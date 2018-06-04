Рошен и Мошен: зачем Юлии Владимировне Петр Алексеевич

До выборов Порошенко, которого сильно побила и поучила жизнь, внутренней политикой, похоже, не будет заниматься. Зачем встревать в драку с неопределенными шансами?..

Самый первый фактор, определивший быстрое назначение Петра Порошенко на должность министра иностранных дел, заключался в том, что Президенту Ющенко, как говорится, приперло. Только ленивый политик не критиковал главу государства за то, что он месяцами не подает кандидатуру на назначение парламентом нового главы МИД. Кроме Президента, никто не имеет на это права.

Политологи, политики, обозреватели практически единодушно возмущались тем, что Украина с 3 марта живет без министра МИД и это наносит достаточно большой вред ее договороспособности и авторитету на международной арене. Об этом же говорили и представители дипломатических ведомств мира. Дипломатично, но недвусмысленно.

Действительно, странно выглядел на важных переговорах и международных форумах «и.о. министра». Это не просто снижало статус представительства нашего государства, но и вносило массу процедурных сложностей. И.о., в частности, далеко не все документы имеет право подписывать.

Сперва, еще 17 марта, Президент внес в парламент представление на молодого кадрового дипломата, посла Украины в США Олега Шамшура. И он даже понравился чуть ли не всем парламентским фракциям – конечно, кроме коммунистов и Партии регионов. Но, кажется, в карьерной судьбе перспективного дипломатического кадра роковую роль сыграло именно то, что он понравился БЮТ и пробютовской части НУ–НС. Это явно показалось подозрительным Виктору Андреевичу, и он не особо настаивал на прохождении своего представления через ВР. А перед тем, как подать кандидатуру Порошенко, отозвал предыдущее представление.

Вал критики вынудил-таки Ющенко задуматься над новой кандидатурой. А тут еще на носу президентская кампания. А торможение с подачей и назначением министра иностранных дел явно не вписывалось в ющенковский имидж верного и искреннего патриота Украинского государства и нации. Конечно, глава государства мечтал бы иметь на этом посту стопроцентно лояльного ему лично и его идеям деятеля. Но, условно говоря, некоего «квази-Шлапака» или «Огрызко-штрих» Верховная Рада не пропустила бы никогда. Нужная была компромиссная фигура.

Именно таким показался Президенту Петр Порошенко, который после невключения в избирательный список «Нашей Украины» в 2007 году и назначения на мало скрываемую синекуру в Наблюдательном совете Нацбанка демонстративно дистанционировался от всех политических сил. И выдавал исключительно амбивалентные и взвешенные финансово-экономические мессиджи. При этом не порвал полностью отношения с Банковой и, переступив через обиды 2005 года, сумел наладить неплохие отношения с Юлией Тимошенко. Говорят, что в канун кампании глава правительства никоим образом не считает лишним 5-й канал, материальные возможности и влияние на структуры НУ в некоторых регионах.

То обстоятельство, что «регионалы» не блокировали работу ВР, дав возможность коалиции проголосовать за Порошенко, косвенно свидетельствует о существовании определенных договоренностей с оппозицией. Возможно, не без участия самого Ющенко. Известно, что Порошенко сохраняет вполне конструктивные отношения со старой гвардией ПР (Николаем Азаровым, Владимиром Рыбаком), с которой сотрудничал в 2000 году в рамках проекта, из которого потом и появилась Партия регионов (название было забавным – ПРВ–ТСУ: Партия регионального возрождения “Трудовая солидарность Украины”).

На наличие таких договоренностей более чем прозрачно намекнул Нестор Шуфрич, пообещав подробнее рассказать о них после президентских выборов, а то сейчас, мол, партийная дисциплина мешает. Но об уровне договоренностей можно судить по сущим дифирамбам, которые пропела Порошенко Анна Герман, обычно озвучивающая позицию самого лидера ПР Януковича. Даже если «большой, словно Африка» артикулирует противоположную позицию. Герман договорилась даже до того, что если Петр Алексеевич хорошо будет работать, то следующий Президент (читай, Янукович) может оставить его на должности и после выборов. Янукович чисто по Фрейду заявил, что «не несет ответственности за назначение Порошенко». И кто за язык тянул?

