly.ua о своем отношении к скандалам в нашей стране и украинским политическим деятелям

Его называют российским бизнесменом, олигархом в изгнании, политическим беженцем, бывшим серым кардиналом. С 20 сентября 2001 года Борис Березовский находится в розыске, объявленном российской генпрокуратурой по обвинению в мошенничестве, отмывании денег, попытке насильственного захвата власти. Проживает в Великобритании в качестве политического беженца. В 2008 году журнал «Форбс» оценивал его состояние в $1,3 млрд.

Борис Абрамович, вас называют организатором скандала, связанного с подозрением в педофилии некоторых высокопоставленных лиц в Украине. Артем Дегтярев, нынешний гражданский муж Елены Полюхович, дети которой пострадали, возглавляет украинское отделение финансируемого вами Международного фонда гражданских свобод. Вам ранее было известно о случившемся? Б. Б. Я знаю о проблеме, поскольку Артем Дегтярев возглавляет мой фонд, и он говорил со мной на эту тему месяца три или четыре назад. Я, к сожалению, не вник тогда в эту проблему. Сейчас внимательно слежу за прессой, поэтому в курсе того, что происходит. Меня удивляет, что некоторые влиятельные политики защищают подозреваемых в тяжком преступлении. Вот этого я не понимаю. Почему власть до сих пор не пытается выяснить правду? И это при том, что называются конкретные имена, в том числе депутатов Верховной Рады. Складывается впечатление, что в Украине всем наплевать не только на этих несчастных детей, но и на своих собственных.

Не могли бы вы объяснить, в чем суть вашего конфликта с Юлией Тимошенко? Б. Б. Никакого конфликта с Юлией Тимошенко у меня нет. Это придуманная кем-то история.

Вы сами недавно заявили, что с ней не общаетесь. Б. Б. Да, я с ней не общаюсь, но это не означает, что у нас конфликт. Просто мне не о чем с ней говорить. И ей, по-видимому, не о чем говорить со мной. Вот и вся история. При чем здесь конфликт?

Вы заявляли, что финансировали «оранжевую революцию». Скажите, пожалуйста, как вам отплатили ее лидеры, придя к власти? Б. Б. Лучше, чем они расплатились, расплатиться было невозможно. Они совершили «оранжевую революцию», что и было моей целью. Никакой другой цели я не преследовал. Я не сожалею о своих инвестициях в поддержку институтов гражданского общества, поскольку главное произошло, в том числе за эти деньги. Украина стала по существу независимым государством и перестала быть вассалом России.

Сколько было вложено вами? Б. Б. Около пятидесяти миллионов долларов.

Вы активно общались с «оранжевыми» лидерами, давали им деньги, а потом перестали. Это не может не вызывать вопросов… Б. Б. Перестал общаться по нескольким причинам. Власть демократов оказалась непоследовательной. Они не выполнили принципиальные обещания, которые давали народу. В том числе не раскрыли преступления, которые совершались предыдущим режимом. Я имею в виду и дело Гонгадзе, и другие. Они не расследовали преступление против украинского народа — фальсификацию выборов. Это признано преступлением высшими судебными инстанциями Украины. Тем не менее преступники, которые обманули народ, до сих пор не только на свободе, но и идут на выборы. Имею в виду господина Януковича и компанию.

Также не удалось расследовать до конца дело об отравлении кандидата в президенты Ющенко. Это тоже преступление перед украинским народом.

Я уж не говорю о тех обещаниях кисельных берегов и молочных рек, которые не были выполнены. В том числе и по объективным причинам. Вместе с тем мы знаем, что до кризиса экономика Украины развивалась очень быстрыми темпами.

Самое главное — то, что демократы, которые пришли к власти, оказались гуттаперчевыми. Обнаружилось, что у них нет воли отстаивать свободу и независимость Украины. Ведь как сказал Гете: «Лишь тот достоин счастья и свободы, кто каждый день идет за них на бой». Они не идут на бой против той сволочи, которая за советские годы наплодилась и которая, по существу, уничтожала украинский народ, впрочем, как и другие народы. В этом я согласен с Ющенко. Украинскую культуру хотели забыть, хотели перечеркнуть самобытность украинского народа. Более того, я согласен с Ющенко абсолютно во всем, что касается его идеологии. Без всяких исключений. Другое дело, что у него нет моральных и физических сил, чтобы свою идеологию провести в жизнь. Потому что он много лет находился между жизнью и смертью.

Вы имеете в виду отравление?

Б. Б. Да. И в этом случае Кремль (а я нисколько не сомневаюсь, что за этим стоит Кремль) частично своей цели добился. Они действительно подорвали здоровье президента и, может быть, сломили его психологически.

У вас есть предпочтений в украинском политикуме, в частности среди людей, которые могли бы стать президентом? Б. Б. У меня есть предпочтение, это Виктор Ющенко.

