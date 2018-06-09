Станет ли Украина провайдером новой белорусской политики ЕС?

5–6 ноября Украину посетил Президент Беларуси Александр Лукашенко, который не совершал официальных визитов в Украину с 1997 года. Стороны достигли согласия о договорно-правовом оформлении государственной границы – за 12 лет настоящий документ так и не был ратифицирован белорусским парламентом. Кроме того, договорились о сотрудничестве в рамках инициативы ЕС “Восточное партнерство”. Результаты визита по просьбе УНИАН прокомментировали эксперты.

Валерий Чалый, Центр Разумкова: ЛУКАШЕНКО ХОЧЕТ АКТИВНЕЕ РАБОТАТЬ НА ЗАПАДНОМ НАПРАВЛЕНИИ

Последние контакты на высшем уровне между Украиной и Беларусью раскрывают новые возможности для развития двусторонних отношений.

Нам надо воспользоваться достигнутыми договоренностями для расширения взаимодействия на всех направлениях – в экономике, энергетике, проектах по реализации общих интересов в Европе, поскольку обе страны находятся в ее центре.

Один из первых визитов министра иностранных дел Украины Петра Порошенко был в Минск. Это свидетельствует, что сегодня больше внимания уделяется реализации прагматичного, более эффективного внешнеполитического курса. Это абсолютно правильно, потому что в первую очередь нужно посмотреть вокруг себя. В соответствии с украинскими приоритетами внешней политики, нашей основной задачей должно быть развитие дружеских и взаимовыгодных отношений с соседними странами. Для любого государства это приоритетная задача.

Отношения с Беларусью некоторое время были в замороженном состоянии. Продвижение на некоторых важных направлениях сотрудничества тормозилось.

Один из ключевых вопросов в двусторонних отношениях - ратификация белорусской стороной Договора о государственной границе, который 12 лет ждет этого момента. Это решение стало определенной сенсацией. Думаю, оно стало результатом хорошей подготовительной работы на уровне министров иностранных дел еще в Минске. Теперь президенты в своем заключительном коммюнике констатировали, что этот вопрос будет решаться, потому что политическая воля уже проявлена.

Подписание меморандума о сотрудничестве в рамках инициативы ЕС “Восточное партнерство” свидетельствует о том, что Украина действительно играет лидерскую роль в своем регионе. Это также демонстрирует желание Беларуси активнее сотрудничать на европейском направлении.

Виталий Кулик, директор Центра исследования проблем гражданского общества: ЕС И КИЕВ ОТКАЗЫВАЮТСЯ ОТ СТЕРЕОТИПОВ Украинско-белорусские отношения нуждались в перезагрузке и отказе от определенных стереотипных представлений друг о друге. Киев, как и ЕС, пересмотрел свою позицию относительно Беларуси в плане демократичности политического режима.

Да, на сегодня Европа пересматривает свое отношение к Лукашенко, и ведущие европейские страны – такие, как Германия и Великобритания, – уже говорят не о последней диктатуре в Европе, а о прагматичном диалоге. Киев должен был быть первым, кто бы это сделал, должен был бы стать провайдером этой новой политики относительно Беларуси и предложить ее ЕС. Однако мы шли в фарватере... Именно Украину Минск рассматривает как одного из возможных партнеров для налаживания диалога с ЕС. Мы одни из тех, кому в Минске доверяют, кто не имеет какой-то предубежденности со стороны белорусских чиновников.

Между Украиной и Беларусью накопились много нерешенных проблем в торгово-экономической сфере. В частности, достаточно жестко стоит вопрос об интеграции Беларуси в несколько украинских транспортных проектов. Кроме того, это вопрос кооперации и решения проблем, связанных со снятием искусственных ограничений в деятельности украинских экономических агентов в Беларуси и белорусских экономических агентов в Украине, вопросы синхронизации таможенной и налоговой политики...

Беларусь сейчас понимает необходимость гармонизации своего экономического законодательства в соответствии с требованиями Европейского Союза.