Реакция второго человека во фракции БЮТ экс-генерала Кожемякина после ритуальных расшаркиваний («пополнение Кабмина», «профессионально будет исполнять обязанности») завершалась эдаким саркастическим пассажем: «Он стал мудрее. Он проанализировал те недостатки, которые были в его поведении, поэтому, думаю, что у него все будет хорошо». Короче, стал на путь исправления. Но ничего в прошлом не забыто. Комментируя слова журналистов о том, что раньше Тимошенко называла его и прежних друзей «командой в полосатых купальниках», «бютовец», если верить Интернет-сайтам, издевательски отметил, что сегодня «полосатые купальники сменились на более приличную одежду». Сто процентов, читая это, Петр Алексеевич должен болезненно и задумчиво поморщиться.

Можно предположить, что до выборов Петр Порошенко, которого сильно побила и поучила жизнь, внутренней политикой практически не будет заниматься. Зачем ему встревать в опасную драку с пока еще неопределенными шансами? К тому же у него будет полно забот во внешней политике и вверенном внешнеполитическом ведомстве.

Бизнес-прошлое и немалая энергия и хватка Порошенко дают надежду, что наконец будут какие-то изменения к лучшему в нищенском материальном положении наших дипломатов. Они побросали посольства и аппарат министерства, будучи не в силах вынести элементарную бедность. Тяжело не согласиться с бывшим заместителем министра иностранных дел Леонидом Кожарой (ныне депутат от ПР): если бы не назначили министра, то министерство скоро просто бы развалилось. И выбитых из бюджета средств вряд ли хватит. Понадобятся и менее традиционные методы поиска.

Где бедность, там и проблемы с трудовой дисциплины. Поэтому Порошенко предстоит сверхсложная задача восстановить в министерстве хоть какой-нибудь порядок. В левой руке принести пряник, а правой что есть сил орудовать кнутом. Правда, зная крутой холерический нрав Порошенко и его методы менеджмента, можно смело предвидеть, что соотношение – и с большим преимуществом – будет в пользу кнута. К тому же хорошо известна всем, кто работал с Петром Алексеевичем, такая его отличительная черта, как, скажем так, бережливость.

И здесь в перспективе его ждут серьезные затруднения: именно из-за особенностей характера Петр Алексеевич никогда не мог создать более-менее устойчивую команду (с так называемыми «любыми друзями» из группы «Разом» было скорее взаимовыгодное сожительство). Он – не командный игрок, а ярко выражен индивидуалист. На это наложится специфическое восприятие прихода к руководству МИД «бизнесюка» по прозвищу Шоколадный Заяц (за кондитерский бизнес), бывшего «любого друзя», со стороны «белой косточки» – карьерных дипломатов. Не иначе, в здании на Михайловской площади вскоре не на шутку разгорятся страсти. Но, возможно, такое серьезное сотрясение пойдет на пользу излишне закостенелому ведомству.

В интересах Порошенко играют незаурядный интеллект, энциклопедическая эрудиция, опыт работы секретарем СНБО, хорошие качества публичного политика, талант полемиста, наконец, базовое образование. А в той ситуации, в которой находится Украина, очень понадобятся знания финансово-экономического положения Украины и мира, которые у Порошенко объемны и хорошо систематизированы. Ведь главное, чего ждут от нового министра, – это налаживание выгодных для Украины внешнеэкономических связей, привлечения инвестиций и кредитов.

Можно предположить, что Петр Алексеевич сильно разочарует Ющенко тем, что не будет особенно заботиться о евроатлантическом вектором...

Как уже говорили эксперты и политики, Порошенко отнюдь не худший министр иностранных дел в нынешней ситуации. Более того, возможно, лучший.

Но работников МИД все же немного жаль.

Николай Писарчук