Почему Тимошенко согласилась на назначение Порошенко - версия Шуфрича

Народный депутат Украины, член фракции Партии регионов Нестор ШУФРИЧ считает, что премьер-министр Украины Юлия ТИМОШЕНКО «поменяла свою принципиальность в отношении Петра ПОРОШЕНКО на лояльность его «5-го канала». Такое мнение Н.ШУФРИЧ высказал, комментируя сегодняшнее голосование в парламенте за назначение П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины, сообщили УНИАН в пресс-службе депутата.

«В очередной раз мой прогноз оправдался: Ю.ТИМОШЕНКО поменяла свою принципиальность в отношении П.ПОРОШЕНКО на лояльность его «5-го канала», - говорит Н.ШУФРИЧ.

По его мнению, то, что «сегодня БЮТ проголосовал за П.ПОРОШЕНКО, означает, что в 2005 году Петра Алексеевича просто оклеветали, и обвинения его в коррупции были ничем иным, как пиаром, иначе за коррупционера они 151 голос не дали бы».

«Сегодняшнее голосование можно считать публичным извинением Ю.ТИМОШЕНКО перед П.ПОРОШЕНКО», - считает Н.ШУФРИЧ.

«Позиция фракций Блока Литвина и «Нашей Украины» была легко прогнозируемой и понятной, и даже голос от коммунистов был ожидаем. Что касается того, почему в очередной раз изменилась принципиальная позиция Партии регионов по блокировке кадровых вопросов, - обманывать и чего-либо придумывать не буду, но, учитывая внутрипартийную дисциплину в связи с избирательным процессом, отвечу и на этот вопрос после президентских выборов», - сказал Н.ШУФРИЧ, отвечая на вопросы журналистов в ВР.

Как сообщал УНИАН, сегодня, 9 октября, Верховная Рада по представлению Президента назначила П.ПОРОШЕНКО министром иностранных дел Украины. За соответствующее постановление проголосовали 240 народных депутатов из 440, зарегистрированных в зале. За такое решение проголосовали в полном составе фракции БЮТ и Блока Литвина, а также почти в полном составе фракция НУ-НС и по одному народному депутату из фракций Партии регионов и КПУ, а также за эту кандидатуру проголосовали четверо внефракционных народных депутатов.