Мы являемся конкурентами в некоторых сферах. Но, скажем, объединение наших ресурсов позволит нам выйти на рынки некоторых стран и даже стать монополистами на постсоветском пространстве в поставках комбайнов и другой сельскохозяйственной техники.

Эти вопросы не решались на протяжении четырех лет из-за нехватки политического диалога как между руководителями, а также на институционном уровне. Сейчас президенты Лукашенко и Ющенко фактически запустили такой диалог. Первая встреча была в Чернигове, потом продолжалась интенсификация переговорного процесса на уровне премьер-министров и вице-премьеров. В отличие от Украины, где контакт с Президентом – это одно, а с премьером – это другое, в Беларуси четкая вертикаль власти, где Президент многое решает. В связи с этим для Президента Беларуси важным был прямой политический диалог с Ющенко.

Сейчас они инициировали такой диалог, создается база украинско-белорусских отношений на перспективу после 2010 года. Запускается работа на уровне межгосударственной комиссии, советов безопасности, правительств... Между двумя странами подписано около 70 соглашений, которые “обрастут мышцами”.

С другой стороны, Лукашенко пытается создать систему взаимодействия с Украиной для построения или хотя бы синхронизации определенных элементов диалога с Россией после 2010 года. Это тоже база для будущих переговоров.

Сейчас Лукашенко находится в сложных отношениях с Москвой, и встреча с Ющенко – это небольшой укол Москве, некая собственная позиция в отношениях с Россией.

В ходе визита достигнута договоренность договорно-правовом оформлении государственной границы. Демаркация границы увязывалось белорусской стороной с решением вопроса задолженности украинских предприятий начала 90-х. Беларусь подчеркивала, что эта задолженность государственная, Украина отмечала, что она возникла между субъектами ведения хозяйства. Неуступчивость белорусской стороны была четкой в этом вопросе. Украина могла погасить ее, потому что это не большие деньги, но у нас были такие же так называемые “задолженности” с Узбекистаном и некоторыми другими странами постсоветского пространства, значительная часть которых была не урегулирована. Потому, скорее всего, речь идет о том, что Украина и Беларусь нашли механизмы неденежного решения этих задолженностей, например, путем создания преференции для белорусских предприятий, определенных таможенных уступок или поставок на льготных условиях каких-то комплектующих.

Думаю, парламент это сделает, хотя иногда он не выполняет обещания Лукашенко, как, скажем, это было с признанием Абхазии и Южной Осетии. Но тональность выступлений Лукашенко в Украине свидетельствует о том, что в этот раз парламент прислушается к Президенту Беларуси и ратифицирует документ.

Виталий Бала, директор Агентства моделирования ситуаций: КОМАНДА ПРЕЗИДЕНТА ПОСТУПИЛА АБСОЛЮТНО ПРАВИЛЬНО Интенсификация диалога Украины с Беларусью не направлена против России.

Речь идет о том, чтобы выработать общую позицию. О прагматичных, конкретных, выгодных отношениях. Когда это будет выгодно обеим странам, то они найдут общий язык, даже если это будет вызывать определенное недовольство России.

У Ющенко есть некоторые проблемы в общении с руководителями других стран. О России здесь вообще не приходится говорить – этот конфликт известен. Но есть проблемы и с руководителями западных стран. Это объясняется, в частности, тем, что срок президентских полномочий Ющенко заканчивается. Президент стал “хромой уткой”, согласно мировой практике нецелесообразно решать с ним какие-либо принципиальные вопросы, поэтому наблюдается определенное затишье. Кроме того, неопределенная политика и хаос в Украине не добавляют желания сотрудничать с нами.

В этом контексте команда Президента поступила абсолютно правильно. Мы видим, что демонстрируется визуализация дружеских отношений.

Также имеет место самоуспокоение для Ющенко – вот есть такой Президент, с которым можно нормально говорить и чувствовать себя в дружеской обстановке.

У Лукашенко небольшой выбор для поиска страны, которая бы могла способствовать в налаживании контактов с Западом. Потому абсолютно логично и нормально, что он договаривается с Украиной.

Светлана Артеменко