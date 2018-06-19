Почему МВФ вынужден дать Украине очередной транш

Итак, миссия МВФ прибыла в Украину с целью третьего пересмотра программы. Следствием двухнедельных переговоров должен стать очередной транш объемом 3,8 млрд долларов. Вся эта сумма до последнего цента должна поступить в бюджет - на финансирование его жуткого дефицита.

Все две недели работы миссионеров в Украине традиционно будут сопровождаться пристальным вниманием прессы и гаданиями на кофейной гуще со стола переговоров - дадут транш или нет.

В действительности интриги нет никакой. Транш поступит в Украину при любых обстоятельствах и невзирая ни на какие фаталистические прогнозы, что этого не случится. Причин этому несколько, и главная из них - критическая ситуация в бюджетной сфере.

КОРОРОЛЕВСТВО КРИВОЙ СТАТИСТИКИ Конечно, правительство не признает кризисных явлений в бюджетной сфере, прикрываясь статистикой, у которой мало общего с реальной ситуацией. К тому же официальные данные и выводы международных финансовых организаций находятся в не пересекающихся плоскостях. Для примера – разногласия в измерении ключевого показателя: дефицита бюджета. Устами Минфина официальная статистика утверждает, что в январе-августе дефицит сведенного бюджета Украины составил 16, 695 млрд грн – то есть, 1,8 процента ВВП. Воспользуемся теперь официальными выводами миссии МВФ, размещенными на сайте Фонда по итогам июльского, второго, пересмотра программы. Приведенный там график свидетельствует, что в действительности дефицит по итогам января-февраля составил не 1,8 процента ВВП, а все 3,8 процента. Отличие в два процентных пункта ВВП – а это около 20 млрд. грн.. – слишком большое, чтоб объяснить его расхождениями в методологии.

МВФ ИСПУГАЕТСЯ ОТВЕТСТВЕННОСТИ?

С июля ситуация в бюджетной сфере только ухудшилась. Сентябрьское выполнение бюджета окончательно засвидетельствовало - в то время, как кризис в реальном секторе экономики оттолкнулся от дна, бюджетное недомогание приобретает все более острые формы. Недопоступление доходов угрожает лишить бюджет в этом году по меньшей мере 35 млрд. грн. в части одного лишь общего фонда государственного бюджета, и остатки средств на счетах правительства испаряются на глазах.

Нехватка бюджетной ликвидности доводит ситуацию до гротеска – правительство уже отказывается возвращать залоги за ОПЗучастникам дискредитированного конкурса.

Госфинансы поют романсы, и это еще одна причина, почему правительство с Нафтогазом взялись за реструктуризацию еврооблигаций последнего - другого источника выплаты этих 500 млн. долларов, кроме казначейского счета, нет. А практика оплаты за газ седьмого числа каждого месяца за счет бюджетных средств превратилась в устоявшуюся традицию. Как ее не называй - возмещение НДС Нефтегаза или операция рэпо за счет кредитных средств Сбербанка – результат один и тот же: обмеление казначейского счета.

А впереди еще седьмое ноября, а там и седьмое декабря, да еще всего лишь устная, а не документально подтвержденная договоренность, что Газпром не будет взимать штрафные санкции за недобор Украиной законтрактованного газа. Без транша МВФ средства на счетах правительства исчерпаются в ноябре-декабре. Вряд ли Фонд возьмет на себя ответственность за задержки пенсий и задолженность по заработной плате.

НЕЖЕЛАТЕЛЬНОЕ ПЯТНО НА ТЕЛЕ ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЫ

Полгода назад Восточной и Центральной Европе прочили экономическую катастрофу, обломки которой должны были похоронить под собой прежде всего Австрию. Австрийские банки непропорционально вложились в финансовые учреждения региона, и венские газеты уже прочили коллапс внутренней финансовой системы. Апокалиптические ожидания, к счастью, не сбылись, и одна за другой экс-проблемные страны выкарабкиваются из кризиса - не в последнюю очередь благодаря мощной финансовой помощи ЕС и МВФ. Румыния, Сербия и Венгрия переведены из реанимационного отделения (где одна кровать все еще занята Латвией) в палату общей терапии. При этом Будапешт по пути смог провести болезненные фискальные реформы вроде отмены 13-й пенсионной выплаты.

Поэтому на фоне общей прогрессирующей реабилитации, в которой МВФ вполне заслуженно отведена роль Парацельса, руководству Фонда меньше всего хочется оставлять в оздоровленной среде возбудитель болезни. Менеджементу Фонда хочется слышать в собственный адрес исключительно дифирамбы и вешать на свои седые головы исключительно лавровые венки, а не быть объектами критики, мол, они усилили социальное напряжение в Украине. Потому крупнейший кредитор Украины и закрывает глаза на то, что пациент не то что не восприимчив к лечению, а даже не намерен использовать выписанные рецепты. Главное - влить в него столько физраствора ликвидности, чтоб ему не стало хуже и чтоб он не спровоцировал рецедив регионального недомогания.

ВСЕПРОЩЕНСТВО МВФ

Такого снисходительного и гутаперчевого МВФ украинская власть не видела за все годы членства Киева в Фонде. Из многочисленных мер, которые были обязательными к выполнению для получения трех предыдущих траншей, выполнены были единицы. В фискальной части программы - повышены акцизы; в банковской - внедрены процедуры для облегчения рекапитализации банков. Остальные требования проигнорированы. Некоторые - молча, некоторые - с пафосом, с привлечением объективных и незаангажированных украинских судов, например в случаях с повышением тарифов на газ и доплатой «упрощенцами» в Пенсионный Фонд. Поскольку Фонд никогда не осмелится (по крайней мере, публично) усомниться в обоснованности вердиктов Фемиды где угодно, в т . ч и в Украине, постольку лучшей причины, объясняющей невыполнение уже согласованных требований, - не сыскать. А светлая голова в правительстве, в которую пришла идея именно таким образом обезоружить кредиторов, заслуживает премии за креативность.

Поэтому нечего ожидать от МВФ, который неоднократно уже получал отпор от своих украинских заемщиков, и в этот раз принципиальности и настойчивости. Тем более, что никто всерьез и не ожидает, что в накануне выборов целесообразно предъявлять, а тем более выполнять существенные требования.

Так что в этот раз, по сравнению с предыдущими визитами миссий, октябрьская 2009-го миссия МВФ будет для украинского правительства легкой прогулкой. Еще и бокал шампанского пригубят, отметив годовщину программы. А в догадках и прогнозах, быть Украине с траншем или нет, недостатка не будет. Секретариат Президента будет намекать, что траншу не быть, в то время как правительственная пресс-служба будет опровергать любые сомнения в образцовости сотрудничества Украины с Фондом.

На самом же деле скрежет бюджетного ковша по дну обнаженного казначейского счета делает следующий 3,8 - миллиардный транш МВФ неотвратимым. Хотя нас в который раз будут пытаться убедить, что это не скрежет, а осанна, которую поет Фонд скупыми строками своих пресс-релизов.

Александр Калиниченко