Вы поддерживаете его каким-то образом, например финансово? Б. Б. Я начинаю подозревать, что вы сотрудник ФСБ. Если я стану поддерживать его финансово, это будет противоречить законам Украины. Вы же не считаете, что я совсем не знаком с украинским законодательством? Поэтому вопрос некорректный. И в случае с «оранжевой революцией» я всегда подчеркивал, что поддерживал не революцию, а институты гражданского общества. Безусловно, я поддерживаю Ющенко морально.

А сегодня вы финансово участвуете в политических процессах в Украине? Б. Б. Никаким образом не участвую. Потому что считаю, что все уже произошло. И как бы там ни пыжились, пытаясь протолкнуть Януковича в президенты, полагаю, что ни единого шанса вернуться на политическую арену в качестве лидера нации у него нет.

А у кого есть? Б. Б. Сегодня у многих создается впечатление, что они есть у Юлии Тимошенко. Но победа достанется тому, кто будет разделять идеалы Виктора Ющенко. Это будет либо он сам, либо человек, близкий к нему по мировоззрению.

Как, по вашему мнению, будут развиваться события после выборов? Чего следует ожидать в первую очередь в отношениях с Россией? Б. Б. Думаю, что с новым президентом или с переизбранным Виктором Ющенко вектор развития Украины останется тем же. Страна будет двигаться в направлении цивилизации, а не варварства. А что касается России, то, пока в ней сохраняется сегодняшний режим, ничего хорошего в отношениях с ней не будет, как не бывает ничего хорошего в отношениях между варваром и цивилизованным человеком. До тех пор пока Россия будет оставаться на окраине цивилизации с пещерным взглядом на мир, не будет ничего хорошего в отношениях Украины и России. Россия всегда будет пытаться агрессивно — я подчеркиваю! — подчинить Украину себе, своим интересам.

В каких направлениях и в каких формах это может произойти? Б. Б. Формы существуют только три: политическая, экономическая и военная. Потому что четвертая — интеллектуальная — исключена. Россия никогда, на протяжении всей своей истории, не доминировала интеллектуально в мире, хотя в XIX и в начале XX века двигалась в этом направлении. Ничего нового тут не придумаешь. Понятно, что эти три формы взаимосвязаны.

Поскольку Россия показала, что она абсолютно неадекватна, а Запад, с другой стороны, продемонстрировал свою импотенцию, после того, что произошло в Грузии, я абсолютно ничего не могу исключить. В том числе прямую военную агрессию России против Украины. Россия получила положительный опыт в Грузии. Когда военным путем она отвоевала часть территории Грузии и признала эти республики независимыми. А мир это проглотил. Не важно, что независимость Абхазии и Северной Осетии не признают. Суть в другом. В том, что мир этому не противостоял, хотя у Запада были все возможности, чтобы не допустить агрессии. Такое безнаказанное поведение не может не вызвать ажиотаж, эйфорию, и если так будет продолжаться, Россия попытается если не политическим и не экономическим, то военным путем захватить Севастополь и Крым.

Вы хоть и опальный, но все же российский олигарх, и прекрасно ориентируетесь в российском политикуме. Не предвидите ли других сценариев? Вдруг президентом станет не Ющенко? Каких конкретных шагов со стороны России следует ожидать во время выборов и после, если говорить реалистично? Б. Б. Россия во время нынешних украинских выборов ведет себя совсем не так, как вела раньше. Он получила по носу два раза. Помните, когда Путин дважды поздравил Януковича с победой? Путин светился на параде вместе с Кучмой и Януковичем, считая, что если он поддерживает кого-то, это получит поддержку украинского народа. Оказалось все с точностью до наоборот. Чем больше он поддерживал Януковича, тем меньше его поддерживал народ. Эта ошибка учтена. Поэтому сегодня избраны более изощренные методы влияния. Нет прямого давления, но, тем не менее, включен огромный финансовый ресурс. В том числе через российские компании, которые укрепились на украинском рынке. Через них поступает финансирование.

Какие компании вы имеете в виду? Б. Б. Я имею в виду крупнейшие российские компании. Не хочу сейчас называть конкретно, но готов сделать это через некоторое время. Даже с цифрами.

А дальше последует давление. В том числе через Запад, где пропагандируются идеи, что Украина — ненадежный транспортировщик газа, лоббируется абсолютно чумовая идея строительства газопроводов «Северный поток» и «Южный поток». Запад охотно на это идет, потому что коррумпирован необычайно. Тому пример — бывший канцлер Германии господин Шредер, который лоббирует эту идею. Сегодня мы уже видим поддержку не только бывших, но и нынешних руководителей европейских стран — Саркози и госпожи Меркель, которая, как вы помните, изначально отстаивала другую точку зрения. Также мы видим лоббирование строительства со стороны Финляндии. Оно осуществляется в странах Балтии, через территориальные воды которых, как предполагает Россия, будет проходить этот безумный газопровод. Я, кстати, до сих пор уверен, что его не будет. Потому что он противоречит здравому смыслу в любом измерении: и с точки зрения экономической, экологической, и с точки зрения безопасности и всего остального.

Сейчас развернулась дискуссия о Севастополе. Дескать, украинский ли это город? Б. Б. Это и есть пример различных фронтов войны России против Украины. А борьба, конечно, идет за своего кандидата на выборах.

За Януковича? Б. Б. Янукович — это оптимальный вариант. Однако с Тимошенко в Кремле тоже смогут договориться.

О вашем присутствии в Украине известно мало. Тем не менее вас постоянно обвиняют в организации тех или иных политических скандалов… Б. Б. Причины этого очевидны. В Украине до сих пор очень сильно влияние спецслужб России. У них есть отработанные приемы. Любой свой провал они пытаются на кого-то списать. И, конечно, лучшей мишени, чем я, нет. Потому что я в открытой позиции — не виляю, не прячусь, как практически все без исключения. Даже те, кто находятся в эмиграции и объявляют себя политическими беженцами.

В России уже многие разобрались, кто такой «враг страны Березовский». Я не враг страны, я враг Путина и действующего ныне президента, который идет на поводу у Путина. Я враг политического режима, который они утверждают в стране. И поэтому как раз их я считаю врагами страны.

Россия разваливается, и прежде всего из-за того, что эти люди ею управляют. В Украине обо мне знают гораздо меньше, чем в России. В России интеллектуальная часть общества разобралась, кто настоящий враг страны. А Украина, к сожалению, отстает от реального масштаба событий. Поэтому, когда возник тот скандал, о котором мы говорили вначале, и так получилось, что случайно в центре этого скандала оказался Артем Дегтярев, я абсолютно не сомневался, что обязательно будет названа моя фамилия.

Это выгодно тем, кто хочет спрятаться от правды. От того, что они действительно насиловали детей. Это делается, чтобы отвлечь внимание. Надеюсь, эти люди понесут наказание. Я оптимист, поэтому уверен, что наказание понесут и те, на которых указал Пукач. Мы знаем, на кого конкретно он указал — на Кучму, Литвина и еще на ряд людей. Они все равно понесут наказание. Я в этом не сомневаюсь.

Откуда вы знаете, какие показания дал в генпрокуратуре арестованный по делу Гонгадзе генерал Алексей Пукач? Б. Б. А я из вашей прессы это знаю. Есть журналисты, которым я доверяю. И я получаю информацию в том числе из Украины.

По некоторым данным, в Украине вам принадлежит 100% акций минеральной воды «Боржоми», 50% «Миргородской», 20% «Моршинской», а также все товарные знаки, связанные с географическими названиями. Какие еще активы у вас есть в Украине? Намерены ли вы принять участие в приватизации «Укртелекома», если она будет объявлена? Б. Б . Я давно не комментирую свой бизнес. По одной причине: он преследуется российскими спецслужбами, прежде всего ФСБ, по всему миру. Поэтому не говорю, где именно у меня есть бизнес и в чем конкретно он состоит. Я не буду комментировать этот ваш вопрос.

Вопрос логически вытекает из утверждений некоторых украинских изданий, что Юлия Тимошенко якобы не учитывает ваших бизнес-интересов и поэтому охладели отношения… Б. Б. Могу сразу сказать, чтобы пресечь эти разговоры, что не имею никаких претензий к Юлии Тимошенко как к премьер-министру по поводу каких-либо действий относительно меня. Все это измышления людей, которые хотели вбить клин между Ющенко и Тимошенко. Не между мной и Тимошенко или между мной и Ющенко, а именно между Ющенко и Тимошенко. К сожалению, они своей цели добились.

Вашего приезда ожидали в Украине после «оранжевой революции», но вы так и не приехали. Не собираетесь ли сделать это в ближайшее время? Б. Б. Вы знаете, что я ограничен в передвижениях по миру российской прокуратурой. Для того чтобы я приехал, нужны гарантии украинской власти, что меня не посадят на самолет или в машину и не отвезут в Москву. Таких гарантий мне никто никогда не давал. Правда, должен отметить, и не обещал. Поэтому мой приезд возможен лишь тогда, когда власть в Украине будет обладать достаточно сильной волей, чтобы не стесняться товарища Путина и товарища Медведева. Власти Великобритании такой волей обладают. Они не стесняются, и предоставили мне политическое убежище. Украине, к сожалению, нужно еще много-много лет, а может, и поколений, для того, чтобы появились политические лидеры, которые обладают такой же волей и пониманием своей ответственности, как в Великобритании.

Андрей Кислов, Weekly.ua